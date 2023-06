PM e Bombeiros vão abrir vagas remuneradas para cinco mil voluntários

Rio- O Governo do Estado do Rio anunciou, nesta quarta-feira (21) a criação de um programa que cria Corpo de Voluntários da Polícia Militar e dos Bombeiros. As duas corporação farão processos seletivos para admitir 5 mil jovens entre 18 e 29 anos para trabalhar em funções administrativas nas duas secretarias.

Cada voluntário receberá uma remuneração de dois salários mínimos (R$ 2.640). O programa tem vigência de um ano, com prorrogação de mais um, totalizando dois.



O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro, na manhã desta quarta-feira (21), em solenidade no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio. O decreto será publicado em edição extra em Diário Oficial ainda na tarde desta quarta-feira (21).



O governador afirmou que um dos objetivos da medida é liberar mais agentes militares para atuarem em suas funções de origem. Cláudio Castro anunciou, também, que haverá um programa parecido para a Polícia Civil.



A expectativa é de que sejam abertas três mil vagas para a Polícia Militar e outras duas mil para o Corpo de Bombeiros. Os detalhes de cada processo seletivo serão divulgados pelas respectivas secretarias de Estado.