Energia negativa: veja sete maneiras de se proteger

Personare compartilham 7 maneiras de se livrar da energia negativa. Aposto que você já ouviu falar e talvez até tenha suas práticas para afastar energia negativa. Embora muitas pessoas tentem descredibilizar, muitas delas realmente funcionam. É preciso saber usá-las de forma correta – caso contrário, podem remover até a energia positiva. Neste artigo, especialistas docompartilham 7 maneiras de se livrar da energia negativa.

Lembre-se: toda forma de proteção parte do princípio mental, ou seja, da intenção e da firmeza do que você deseja. Por isso, escolha a ou as suas práticas da lista a seguir, e acredite no propósito de proteção e na cura que elas possuem.

7 maneiras de se livrar da energia negativa

1. Tampar o umbigo

evitar que energias externas se adentrem no seu campo. Tapar o umbigo é uma medida preventiva e deve ser feita de maneira consciente, imantando a proteção enquanto o estiver usando. Entenda mais sobre a técnica de tampar o umbigo aqui. De acordo com Gi Crizel , o ato de tapar o umbigo é simbólico, um comando para que seu chakra umbilical se feche para, com isso,o. Tapar o umbigo é uma medida preventiva e deve ser feita de maneira consciente, imantando a proteção enquanto o estiver usando.

2. Palo santo

palo santo pode ser usado em todos os ambientes e também quando a pessoa está se sentindo pesada, ao chegar da rua ou de algum lugar ou situação com energia “carregada”. O palo santo funciona como um equilibrador, harmonizando um ambiente, limpando as energias negativas e atraindo bons fluidos. Segundo a terapeuta energética Ceci Akamatsu , o, ao chegar da rua ou de algum lugar ou situação com energia “carregada”. Veja aqui mais formas de usar palo santo

3. Óleo essencial de Alecrim

óleo essencial de Alecrim tem a propriedade de energizar e revigorar, além de ser um protetor psíquico. Ele também limpa o ambiente energeticamente, afastando as energias negativas. Para sair de casa protegida, faça um spray corporal com 70 ml de água, 30 ml de álcool de cereais e 50 gotas do óleo essencial de Alecrim. Agite bem antes de usar. Borrife na nuca, nos pulsos e em volta do corpo. r, além de ser um protetor psíquico. Ele também limpa o ambiente energeticamente, afastando as energias negativas. Para sair de casa protegida, faça um spray corporal com 70 ml de água, 30 ml de álcool de cereais e 50 gotas do óleo essencial de Alecrim. Agite bem antes de usar. Borrife na nuca, nos pulsos e em volta do corpo. Veja aqui outros usos do óleo de alecrim

4. Pedra ônix

sempre por perto ou com você como proteção. Esta ágata negra atrai magneticamente as vibrações negativas, absorvendo-as em si e dissolvendo-as no mais profundo vazio para transformação. A ônix pode trazer maior distanciamento e clareza do que origina um desequilíbrio. A terapeuta Simone Kobayashi sugere ter uma pedra ônix . Esta ágata negra atrai magneticamente as vibrações negativas, absorvendo-as em si e dissolvendo-as no mais profundo vazio para transformação. A ônix pode trazer maior distanciamento e clareza do que origina um desequilíbrio.

5. Pingente de sal grosso

neutralizar as energias negativas. No entanto, Simone Kobayashi alerta que é preciso ter cuidado, pois o sal grosso é tão eficiente que acaba descarregando demais a energia da pessoa se for usado em excesso. Veja aqui como usar pingente de sal grosso contra energia negativa. O sal grosso é um cristal de sal formado por pequenos quadrados ou cubos achatados que têm diversas propriedades especiais, uma delas é. No entanto, Simone Kobayashi alerta que é preciso ter cuidado, pois o sal grosso é tão eficiente que acaba descarregando demais a energia da pessoa se for usado em excesso.

6. Feng shui na porta de entrada

Feng Shui a entrada da casa e, principalmente, a porta de entrada tem a energia de um portal, pois marca a transição entre o mundo externo e o interno, explica a especialista porta não deve raspar no chão, nem fazer barulho ao abrir para evitar energias negativas, e deve abrir totalmente para atrair oportunidades e para permitir o chi, a energia vital, entrar em casa. Decore a porta com um símbolo de sua crença: do lado de fora para proteção ou do lado de dentro para bênçãos. Noa entrada da casa e, principalmente, a porta de entrada tem a energia de um portal, pois marca a transição entre o mundo externo e o interno, explica a especialista Cris Ventura . A, e deve abrir totalmente para atrair oportunidades e para permitir o chi, a energia vital, entrar em casa. Decore a porta com um símbolo de sua crença: do lado de fora para proteção ou do lado de dentro para bênçãos. Veja aqui outras dicas do Feng Shui na porta de entrada.

7. Mentalização positiva

poder de seus pensamentos nada mais é do que sua energia mais preciosa sendo utilizada a seu favor – ou contra você. Confira aqui um exercício de mentalização para afastar energia e pensamentos negativos. Mentalizar significa colocar a atenção total em sua imaginação e sensações, transformando e materializando a situação imaginada na vida prática, no aqui e agora. A terapeuta Regina Restelli explica que se você vive pensando de forma negativa, é isso que está materializando em sua vida. O– ou contra você.

