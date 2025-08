8 benefícios da erva-cidreira para a saúde

A erva-cidreira, também conhecida como Melissa officinalis, é uma planta perene originária da região do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental e amplamente utilizada na medicina tradicional e na culinária. Com agradável aroma cítrico, além de ser um ingrediente versátil em chás e receitas, ela oferece uma série de benefícios para a saúde. Abaixo, confira alguns deles!

1. Reduz o estresse e a ansiedade

A erva-cidreira é famosa por suas propriedades calmantes. O seu consumo em forma de chá pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, promovendo uma sensação geral de relaxamento e bem-estar. Seus compostos ativos, como o ácido rosmarínico, desempenham um papel importante na modulação dos neurotransmissores relacionados ao estresse.

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da erva-cidreira pode ajudar no tratamento de quadros de ansiedade leves, atuando como um calmante suave.

2. Melhora o sono

Ainda segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, devido à ação calmante suave, a infusão de erva-cidreira também pode ajudar em quadros leves de insônia. A bebida ajuda a promover um sono mais profundo e reparador quando tomado antes de dormir.

3. Alivia dores de cabeça

A aplicação tópica de óleo essencial de erva-cidreira pode ajudar a aliviar dores de cabeça e enxaquecas. Suas propriedades anti-inflamatórias e relaxantes contribuem para a redução da tensão muscular e do estresse, fatores comuns associados às dores de cabeça.

A erva-cidreira beneficia a saúde cardiovascular ao reduzir a pressão arterial e melhorar a circulação sanguínea (Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock)

4. Melhora a saúde cardiovascular

A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, afeta 27,9% da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. Nesse contexto, a erva-cidreira pode ter efeitos benéficos em relação à saúde cardiovascular. Ela ajuda a reduzir a pressão arterial e a melhorar a circulação sanguínea, devido às suas propriedades vasodilatadoras e relaxantes.

5. Apoia o controle de peso

A erva-cidreira pode ser uma aliada no controle de peso por atuar de forma indireta em diversos aspectos que influenciam o emagrecimento. Seu efeito calmante ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse, que muitas vezes levam à alimentação compulsiva ou ao consumo excessivo de calorias. Além disso, por contribuir com a melhora da digestão e com a redução de gases e inchaços, ela favorece a sensação de leveza e bem-estar.

6. Auxilia na digestão

Segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a infusão da erva-cidreira pode ser utilizada em casos de cólicas abdominais. A planta possui propriedades digestivas capazes de aliviar sintomas de indigestão, como inchaço e gases. Ela estimula a produção de bile, o que facilita a digestão dos alimentos e contribui para a saúde geral do sistema digestivo.

7. Alívio de cólicas menstruais

O chá de erva-cidreira alivia cólicas menstruais devido às suas propriedades antiespasmódicas, que relaxam os músculos uterinos, e seu efeito calmante, que reduz o estresse e a ansiedade. Ainda, suas propriedades anti-inflamatórias diminuem a inflamação, e sua capacidade de melhorar a circulação sanguínea ajuda a reduzir o desconforto e a dor.

8. Fortalece as defesas do organismo

A erva-cidreira também possui propriedades antibacterianas. Isso significa que ela ajuda a combater bactérias que podem causar infecções no organismo. Seu uso regular, especialmente na forma de chá ou infusão, pode contribuir para fortalecer as defesas naturais do corpo e auxiliar na prevenção de problemas como dores de garganta, inflamações e desconfortos digestivos causados por microrganismos indesejados.

Segundo o estudo “Antibacterial, antifungal, and GC–MS studies of Melissa officinalis”, publicado no South African Journal of Botany, a erva-cidreira possui ação antimicrobiana, especialmente contra bactérias Gram-positivas, responsáveis por infecções comuns na pele e na garganta, e contra leveduras como a Candida albicans, que podem afetar a mucosa oral e a região genital. Essa atividade estaria ligada à presença de compostos naturais, como ácidos graxos e terpenoides, que dificultam o crescimento desses microrganismos.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que a erva-cidreira pode oferecer à saúde, é importante destacar que o seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ela pode ser uma aliada, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde.