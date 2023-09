Mapa Astral de Luísa Sonza: tudo sobre a personalidade da cantora

Podemos dizer que 2023 é o ano da Luísa Sonza! A cantora bateu o recorde brasileiro no Spotify de álbum mais ouvindo na estreia, com seu Escândalo Íntimo batendo mais de 8,5 milhões de streamings em menos de 24 horas. Mas o que será que o Mapa Astral da Luísa Sonza aponta?

Com Sol em Câncer, Ascendente em Áries e Lua em Touro, Luísa é conhecida, entre outras qualidades, por sua intensidade, evidente especialmente no lançamento do hit Chico, composta para o seu atual namorado.

Para celebrar esse excelente momento pessoal, apresentamos aqui um resumo do Mapa Astral da Luísa Sonza, explicando os seus principais posicionamentos e como eles são evidentes em sua carreira e vida pública. Confira!

Entendendo o Mapa Astral de Luísa Sonza

Sol em Câncer

Mandala do Mapa Astral da Luísa Sonza

Nascida em 18 de julho de 1998, Luísa Sonza tem o Sol no signo de Câncer.

Regido pela Lua, este signo cardinal é conhecido, não sem razão, como o mais emotivo do Zodíaco. As pessoas de Câncer costumam valorizar muito a expressão dos seus sentimentos nas suas relações.

Por outro lado, pode ser difícil para alguém de Câncer olhar situações de maneira imparcial e objetiva: o filtro das emoções costuma aparecer em primeiro lugar na hora de fazer um julgamento ou tomar uma decisão.

Ascendente em Áries

O ascendente de Luísa é em Áries, o primeiro signo do Zodíaco. A junção do Sol em Câncer com o ascendente em Áries traz cores vibrantes e imaginação fértil para a vida de qualquer pessoa!

Esta combinação se reflete no desejo de viver intensamente cada emoção, se mostrando como uma pessoa aberta e franca. No entanto, para aqueles com quem tem intimidade, pode se mostrar uma pessoa mais reservada.

Essa dualidade entre o fogo ardente de Áries e a água sensível de Câncer pode fazer com que Luísa seja bastante calorosa em determinados momentos e, em outros, bem mais fria e reservada. Assim, as mudanças de humor podem ser percebidas como muito extremas.

Lua em Touro

A Lua representa os aspectos mais arraigados da personalidade, aquilo que a pessoa internaliza e percebe como genuíno dentro de si, além de como reage emocionalmente.

Estando com a Lua natal no signo de Touro, Luísa apresenta uma personalidade generosa e cuidadosa, percebida pelos outros como alguém disposta a ajudar e a se comprometer para melhorar a vida de quem está ao seu redor.

Sabe a amiga mãezona? Esta é a Lua em Touro. Há uma inclinação a agir de maneira receptiva e maternal aos sentimentos alheios.

No entanto, é preciso tomar cuidado para não assumir o papel de prover o tempo todo e saber discernir quando devem parar de ajudar.

Vênus em Gêmeos

Vênus representa, no Mapa Astral, a maneira como amamos e seduzimos. Com a Vênus em Gêmeos, para Luísa, podemos entender que o amor é troca. Assim, os processos de troca e comunicação desempenham um papel fundamental nos seus relacionamentos.

A sedução, nesse caso, se baseia na inteligência, com Luísa podendo envolver as pessoas com ideias, histórias e atitudes fascinantes. A tendência é de sentir atração por pessoas intrigantes, curiosas, que possuem uma atmosfera considerada diferenciada.

A Vênus em Gêmeos também indica uma vida amorosa movimentada para Luísa, tendo o amor como uma fonte de aprendizado.

Marte em Câncer

No momento em que Luísa veio ao mundo, o planeta Marte, relacionado à ação e aos nossos desejos, estava ativando o signo de Câncer.

Com Marte em Câncer, Luísa é alguém que conquista suas metas por muita tenacidade e persistência, precisando sentir um profundo envolvimento emocional com os seus objetivos para conquistá-los.

A sua principal estratégia para atingir seus objetivos, Luísa, está relacionada à sua capacidade de insistir fortemente no que deseja, não se abatendo com os obstáculos.

Mercúrio em Leão

Mercúrio é o planeta que rege o intelecto e a comunicação no Mapa Astral. Luísa, com Mercúrio em Leão, tem uma inteligência intuitiva e instantânea, por vezes absorvendo verdades de forma bastante forte.

Sua mente criativa busca soluções, mas pode ser preciso tomar cuidado para que o ego não afete a objetividade. Convicções fortes e certa dificuldade em lidar com críticas podem aparecer com este posicionamento.

Para Luísa, o equilíbrio depende do autoconhecimento e maturidade para usar essas qualidades de forma consciente. É importante, também, tomar cuidado com o excesso de vaidade, que pode prejudicar a clareza de pensamento.

Meio do Céu em Capricórnio

O Meio do Céu é a parte do Mapa Astral que representa as vocações e qualidades que cada pessoa deve investir para uma carreira bem sucedida.

Com o Meio do Céu em Capricórnio, Luísa tende a colocar a sua perseverança e ambição a serviço da sua carreira para poder chegar o mais alto possível.

Além disso, esse posicionamento indica facilidade para lidar com responsabilidades na vida pública e cargos de alta importância.

