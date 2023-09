Sandy e Lucas, Luisa e Chico Moedas; Astrologia explica términos

O que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento recentes? Só neste mês de setembro de 2023, vimos os rompimentos de Luísa Sonza e Chico Moedas, Lexa e Guimê, Arthur Aguiar e Jhenny Santucci e o mais recente e longo casamento entre Sandy e Lucas Lima.

Mas não são apenas celebridades que estão passando por isso. As relações no geral podem estar vivendo (ou ainda viver) tensões e, inclusive, chegar ao rompimento, segundo a análise do momento astrológico atual.

O que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento

A seguir, veja o que a Astrologia diz sobre os términos de relacionamento recentes, quais trânsitos planetários estão envolvidos e como lidar com esse período da melhor forma.

Vênus retrógrado em Leão

Vênus é conhecido como o planeta do amor e das relações. De 22 de julho a 3 de setembro, vivemos o período de Vênus retrógrado em Leão. Ou seja, foi um período de profunda reflexão coletiva sobre os relacionamentos amorosos.

Durante esse tempo, as pessoas começaram a questionar se estavam realmente felizes em seus relacionamentos ou se era hora de seguir em frente.

Quadraturas de Urano

Urano é associado a mudanças e transformações. As quadraturas entre Vênus e Urano, especialmente quando Vênus estava retrógrado em Leão, intensificaram esse questionamento.

Por isso, Urano, como o planeta das mudanças, pode ter instigado as pessoas a considerar se suas relações faziam sentido em suas vidas.

Luas Novas

Além disso, a série de Luas Novas fortes que ocorreram durante esse período destacou questões não resolvidas nos relacionamentos e aumentou a sensação de decepção e desilusão.

Em junho, por exemplo, a Lua Nova em Gêmeos foi especialmente intensa, destacando o que já não estava bom nos relacionamentos.

Já em julho, tivemos uma Lua Nova em Câncer muito ligada a Urano, que, como já explicamos, está relacionado a rupturas.

Mais recentemente, no dia 14 de setembro, tivemos outra Lua Nova, no signo de Virgem, com destaque para Netuno, indicando tendência a decepções e desilusões.

Se quiser saber tudo sobre as fases da Lua para esse ano, confira aqui o Calendário Lunar.

O que esperar das próximas semanas?

Quadratura segue

A quadratura entre Vênus e Urano continua até 3 de outubro, sugerindo que muitas mudanças ainda podem estar a caminho. Mas lembre-se que toda mudança também é uma oportunidade para novos acordos e relacionamentos.

Mas é bem importante evitar tomar decisões impulsivas que resultem em arrependimento posterior.

Lua Cheia em Áries

Na sexta-feira, dia 29 de setembro, teremos uma Lua Cheia em Áries, que estará em quadratura exata com Vênus e o Sol em Libra.

Isso pode representar desafios para equilibrar as necessidades individuais com as necessidades da pessoa parceira, tornando as relações o foco central.

Eclipses vêm aí

Outubro também promete ser um mês desafiador devido ao Eclipse do dia 14 de outubro (saiba tudo aqui). Todo eclipse pode intensificar ainda mais o que estiver acontecendo.

Este, especialmente, ocorrerá no Signo de Libra, por isso, pode mexer com nossos padrões de relacionamento em qualquer área da vida.

Ainda que a energia libriana tenha uma tendência a priorizar a harmonia, eclipses tendem a desordenar antes de organizar.

Depois, no dia 28 de outubro, teremos um Eclipse Lunar em Touro, mudando um pouco o foco para assuntos como finanças e investimentos. Veja aqui a data e o significado dos eclipses de 2023!

Previsões para você

A Astrologia oferece uma lente interessante para entender as tendências e desafios que enfrentamos em nossas vidas amorosas e pessoais.

Se você quer entender os trânsitos astrológicos personalizados para você, confira o Horóscopo Personalizado. Lá, você poderá consultar previsões específicas para sua vida nos próximos dias e meses gratuitamente.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Sandy e Lucas, Luisa e Chico… Astrologia explica términos apareceu primeiro em Personare.