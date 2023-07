Dia do Orgasmo: o que dá mais prazer para cada signo?

Cada pessoa vive o sexo de maneira diferente e, claro, chega ao ápice com intensidade diferente. E isso pode se expressar na Astrologia. O orgasmo de cada signo pode ser revelado analisando várias partes do seu mapa astral.

Marte no Mapa Sexual pode revelar o que cada pessoa gosta de fazer no sexo e, com isso, como chega ao orgasmo. Isso porque o planeta vermelho traz indicações sobre o nosso lado mais instintivo que busca a realização de modo mais impulsivo.

Você pode ver o signo de Marte no seu mapa sexual gratuitamente aqui. Mas claro que uma análise completa do mapa pode revelar muito mais sobre você e sua vida sexual.

O Mapa Sexual é uma análise da Astrologia que mostra em profundidade todas os seus potenciais e medos na cama e vai bem além do orgasmo de cada signo.

Por exemplo, além de Marte, o signo da Casa 8 revela quais são as fantasias sexuais que você pode ter. O signo da Lilith vai mais além e mostra os desejos ocultos que você tem

Marte e o orgasmo de cada signo

Marte em Áries

Você é intensa e entusiasmada na cama e gosta de realizar seus desejos sexuais com urgência.

Além disso, você chega ao orgasmo em ritmo sexual bem vigoroso, com movimentos fortes e em ritmo acelerado. Se você estiver no controle, melhor ainda.

Marte em Touro

O orgasmo de quem tem Marte em Touro acontece com afeto e carinho na hora do sexo. Se você estiver em um lugar confortável e bonito, mas fácil ainda de atingir o máximo prazer no sexo.

Movimentos densos e constantes ajudam muito, ainda mais se a pegada for intensa.

Marte em Gêmeos

Se disserem as palavras certas no seu ouvido, provavelmente você pode chegar muito perto do prazer total.

Por isso, o orgasmo de quem tem Marte em Gêmeos pode chegar quando deixam suas mãos livres para explorar seu próprio corpo ou o da pessoa parceira.

Se você precisar, aqui tem um manual sobre masturbação feminina.

Marte em Câncer

Quem tem Marte em Câncer costuma levar muito sentimento para o orgasmo porque gosta de muita intimidade.

Aliás, o orgasmo acontece fácil se você se sentir emocionalmente segura e protegida.

Por isso, posições românticas e tradicionais combinadas ajudam muito nesse momento. Se você quiser entender melhor a sua libido, vem aqui.

Marte em Leão

Quem tem Marte em Leão costuma se divertir muito no sexo e é até um pouco exibicionista.

Além disso, o orgasmo é facilitado se você puder estar em um ambiente com espelhos, em posições que você possa admirar a cena e o ritmo do sexo.

Você sabe e gosta de fazer aquele tipo de sexo que surpreende.

Marte em Virgem

O sexo gostoso para quem tem Marte em Virgem precisa ser em lugares limpos e acolhedores. O que você quer é tratamento especial.

Além disso, o orgasmo chega se você sente confiança. Aí toda a sua intensidade sexual se revela. Ah, sim, preliminares são fundamentais e as posições sexuais tem que valorizar sua performance.

Marte em Libra

Charme e sedução são sinônimos de quem tem Marte em Libra. Você costuma gostar de sexo feito com doses de refinamento e elegância e provavelmente não curte vulgaridade.

Para chegar ao orgasmo, as preliminares e o sexo em si precisam envolver um toque de beleza, como uma boa música, luz de velas.

Prefere posições sexuais que façam se sentir admirada e desejada. Quer deixar o ambiente perfumado? Aqui tem óleos essenciais que são afrodisíacos.

Marte em Escorpião

Quem tem Marte em Escorpião é sensual, insaciável e preza pela discrição. Seus desejos não são expostos para qualquer pessoa.

Flertar é algo que apura seus sentidos sexuais e você tende a gostar de revelar, quando sente que pode mostrar seu verdadeiro eu, seus fetiches e fantasias.

Aliás, tudo o que é proibido tende a instigar você. As posições sexuais menos tradicionais são as que oferecem mais prazer.

Marte em Sagitário

Você costuma estar sempre em busca de experiências diferentes e novidades. Sente atração por pessoas inteligentes.

Tomar a iniciativa na conquista não é um problema para quem tem Marte em Sagitário. Pode sentir excitação em transar em lugares inusitados e com pessoas diferentes.

As posições sexuais mais indicadas são as criativas e aquelas nas quais você não permanece da mesma forma por muito tempo.

Marte em Capricórnio

Você não costuma ser do tipo que seduz qualquer pessoa que encontra pela frente.

Até porque, em geral, quem tem Marte em Capricórnio só consegue se entregar se sentir segurança e vai melhorando o ritmo sexual conforme a relação amadure.

O ápice do prazer chega quando você recebe muito carinho e tem certeza de que é desejada. As posições mais favoráveis são as que permitem trocas de carícias, além da penetração.

Marte em Aquário

Se você puder quebrar tabus na cama, melhor! Quem tem Marte em Aquário costuma apreciar novidades e pode não se contentar com uma pessoa só, exceto se houver extremo respeito à individualidade.

As posições sexuais mais favoráveis são as que possibilitam experimentações exóticas e não convencionais.

Marte em Peixes

Quem tem Marte em Peixes costuma ter a sexualidade sutil, sensível, delicada e romântica. A libido costuma ser estimulada por meio de trocas de poesias, músicas e mensagens.

Você pode gostar muito das preliminares, ainda mais se tiver toques suaves e frases doces. Você é sensual e sexo para você é mais transcendente e espiritual que carnal.

