A libido pode ser influenciada por hormônios, experiências de vida, relacionamentos, emoções e até mesmo pelo nosso ambiente. Através da Astrologia, podemos entender melhor como a energia de Marte se manifesta e como é a libido de cada signo.

Afinal, Marte é o planeta da ação e da agressividade, mas, no nosso Mapa Astral, ele mostra como expressamos nossos desejos e iniciativas sexuais.

Por isso, o nosso signo de Marte revela não apenas nossos impulsos sexuais, mas também como abordamos a conquista e o erotismo. Tem tudo a ver com libido!

Então, a seguir, te contamos como é a libido de cada signo e indicamos sugestões para você melhorar a sua — uma busca super comum, principalmente entre as mulheres (entenda mais sobre libido aqui).

Encontre Marte no seu Mapa

Mas antes de ver como é a libido de cada signo, você precisa descobrir qual é o signo de Marte. Afinal, é dele que estamos falando neste contexto de sexualidade e desejo.

Para isso, é só seguir o passo a passo a seguir:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare e inclua seus dados de nascimento Assim que seu Mapa gratuito for gerado, vá até o menu “Perfil Astrológico“, que fica embaixo da mandala do seu Mapa. Então, selecione a opção “Planetas” e procure por Marte. Anote o signo que aparece ao lado de Marte e, então, volte aqui para entender mais sobre sua libido.

A libido de cada signo

Marte em Áries

A libido de Áries é uma chama ardente, incendiando o desejo com paixão e determinação. Pessoas com Marte em Áries têm desejos apaixonados, ousados e destemidos. Por isso, elas tomam a iniciativa na busca pelo prazer e adoram a competição sexual. A conquista é uma emoção intensa para elas, e brilham quando lideram o caminho.

Marte em Touro

Para quem possui Marte em Touro, a libido é uma celebração dos sentidos. Por isso, são sensualistas, apreciando cada toque, aroma e sabor. Além disso, a conexão física é de extrema importância, e eles valorizam a estabilidade emocional e segurança antes de se entregarem completamente ao prazer. Veja aqui formas de apimentar o sexo.

Marte em Gêmeos

A libido de Gêmeos é alimentada pela mente e pela comunicação. Pessoas com Marte em Gêmeos são intelectuais e gostam de estimulação mental antes de tudo. Por isso, se excitam com palavras e ideias, valorizando uma conversa estimulante antes de explorar o físico. Possuem como marca registrada a variedade e a curiosidade. O Pompoarismo pode ser incrível para você!

Marte em Câncer

A libido de Câncer é profundamente emocional e ligada à segurança emocional. Para eles, o sexo é uma maneira de expressar amor e conexão emocional. A intimidade é fundamental, e eles apreciam a ternura e o carinho. Nesse sentido, a afeição é tão importante quanto a paixão em seu mundo sexual.

Marte em Leão

Leão é o rei do quarto. Nesse sentido, tem uma libido apaixonada e teatral, adorando ser o centro das atenções. Pessoas com Marte em Leão gostam de exibir seu poder sexual e brilham no palco do erotismo. Por isso, a confiança e a autoestima desempenham um papel fundamental em seu desejo, e eles adoram ser aplaudidos por suas performances. Leia mais aqui sobre fantasias sexuais.

Marte em Virgem

A libido de Virgem é guiada pela perfeição e atenção aos detalhes. Eles são cuidadosos e metódicos em sua abordagem ao sexo, buscando aprimorar cada experiência. A intimidade emocional é fundamental para eles, e eles apreciam a conexão profunda com seus parceiros. Que tal aprender mais sobre masturbação?

Marte em Libra

Para aqueles com Marte em Libra, a libido é uma dança de equilíbrio e harmonia. Por isso, valorizam a conexão emocional e a estética. O seu desejo é atrelado à gentileza e ao charme. Por isso, são atraídos por parceiros elegantes e refinados. O sexo é uma expressão de amor e beleza.

Marte em Escorpião

Escorpião é conhecido por sua libido intensa e apaixonada. Pessoas com Marte em Escorpião anseiam por uma conexão profunda e emocional em sua sexualidade. Além disso, o desejo é profundo e misterioso, e eles não têm medo de explorar os aspectos mais sombrios do prazer. Por isso, o sexo é uma jornada emocional e transformadora.

Marte em Sagitário

A libido de Sagitário é aventureira e expansiva. Eles são destemidos em sua busca por novas experiências e exploram o mundo com entusiasmo. Nesse sentido, para eles, o sexo é uma jornada de descoberta e crescimento, e eles valorizam a liberdade e a independência em sua sexualidade. Já ouviu falar em ginástica íntima? Saiba mais aqui.

Marte em Capricórnio

Capricórnio é guiado pela ambição, mesmo na sexualidade. Sua libido é controlada e focada. Por isso, valorizam a responsabilidade e a segurança emocional em seus relacionamentos. O sexo é uma maneira de construir uma base sólida de intimidade, e eles buscam parceiros que compartilhem sua abordagem séria.

Marte em Aquário

A libido de Aquário é alimentada pela originalidade e pela criatividade. Por isso, são inovadores e gostam de experimentar coisas novas na cama. A independência e a liberdade são fundamentais para eles, e eles buscam parceiros que compartilhem sua mentalidade progressista. Por isso, o sexo é uma forma de expressar sua individualidade.

Marte em Peixes

A libido de Peixes é profundamente emocional e espiritual. Pessoas com Marte em Peixes se entregam ao amor de forma intensa e transcendental. Além disso, o erotismo é alimentado pela imaginação e pela conexão emocional profunda. O sexo é uma jornada espiritual e emocional para eles, onde os limites entre o físico e o metafísico se tornam fluidos.

