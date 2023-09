É oficial: o fim de Vênus Retrógrado chegou

Deu, chega, acabou! Chegamos ao fim de Vênus Retrógrado neste domingo, 03 de setembro de 2023. A cada um ano e meio, o planeta dos relacionamentos entra em movimento retrógrado por 42 dias.

Ou seja, são 42 dias de revisões e desafios nos afetos, nos relacionamentos, nas negociações, nas parcerias, nas questões financeiras e na estética e aparência.

Como você passou por esses dias da retrogradação de Vênus? Pois, estando Vênus em Leão, este foi um período de oportunidade para explorar profundamente nossos relacionamentos, nossa expressão criativa, e como nos posicionamos na vida das outras pessoas.

Alguém do passado reapareceu na sua vida neste período? A escolha de aceitar ou não essa pessoa sempre esteve em suas mãos. Seja durante ou seja agora com o fim de Vênus Retrógrado.

Temas importantes na retrogradação venusiana

Relacionamentos e Parcerias: uma das áreas que mais costuma sentir Vênus Retrógrado é a dos relacionamentos e parcerias. Isso inclui relações afetivas, familiares, de negócios e até mesmo amizades. Suas necessidades estão sendo atendidas nos relacionamentos? Essa é uma boa lição que podemos tirar dessa fase.

Estética e Estilo: durante o período retrógrado, qualquer procedimento que envolva sua aparência, como cirurgias estéticas, requer atenção extra. Por isso, não é aconselhável realizar procedimentos estéticos intensos ou invasivos nesse momento.

Dinheiro e Valores: assuntos financeiros e gestão financeira também sentem os trânsitos de Vênus. Durante a retrogradação, é importante ter cuidado extra ao lidar com compras, vendas e negociações, pois elas podem ser mais desafiadoras.

O que pode melhorar com o fim de Vênus Retrógrado

Com o fim de Vênus retrógrado tem áreas da vida que podem ficar mais “fáceis”, justamente porque as dificuldades e os pesos começam a se dissolver. Mas não é só por causa de Vênus seguindo movimento direto, mas porque você, durante a retrogradação, tomou algumas decisões a partir das revisões que fez.

Esses são os temas que podem melhorar a partir do fim de Vênus Retrógrado:

Procedimentos estéticos não habituais, especialmente cirurgias estéticas intensas. Claro que problemas podem acontecer, mas com a retrogradação as chances de desafios são muito maiores.

Grandes negociações financeiras tendem a ficar mais fáceis de serem organizadas.

Compras extravagantes perdem o teor problemático com Vênus Retrógrado. Como a extravagância, em geral, requer grandes investimentos, o cuidado e o planejamento sempre são necessários.

Desafios em relacionamentos podem se dissolver, se resolver, com menos sobrecarga.

Acabaram os desafios? Não. Ainda tem Mercúrio e Júpiter Retrógrados

Ok, chegamos ao fim de Vênus Retrógrado no dia 03/09, mas não ao fim de todas as retrogradações importantes em 2023. Até o dia 15/09, ainda temos Mercúrio Retrógrado e a partir de 04/09 começa Júpiter Retrógrado.

Estes dois momentos trazem desafios bem importantes, mas que é diferente para cada pessoa. Existe uma análise que combina o céu do momento, ou seja, os trânsitos que os planetas estão fazendo agora, com o Mapa Astral de cada pessoa. Esse é o verdadeiro Horóscopo.

Nesse tipo de Horóscopo Personalizado, o que você tem é uma previsão que funciona só para você e não para todas as pessoas que têm o mesmo signo solar. No Brasil, só o Personare tem essa análise exclusiva para Mercúrio Retrógrado e Júpiter Retrógrado. E é gratuito. Veja o passo a passo:

1) Você acessa aqui o Horóscopo Personare. Se você tem cadastro, basta se logar. Se você não tem, inclua seus dados. É gratuito.

2) Veja no menu à direita, todos os seus trânsitos ativos. No exemplo abaixo, veja que a pessoa tem 18 trânsitos ativos. Ou seja, 18 movimentos de planetas neste momento que estão “conversando” com seu Mapa.

3) Se você clicar no trânsito, você vai ler, à esquerda, sua previsão personalizada. Para Mercúrio Retrógrado e para Júpiter Retrógrado você assiste a sua previsão com análise completa do que você pode viver de desafios neste período. Na abaixo, você vê o exemplo de como vai aparecer para você:

4) Com isso, basta você clicar na seta para abrir a sua previsão personalizada e ver tudo o que você pode experimentar e dicas de como passar essas fases.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post É oficial: o fim de Vênus Retrógrado chegou apareceu primeiro em Personare.