Curso de tecnologia oferece 100 vagas

Rio - A segunda edição do programa AWS re/Start no Rio de Janeiro está com inscrições abertas. O treinamento de 12 semanas oferece desenvolvimento de competências e formação profissional na computação da Nuvem e será direcionado gratuitamente para todas as pessoas acima de 18 anos que tenham interesse no mercado de tecnologia.



Nesta segunda edição, estão disponíveis 100 vagas, com as aulas começando no dia 1º de setembro. O treinamento será de forma online, de segunda à sexta-feira, das 18h às 21h, com cronograma que abordará desde os princípios básicos e fundamentais da nuvem da AWS, como também construção de habilidades práticas de carreira, como a preparação para entrevistas e criação de currículo profissional para ajudar os indivíduos a se prepararem para cargos de alto nível no mercado de trabalho. As inscrições vão até o dia 21 de agosto.



Os participantes serão preparados para novas carreiras em tecnologia por meio de exercícios baseados em cenários, laboratórios práticos e cursos, com conteúdos de Linux, Python, rede, segurança e banco de dados digitais. Além disso, o programa também cobre o custo para os alunos fazerem o exame AWS Certified Cloud Practitioner, validando suas habilidades na nuvem com uma credencial reconhecida pelo setor. Por fim, os participantes estarão preparados para funções em operações, confiabilidade do local e suporte de infraestrutura, para alcançar cargos de alto nível nas empresas do mercado.



“Estamos vendo a real necessidade de mão de obra qualificada em nuvem para o mercado de tecnologia. Já vimos os alunos da primeira turma conseguirem a certificação e serem empregados em grandes empresas de tecnologia, acreditamos na mudança de vida para as pessoas que não tenham nenhum conhecimento prévio. O curso re/start AWS é uma possibilidade de mudança de vida”, reforça Diego Braga, Gestor de Inovação, Internacionalização e Carreiras da UNISUAM, instituição parceira que oferece o curso.



"Essa parceria está 100% em aderência aos valores e cultura da Copastur, acreditamos que as pessoas estão no centro do resultado das empresas, e levar conhecimento dessa qualidade com o programa AWS re/start faz toda a diferença na Transformação e Inclusão de pessoas para área de Tecnologia", disse João Fornari, Head de TI (CIO) da Copastur.



De acordo com dados da empresa Capgemini, 71% dos empresários de dez países diferentes disseram que suas empresas adotaram serviços de nuvem soberanos para garantir a conformidade. Esse ramo se tornou necessitado de profissionais que tenham formação em tecnologia e computação específica, para suprir as necessidades digitais e solucionar os maiores problemas dos softwares e sistemas que são instalados nesses computadores e podem ser acessados por qualquer usuário habilitado que tenha conexão à internet. Com isso, para solucionar um problema do mercado e impactar a vida da sociedade, o programa AWS re/start se apresenta com o intuito de transformar a carreiras dos participantes, trazendo o desenvolvimento de alto nível de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, para torná-los profissionais capacitados para o mercado.





Serviço - 2ª edição do programa AWS re/start



Inscrições: até o dia 21 de agosto pelo link https://forms.gle/7VDbpbyLAbC9NxsNA



Quem pode participar: maiores de 18 anos com interesse no mercado de tecnologia



Quanto: gratuito



Formato: aulas online, de segunda à sexta-feira, das 18h às 21h



Outras informações: https://poleninovacao.com.br/aws/