Nem só quem nasceu entre o final de setembro e outubro é do Signo de Libra. Todos nós somos um pouco librianos. Afinal, todos nós temos todos os signos no nosso Mapa Astral. Mas que tipo de Libriano você é?

A área da vida em que você encontra mais equilíbrio é revelada pela Casa Astrológica em que Libra está posicionado no seu Mapa Astral. Afinal, Libra é o signo da balança, e quando vivido de maneira positiva, ele busca que todos ganhem.

Dependendo de onde está Libra no seu Mapa, como nas relações, no trabalho, no lar ou nas amizades, indica em que área você tem mais companheirismo, busca por justiça, verdade e igualdade.

Vem que a gente te conta.

Como identificar Libra no seu Mapa Astral

Para descobrir onde Libra está no seu Mapa Astral, siga esses passos:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare e inclua seus dados de nascimento. Assim que seu Mapa gratuito for gerado, vá até o menu “Perfil Astrológico“, que fica embaixo da mandala do seu Mapa. Selecione a opção Casas Astrológicas. Então, procure pelo signo de Libra e veja qual Casa Astrológica (1, 2, 3, etc.) está ao lado dele. Então, volte aqui e veja que tipo de libriano você é.

Veja que tipo de libriano você é

Libra na Casa 1: Charmoso

Você é um libriano que, na Casa 1, é visto como uma pessoa encantadora. Busca harmonia e equilíbrio em suas relações, valorizando a cooperação e a justiça.

Libra na Casa 2: Equilibrado financeiramente

Na Casa 2, você é um libriano que traz uma inteligência financeira natural, preferindo ganhar dinheiro por meio de parcerias justas e equilibradas. Mas pode não gostar de lidar diretamente com questões financeiras.

Libra na Casa 3: Comunicador diplomático

No ambiente da Casa 3, você é um libriano que se comunica de maneira diplomática, evitando conflitos e buscando soluções pacíficas. É também um ouvinte atento e equilibrado em suas opiniões.

Libra na Casa 4: Mediadora no lar

No lar, na Casa 4, você é um libriano que valoriza a harmonia, buscando um ambiente estável e justo. Luta para a verdade prevalecer e as coisas sejam organizadas e decoradas com beleza.

Libra na Casa 5: Pessoa com relações refinadas

Com Libra na Casa 5, você é um libriano que busca relacionamentos agradáveis e equilibrados, apreciando romances refinados e educando seus filhos com modos e etiqueta.

Libra na Casa 6: Mediadora no trabalho

No ambiente de trabalho, na Casa 6, você é um libriano que procura equilíbrio e harmonia, evitando conflitos e buscando justiça nas relações profissionais.

Libra na Casa 7: Mediador habilidoso

Com Libra na Casa 7, você é um libriano que busca justiça e equilíbrio nas relações e parcerias, sendo um mediador habilidoso e atraindo admiradores com sua sociabilidade.

Libra na Casa 8: Ganha dinheiro de forma justa

Na Casa 8, você é um libriano que trabalha para ganhar dinheiro de forma justa e equilibrada, evitando a manipulação e valorizando o controle compartilhado.

Libra na Casa 9: Aplica justiça ao conhecimento superior

Com Libra na Casa 9, você é um libriano que busca a aplicação da justiça e da verdade em questões de conhecimento superior, viajando com interesse por culturas diversas e defendendo os mais frágeis.

Libra na Casa 10: Age com base na justiça profissional

Na Casa 10, você é um libriano que se destaca em profissões relacionadas à justiça e à retidão. Nesse sentido, busca uma reputação impecável e defendendo causas que considera justas.

Libra na Casa 11: Sociável

Com Libra na Casa 11, você é um libriano extremamente sociável, valorizando amizades refinadas e educadas. Mas a linha entre amizade e romance pode ser tênue.

Libra na Casa 12: Esconde doçura sob aparência dura

Na Casa 12, você é um libriano que esconde sua doçura por trás de uma aparência mais dura. Mas busca justiça no âmbito espiritual e mantendo segredos amorosos ou casamentos secretos.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Que tipo de Libriano você é? apareceu primeiro em Personare.