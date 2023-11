Sagrado Feminino: o que é e como despertar

Algumas mulheres em todo o mundo se orgulham tanto de sua condição que seguem uma filosofia de vida chamada de Sagrado Feminino. Esse modo de vida, transmitido ao longo dos milênios entre as mulheres, oferece ensinamentos sobre o corpo, as emoções e os ciclos femininos, além de orientar sobre como harmonizá-los com a natureza.

Quando as mulheres se desconectam um pouco do mundo tecnológico e cotidiano, buscando um autoconhecimento mais profundo, percebem uma transformação no mundo ao seu redor e dentro de si mesmas. É como se uma nova consciência as abraçasse.

Esse despertar para uma nova consciência pode ser interpretado como uma transição da supremacia patriarcal, repressora e cheia de regras, para um mundo mais materno, afetivo e artístico, onde a racionalidade cede espaço à sensibilidade.

O conhecimento do Sagrado Feminino é adquirido por meio de livros, cursos e grupos de estudos chamados de “círculo de mulheres“.

Nessa filosofia, as mulheres exploram conceitos que englobam aspectos emocionais armazenados no corpo, a sintonia entre a menstruação e as fases da lua, a veneração de Deusas de várias mitologias e a identificação delas com cada mulher. Além disso, entendem a influência da natureza sobre corpo e psique.

O que é o Sagrado Feminino

No Sagrado Feminino, mulheres de diversas culturas aprendem a se libertar de padrões de beleza e normas sociais. Descobrem como se amar exatamente como são, reconhecendo-se como verdadeiras “Deusas”.

Nesta filosofia de vida do Sagrado Feminino, as mulheres passam a valorizar mais seus ciclos naturais, como a menstruação, a maturidade, a gestação, o parto e a amamentação, sem serem pressionadas a adotar posturas radicais.

O valor está em aceitar a naturalidade das coisas, seu histórico de vida, vontades e capacidades.

À medida que as mulheres se conhecem profundamente e aceitam os eventos da vida e a si mesmas, suas feridas começam a se curar, tornando-as mais felizes, amáveis e únicas.

Você descobre, então, que ser mulher não significa ter um parto natural, amamentar ou se sentir bem na própria pele quando está grávida. Na verdade, o objetivo é entender como você traz seu amor e feminilidade para todas essas fases da vida.

Como o Sagrado Feminino ajuda nas relações amorosas

Quanto às relações amorosas, a filosofia destaca a importância do autoconhecimento. A plenitude e a entrega verdadeira só são possíveis com a segurança interior proporcionada pelo entendimento pessoal.

Valorizando o amor-próprio e a independência, as mulheres aprendem a amar sem depender da pessoa parceira, fortalecendo as relações.

Primeiro passo: saber o que quer

As energias de atração da vida precisam saber exatamente o que você quer, para que caminhem em sua direção.

Então reflita: qual tipo de pessoa parceira você quer pra si?

Escreva em um papel todas as características que busca. Você precisa saber o que quer!

Segundo passo

Na filosofia do Sagrado Feminino, o segundo passo é viver a experiência de amar sem depender da pessoa para viver. Afinal, o amor-próprio deve vir em primeiro lugar.

É através da estima por si mesma (famosa autoestima) que a paixão durará. A independência de cada um na relação traz o desejo de ambos se dedicarem mutualmente, favorecendo o relacionamento.

Terceiro passo

Por fim, o Sagrado Feminino fala da importância de descobrir sua Deusa Interior (veja como aqui) e trazer características dela para sua relação.

A Deusa Interior é o simbolismo da essência mais pura que existe em você. Ou seja, são as suas virtudes, suas belezas mais primitivas, a sua guerreira que sabe o que quer.

É também não ter vergonha de ser você mesma, não se poupar por conta do que a sociedade pede que você seja. Afinal, a pessoa parceira, quando se atrai por você, quer o seu melhor.

Sagrado Feminino também beneficia sexualidade

Problemas como falta de amor-próprio ou de expressão criativa, dores e frustrações nos relacionamentos se manifestam nos órgãos sexuais e também no comportamento na cama. O que explica, por exemplo, porque algumas mulheres sentem dificuldades durante o ato sexual.

A cura e a integração da mulher à energia da sua sexualidade dependerão especialmente do entendimento que ela tem sobre suas simbologias físicas, emocionais, mentais e espirituais.

Mesmo que não se dê conta, toda sua experiência sexual e descoberta como mulher ficam registradas em sua mente. Suas crenças serão então reproduzidas na sua vida sexual, mesmo que você não perceba.

Por exemplo: uma mulher de origem familiar tradicional, com pais repressores, que puniam ou não incentivavam sua expressão sexual, geralmente reproduz comportamentos de autopunição com o sexo. O que pode gerar dificuldade de chegar ao orgasmo, dores na relação, diminuição da libido e fuga do sexo.

Na filosofia do Sagrado Feminino, uma forma de autotratamento para dificuldades sexuais é feita por meio da expressão da criatividade. Ou seja, é através da dança, artesanato, desenho, escrita, maquiagem ou toda forma de autocuidado, que a mulher aprende a manifestar seu lado criativo.

O ventre — que está intimamente ligado ao órgão sexual e ao sexo — é uma região que simboliza a criação. Portanto, ele recebe as energias curativas para essas dificuldades por meio da criatividade.

Relação entre Sagrado Feminino e vida profissional

No âmbito profissional, a filosofia destaca a importância de compreender a relação entre a profissão e a identidade.

Não importa o que você faz, todo ofício é necessário. É preciso lembrar que a importância da profissão está na reflexão sobre “o que ela oferece para minha identidade?”.

Para aumentar seu sucesso profissional, o seu prazer pela carreira e até mesmo os resultados do que produz, você precisa entender exatamente sua relação com a profissão.

O que lhe faz gostar do trabalho?

O que você espera com ele?

Como ele lhe completa?

Ele favorece a sua autoexpressão e suas virtudes?



Deusas revelam seu perfil profissional

Para lhe ajudar nestes questionamentos, você pode recorrer aos arquétipos das Deusas que mais se identifica e descobrir como tirar proveito desse conhecimento em sua carreira profissional.

Afrodite

Buscar o amor pela arte e pela beleza em seu trabalho lhe deixará mais feliz. A mulher Afrodite é aquela que procura interagir com os colegas de trabalho ou clientes. Além disso, pode trabalhar com beleza e arte, ou simplesmente gosta de embelezar o escritório decorando a mesa em que trabalha, por exemplo.

Essa é a mulher que mais necessita trabalhar com o que lhe causa paixão. Sempre está bem arrumada e com um detalhe sedutor e feminino.

Atena

Para essa mulher, o trabalho já é um prazer por si só. Ela pode buscar ainda mais totalidade em sua profissão por meio da comunicação com o público ou procurando estar sempre bem vestida no emprego, de preferência conforme a tendência de moda. Isso lhe trará mais bem-estar.

Deméter

Essa mulher gosta de fazer o papel de mãezona no ambiente profissional, já que é protetora e zelosa com os colegas e as tarefas realizadas.

Para se sentir bem no emprego, a Mulher Deméter pode tentar levar o ambiente de casa para o trabalho, colocando fotos da família em sua mesa ou levando a comida de casa para o escritório, ao invés de comer em algum restaurante. Dessa forma, a mulher Deméter se sentirá mais acolhida e tende a ter mais prazer no local de trabalho.

Ártemis

Essa mulher gosta de ter liberdade no trabalho, não se sente à vontade cumprindo ordens e seguindo regras. Quanto mais liberdade de autoexpressão tiver, mais feliz com o emprego estará.

Perséfone

Precisa que o trabalho lhe traga benefícios pessoais, como, por exemplo: se trabalhar em uma livraria, desejará poder ler alguns livros comercializados no local. E quanto mais sozinha ela atuar, mais dinâmico será o seu desenvolvimento.

Hera

As mulheres que se identificam com o arquétipo dessa Deusa gostam de liderar no trabalho. Além disso, devem buscar usar a criatividade e de sua facilidade em promover eventos. É nessas tarefas que encontrarão mais realização.

