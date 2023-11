Conheça os principais defeitos de cada signo

Talvez defeitos não seja a melhor palavra. Prefiro o lado sombrio de cada signo. Afinal, todo signo tem sua imersão e sua vibração complementar oculta. Estas oposições são como regiões polares do ser, que apresentam de um lado o sol e do outro nosso outro polo, a nossa parte mais obscura, o ponto do eixo de oposição do signo solar natal.

O signo solar é aquele que todo mundo sabe, que basta saber o dia que você nasceu para conhecê-lo. Mas o signo solar não se basta.

Primeiro, porque quando você nasceu, seu Sol iluminava uma casa astrológica, que representa uma área da sua vida. Segundo, porque o posicionamento de cada planeta quando você veio ao mundo representa uma função psicológica da sua personalidade.

E para você entender tudo isso, precisa conhecer seu Mapa Astral (veja aqui).

Como entender o lado sombrio de cada signo

Os 12 signos têm seus opostos complementares (entenda melhor aqui).

E é ali, neste ponto cego, que se localiza no ângulo de 180˚ em relação ao nosso Sol natal, que encontramos, ambiguamente, o que nos complementa e o que nos desafia. Nesse sentido, ali está a chave do segredo do nosso equilíbrio e também nossas sombras.

Isso acontece porque o lado oposto de um eixo, ou seja, o signo de oposição, se mostra de maneira desmedida, como resultado de um efeito sombra da luz solar natal, quando ocorrem eventos críticos ou circunstâncias desconfortáveis para cada um de nós.

Nessa dinâmica, alguns acontecimentos podem revelar nosso lado sombra: o signo que está na oposição complementar ao seu signo solar.

Entenda o lado sombrio de cada signo

O lado sombrio de Áries e Libra

As pessoas de Áries podem ser impulsivamente decididas, mas muito indecisas quando precisam parar e ponderar.

Podem encontrar em sua sombra um lado racional nada típico de sua essência espontânea de fogo. E se infantilizam em relacionamentos a dois quando precisam ser menos individualistas.

Já quem é de Libra pode perder a gentileza e ser muito frontal quando está sob pressão. Além disso, costuma ser uma pessoa impulsiva demais ao se apaixonar.

A vaidade floresce no desequilíbrio para a sombra como uma necessidade de afirmação pessoal, enxergando a própria imagem, o eu, em demasia.

Como Touro e Escorpião expressam suas sombras

O eixo Touro e Escorpião vive a gangorra do desejo e da necessidade. Touro – signo robusto, firme e terrestre — pode ser um tanto possessivo e passional quando deseja algo ou alguém.

Já Escorpião pode adquirir pensamento estratégico, aparentemente calmo e lento para quem o observa de fora.

Os dois signos entram na vibração de suas sombras pelo mesmo motivo: insegurança. As instabilidades e incertezas deixam emergir a grande necessidade destes signos fixos de atingir uma estabilidade inalcançável.

Pessoas escorpianas se ausentam da sua luz solar quando esquecem seu potencial de transmutação diante das perdas e tornam-se muito apegados.

E gente de Touro pode se torna retentiva, obsessiva e um tanto autodestrutiva quando esquece seu potencial de resiliência e força para prosseguir construindo.

A parte sinistra de Gêmeos e Sagitário

Gêmeos e Sagitário podem facilmente perder o foco e cair na diversão gratuita, na superficialidade e excessos.

Isso porque a necessidade do signo de ar de se comunicar e trocar é confundida por uma grande dispersão e falta de foco quando o Sagitário se perde de seu propósito e filosofia de vida.

Uma pessoa de Sagitário sem inspiração, sem aspiração e sem uma filosofia que a engrandeça espiritualmente se perde em frivolidades e acaba se perdendo de si.

Gêmeos pode vibrar como o falastrão que aprende de tudo um pouco de maneira rasa, performando socialmente equivocadamente como um mestre no assunto.

É o momento que pessoas geminianas perdem a humildade e seu lugar de constante aprendizado, caem na verborragia desmedida e nas verdades absolutas.

Como são signos mutáveis, a sombra os faz oscilar muito o humor, a vontade e também o ânimo, que vêm em ondas de altos e baixos.

O lado sombrio de Câncer e Capricórnio

Câncer pode perder a doçura e fica mais seco, fechado e reservado, atuante na sombra de Capricórnio, quando se sentem indefesos e desprotegidos.

Não acolher uma pessoa canceriana é pedir para que ela se distancie emocionalmente de você. E não o fará por frieza, mas por ressentimento e instinto de autoproteção. Na sombra, Câncer se torna distante e endurecido.

Já o Capricórnio perde a sábia impessoalidade e introjeta para o lado pessoal, se magoando facilmente.

Por trás da figura resistente e muitas vezes rígida e pragmática, existe um lado que deseja se entregar e amolecer, mas resiste por medo de se machucar. Na sombra, Capricórnio se torna ranzinza e ressentido.

A parte mais sombria de Aquário e Leão

Quem nunca presenciou uma pessoa de Aquário radical em seus ideais e um tanto autoritária?

Quando Aquário se desequilibra, pode atuar na sombra de Leão, levantando bandeiras, polarizando e esquecendo que o exercício da liberdade e da democracia são praticados a partir da inclusão e da diversidade de pensamentos.

Já quando uma pessoa de Leão está na sombra, pode virar anarquista, que não aceita nenhum tipo de ordem. Confunde organização sistemática para as coisas funcionarem e esbraveja o famoso “ninguém manda em mim”.

Nesta vibração sombria não consegue cooperar, vira rebelde sem causa, voltando toda sua energia criativa para uma revolta sem razão, perdendo seu tom para resoluções criativas e generosas.

Virgem e Peixes também podem ser sombrios

Por fim, o último e sexto eixo desloca luz e sombra entre Virgem e Peixes. Virgem se perde nas grandes proporções de Peixes e transforma pequenas coisas em tempestade num copo d’água.

Vitimizam-se com inúmeras autocríticas e exigências, perdem o foco, desorganizam-se, dispersam, perdem prazo, postergam e ficam apáticos e letárgicos em seu lado mais sombrio.

Já quem é de Peixes pode se tornar obsessivo com detalhes, perdendo a fé e a sensibilidade, passando a criticar e julgar coisas mínimas. Cria manias de limpeza e manias de organização descabidas em busca de apaziguamento para seus incômodos internos.

Pode fragilizar em demasia por embarcar em sacrifícios sem fundamento, perdendo força e potência de agir.

Ana Andreiolo

Ana Andreiolo é artista visual desocultista, comunicóloga e astróloga. Publicou o livro astropoético "Manifesto Cósmico Nada Cômico, Narrativas Poéticas Celestes do Apocalipse", ministra o curso de astrologia contemporânea Orbitantes e é também autora do método registrado "Astrobranding", onde reúne a astrologia às práticas de design holístico e artes visuais.

