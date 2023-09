Chá para Candidíase: 9 receitas para ajudar no tratamento

A candidíase é uma condição incômoda e persistente, mas alguns chás feitos com ervas e plantas medicinais podem ser usados como tratamentos complementares. Neste artigo, compartilho 9 tipos de chá para candidíase e como usar as ervas contra a doença.

É essencial ressaltar que esses chás não devem substituir o acompanhamento e os cuidados médicos, que, aliás, são fundamentais e não devem ser abandonados em hipótese alguma.

Se você quiser entender mais sobre candidíase, sintomas e causas, clique aqui.

Benefícios dos chás para candidíase

O consumo de chás é uma prática complementar de saúde e atua de forma mais natural, como coadjuvante no tratamento e na prevenção de doenças como a candidíase. Aqui você encontra outros remédios naturais para candidíase.

Por isso, os chás são considerados como “remédios naturais” caseiros. Seus principais benefícios contra a candidíase são o aumento da imunidade e o combate à proliferação fúngica.

Como consumir chá para candidíase

Abaixo, listamos 9 receitas chás para candidíase que vão ajudar no seu tratamento. Todas as ervas mencionadas podem ser utilizadas em sua forma natural ou seca.

É importante consumir esses chás de a X vezes ao longo do dia, por cerca de uma semana, até que os sintomas diminuam. Nunca tome diariamente por mais de dois meses. Após esse período, é preciso fazer uma pausa de pelo menos um mês.

Mas há algumas opções, como o chá de Alecrim e de Hibisco, que podem se incluídas entre os seus hábitos, consumindo uma vez por semana sempre, como forma de prevenção. Falo sobre como tomar cada um deles a seguir.

Agora, se você quiser descobrir a causa da candidíase de repetição, veja aqui quais podem ser os problemas emocionais por trás da infecção.

9 receitas de Chá para Candidíase

1. Chá de Tanchagem

A Tanchagem é uma erva muito apreciada na ginecologia natural devido aos seus benefícios para a saúde íntima. Ela pode ser ingerida como chá ou usada em banho de assento.

A Tanchagem possui propriedades anti-inflamatórias, bactericidas e diuréticas, além de auxiliar na coagulação sanguínea.

Para a candidíase, essa erva é especialmente útil por fortalecer a imunidade e aumentar a produção de anticorpos para combater a infecção.

Além disso, a Tanchagem pode ser utilizada como tratamento complementar para outras inflamações vaginais, como cistite, infecções urinárias, corrimentos e fluxo abundante durante a menstruação.

Modo de preparo:

Ferva de 500 ml a 1 litro de água.

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione um punhado de Tanchagem (equivalente a uma mão fechada da erva) na água quente.

Misture um pouco, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos.

Como consumir:

Tome o chá ao longo do dia, por cerca de uma semana, até que os sintomas diminuam.

2. Chá de Hydrastis Canadensis

Essa pequena planta possui alta concentração de berberina, um composto amplamente utilizado na medicina chinesa para tratar infecções.

Estudos também mostram que a berberina tem propriedades antifúngicas, inibindo a penetração do fungo na célula hospedeira.

Além disso, este composto ajuda a aumentar a produção de leucócitos, fortalecendo o sistema imunológico.

O Hydrastis Canadensis pode ser usado em forma de chá ou também está disponível em comprimidos para uso oral, que podem ser encontrados em farmácias.

Modo de preparo:

Ferva de 500 ml a 1 litro de água.

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione um punhado de Hydrastis Canadensis (equivalente a uma mão fechada da erva) na água quente.

Misture um pouco, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos.

Como consumir:

Tome o chá ao longo do dia, por cerca de uma semana, até que os sintomas diminuam.

3. Chá de Folha de Oliveira

O extrato da folha de Oliveira contém o princípio ativo oleuropeína, que se converte em ácido elonênico, fortalecendo o sistema imunológico.

Além disso, a folha de Oliveira tem ação antibacteriana, antiviral e antifúngica, sendo eficaz contra fungos de levedura e, portanto, um excelente chá para candidíase.

Essa folha também é rica em antioxidantes e pode auxiliar na redução da pressão arterial, mas pessoas com pressão baixa devem evitar o seu uso.

Modo de preparo:

Ferva de 500 ml a 1 litro de água.

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione um punhado de folhas de Oliveira (equivalente a uma mão fechada da erva) na água quente.

Misture um pouco, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos.

Como consumir:

Tome o chá ao longo do dia, por cerca de uma semana, até que os sintomas diminuam.

4. Chá de Folha de Goiabeira

A folha de Goiabeira possui propriedades antissépticas e antibacterianas, sendo eficaz não apenas contra a candidíase, mas também contra a tricomoníase e outros corrimentos ou mau cheiro vaginal.

Assim como as outras ervas, pode ser usado tanto como chá quanto em banho de assento.

Modo de preparo:

Ferva de 500 ml a 1 litro de água.

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione um punhado de folhas de Goiabeira (equivalente a uma mão fechada da erva) na água quente.

Misture um pouco, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos.

Como consumir:

Tome o chá ao longo do dia, por cerca de uma semana, até que os sintomas diminuam.

5. Chá de Uva Ursina

A Uva Ursina contém substâncias que combatem a multiplicação dos microorganismos causadores da candidíase, tanto vaginal como peniana.

Para casais em que a mulher tem candidíase, é indicado que o parceiro também faça uso do chá, mesmo que não apresente sintomas.

Modo de preparo:

Ferva de 500 ml a 1 litro de água.

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione um punhado de Uva Ursina (equivalente a uma mão fechada da erva) na água quente.

Misture um pouco, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos.

Como consumir:

Tome o chá três vezes ao dia, ao longo de uma semana.

6. Chá de Gymnema Sylvestre ou Gurma

A Gymnema Sylvestre é uma trepadeira com poderosos efeitos antifúngicos específicos contra a Candida Albicans e o Aspergillus, revertendo de forma eficaz o quadro de candidíase. Estudos científicos têm comprovado sua eficácia.

Modo de preparo:

Ferva de 500 ml a 1 litro de água.

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione um punhado de Gymnema Sylvestre (equivalente a uma mão fechada da erva) na água quente.

Misture um pouco, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos.

Como consumir:

Tome o chá ao longo do dia, por cerca de uma semana, até que os sintomas diminuam.

7. Chá de Alecrim

O alecrim é rico em substâncias antifúngicas, o que o torna eficaz enquanto chá para candidíase.

Recomenda-se fazer uso do chá durante o tratamento e também torná-lo um hábito, tomando-o pelo menos uma vez por semana para evitar recorrências.

Modo de preparo:

Ferva de 500 ml a 1 litro de água.

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione um punhado de alecrim (equivalente a uma mão fechada da erva) na água quente.

Misture um pouco, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos.

Como consumir:

Tome o chá ao longo do dia, por cerca de uma semana, até que os sintomas diminuam.

8. Chá de Orégano

Essa pequena folha, comum na cozinha brasileira como tempero, também pode ser usada como chá em infusão.

O orégano contém compostos fenólicos, como carvacrol e timol, que possuem efeito antifúngico e antimicrobiano.

É possível usar tanto a folha do orégano quanto suas flores, que possuem propriedades benéficas.

Modo de preparo:

Ferva de 500 ml a 1 litro de água.

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione um punhado de orégano (equivalente a uma mão fechada da erva) na água quente.

Misture um pouco, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos.

Como consumir:

Tome o chá ao longo do dia, por cerca de uma semana, até que os sintomas diminuam.

9. Chá de Hibisco

O hibisco possui propriedades antissépticas, antibacterianas e antifúngicas, sendo benéfico no tratamento não só da candidíase, mas também de outras infecções causadas por agentes fúngicos e bacterianos. Veja aqui tudo sobre chá de hibisco.

Modo de preparo:

Ferva uma xícara de água.

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione uma porção pequena da flor de hibisco na água quente.

Misture um pouco, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos.

Como consumir:

Tome uma xícara deste chá para candidíase por dia, por cerca de uma semana, ou de forma preventiva, enquanto achar necessário.

Recomendações importantes

É fundamental compreender que soluções caseiras podem aliviar os sintomas, mas não tratam a doença em sua raiz. A chave para mudar o quadro é descobrir e trabalhar a causa emocional que desencadeou essa condição.

Além disso, é importante identificar os fatores de predisposição e hábitos nocivos que podem estar desencadeando a candidíase, como cuidados com higiene, alimentação, sedentarismo, pH, relações sexuais e vestimentas.

O tratamento eficaz da candidíase envolve uma abordagem holística, abrangendo tanto o aspecto físico quanto emocional.

Lembrando que, antes de iniciar qualquer tratamento, é aconselhável consultar um profissional de saúde para avaliar seu quadro clínico e receber orientações adequadas para o seu caso específico.

Roberta Struzani

Terapeuta especializada em sexualidade e saúde ginecológica. Realiza atendimentos presenciais e online focados no autoconhecimento, na elevação da autoestima e na saúde do aparelho reprodutor feminino. Sua principal ferramenta de trabalho é o Pompoarismo.

fisioterapia.roberta@gmail.com

