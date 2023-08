Urano retrógrado em Touro: saiba o que significa e as previsões

O trânsito de Urano retrógrado em Touro, que ocorre de 28 de agosto de 2023 a 27 de janeiro de 2024, pode trazer consigo uma onda de reflexão sobre liberdade, independência e necessidade de revisitar as normas sociais estabelecidas.

Para alguns signos mais terrenos e fixos, como Touro e Escorpião, estas mudanças podem assustar. Outros, como os aquarianos, adoram o movimento. A seguir, a gente te conta o significado de Urano retrógrado em Touro e as previsões para a sua vida.

Mas não esqueça de que todos os movimentos no Céu podem atuar com mais ou menos intensidade na sua vida, dependendo do seu Mapa Astral. Por isso, é importante ficar de olho aqui no seu Horóscopo Personalizado, que mostra como o céu geral conversa com o seu mapa.

O que significa Urano retrógrado?

Todo planeta retrógrado indica uma necessidade de desacelerar os assuntos daquele planeta, para que seja possível fazer uma revisão dos seus temas.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, Urano é um planeta associado à revolução, à tecnologia e à inovação. Quando está retrógrado, pode trazer questionamentos sobre as normas e convenções socialmente estabelecidas. Saiba tudo sobre os trânsitos de Urano aqui.

Como se trata de um planeta lento, Urano fica mais tempo retrógrado. Por isso, se repete todos os anos por seis meses. Ou seja, metade de cada ano estamos com Urano retrógrado.

Nesse período, é possível oscilar entre colapsos e rupturas. Mas nem tudo é ruim, pleo contrário: esse trânsito pode nos estimular a encarar os obstáculos e mudar aquilo que precisa.

Urano está em Touro, o que muda?

Urano está no signo de Touro desde 2018, onde fica até 2026. Como é um signo ligado aos valores pessoais e financeiros, à segurança e ao apego, Urano em Touro suscita novas formas de ganho e sustento, mais tempo ou tranquilidade, ou, ainda, uma relação mais próxima com o campo e a natureza.

Segundo a astróloga Nai Tomayno, com Urano retrógrado em Touro, o setor de descobertas e invenções perde o fôlego.

Por outro lado, companhias de eletricidade, manifestações populares, a distribuição de renda (e terras) em uma via inovadora, etc., podem ganhar os holofotes.

“A luta entre o tradicional e o inovador ganha destaque”, explica ela.

Vale lembrar que temos outras retrogradações acontecendo ao mesmo tempo. Mercúrio, Vênus, Saturno e Netuno. Veja aqui a data de todos os planetas retrógrado 2023.

Previsões para a sua vida

As retrogradações dos planetas de trânsito lento, como é o caso de Urano, podem demorar a ser percebidas e podem ser menos intensas do que os planetas pessoais (como o famoso Mercúrio retrógrado).

Mesmo assim, é importante prestar atenção, para poder fazer as reflexões e mudanças necessárias na sua vida.

Se você quer saber qual área da sua vida pode ser mais mexida por Urano retrógrado em Touro, confira onde está esse signo no seu Mapa Astral.

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare. Inclua seus dados de nascimento e seu nome completo. Então, vá até o seu Perfil Astrológico, que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa. Selecione a opção Signos nas Casas. Na lista mostrada, procure pelo signo de Touro (é o segundo) e veja qual Casa está ao lado. Então, volte aqui para entender que área da vida está descrita nesta Casa e quais perguntas e mudanças você pode fazer nessa área.

As áreas da vida de cada Casa astrológica são:

Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos

autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras

dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos

comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito

família, progenitores, raízes + carreira e propósito Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira

prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios

