Mau cheiro na vagina: entenda o significado de 4 tipos de odor

A vagina possui um cheiro característico. Não é perfumado como gostam de romantizar, mas está longe de ser ruim. Quando você conhece e se acostuma com seu próprio odor, consegue identificar quando há alterações e de fato é um mau cheiro na vagina.

Afinal, o corpo mostra sinais antes de manifestar alguma doença, entre eles o mau cheiro vaginal, para podermos nos cuidar e prevenir problemas mais graves.

Então, o odor íntimo pode ser usado como referencial para identificar quando existe algum problema e, assim, poder adotar os cuidados necessários.

Descubra, abaixo, quais são e o significado dos 4 tipos de mau cheiro na vagina. Vale lembrar que, para alguns deles, ainda não existem estudos que correlacionam o odor ao problema. Isso parte de relatos presentes na minha prática clínica de quase 15 anos.

4 tipos de mau cheiro na vagina

1. Cheiro de peixe

A Gardnerella é uma vaginose bacteriana que causa corrimento branco acinzentado e este cheiro forte, conhecido popularmente como “cheiro de peixe”.

Então, se você notar esse mau cheiro na sua vagina e junto esse tipo de corrimento, abra o olho, pois pode ser uma infecção bacteriana. Saiba mais aqui sobre os tipos de corrimentos.

2. Cheiro de salsicha fervida na água

Este odor típico costuma sinalizar infecção de urina, geralmente causada pela bactéria e-coli (Escherichia coli). Ela é comum da flora bacteriana intestinal, mas, quando migra para a uretra, causa infecção. Uma forma de evitar infecção urinária é com pompoarismo – saiba mais aqui.

3. Cheiro de água sanitária

Se vier acompanhado de corrimento branco do tipo “coalhada” e coceira, tende a ser candidíase.

O tratamento para a candidíase deve ser multidisciplinar e envolve mudanças de hábitos, alimentação e tratamento dos sintomas manifestados. Além disso, é primordial cuidar das emoções. Saiba tudo sobre candidíase aqui.

4. Forte mau cheiro

Quando você sente um mau cheiro muito forte na vagina, geralmente é um indício de algum tipo de proliferação bacteriana, que geralmente acontece por uma alteração de pH vaginal e imunidade mais baixa.

Neste caso, é importante que a mulher passe por exames médicos, para que haja um diagnóstico preciso.

Mas, muitas vezes, o corpo detecta alguma partícula externa que julga nociva, encapsula e secreta em forma de corrimento, ao entender que precisa se proteger. O que é diferente do muco, que é a secreção natural do corpo e sincrônica com cada fase do ciclo feminino.

Quando os médicos não conseguem diagnosticar e todos os exames não apontam nada, a possibilidade de ser algo emocional é bem mais forte. Então, enquanto não olharmos para a causa emocional, o problema físico pode continuar se manifestando no corpo.

Por isso, os cuidados precisam vir de todos os lados: tanto da emoção (a Reconsagração do Ventre é uma das principais formas), mas também os cuidados médicos.

E o cheiro de rosas?

Não existe! Uma vagina, quando saudável, tem um cheiro próprio, e não é parecido com rosas ou um perfume. No entanto, o odor natural e saudável não pode ser um mau odor. Porque cheiro ruim é, sim, um sinal de algo não está bem.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

falecomigo@robertastruzani.com.br

O post Mau cheiro na vagina: entenda o significado de 4 tipos de odor apareceu primeiro em Personare.