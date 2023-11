Só existem dois tipos de pensamentos: os bons e os ruins. Aqueles que nos deixam com um sorriso no rosto, e aqueles que nos franzem a testa. Ou seja, congelar um pensamento destrutivo ou ruim e mudar o seu foco de atenção é a única forma de manter o controle da mente negativa e o equilíbrio emocional. Por isso, a meditação para planejar o futuro é uma estratégia muito eficiente.

Gosto muito de usar em minhas meditações pessoais a Escala de Orientação Emocional sugerida no livro “Peça e será atendido“, dos autores Esther e Jerry Hicks. Mostro ela a seguir, pois me ajuda a elevar o nível de prazer gradativamente e pode te ajudar também.

Isso porque essa ferramenta auxilia a aumentar os pensamentos alegres e os sentimentos otimistas que me mantém mais estimulada a continuar. Ela alivia, recupera, fortalece e pode trazer autoconhecimento e amor-próprio.

Quer experimentar? Antes de irmos de fato para o exercício de meditação para planejar o futuro, experimente verificar como você está em relação à Escala de Orientação Emocional, assim, pode ter um norte sobre a sua vida e o que deseja.

Em que nível você está na escala emocional

Identifique na lista abaixo o que está sentindo em relação ao seu momento atual. Para isso, pense: “Não seria bom se esta situação se resolvesse a meu favor?” .

A partir desta possibilidade, lembre-se que você não controla nada no futuro, que precisa ter consciência de que existem mil possibilidades a cada segundo. Ou seja, você pode e deve escolher sentir tudo resolvido positivamente em sua vida.

Como será? Não importa. Acalente a certeza de merecer e receber o melhor. Nada mais do que o melhor para você. Sinta essa verdade, agora.

Veja a seguir a Escala de Orientação Emocional. Nesse sentido, o intuito é você ir subindo na tabela de emoções de 22 em direção ao 1.

Alegria/Conhecimento/Autoconfiança/Liberdade/Amor/Admiração Paixão Entusiasmo/Ânsia/Felicidade Otimismo Esperança Contentamento Tédio Pessimismo Frustração/Irritação/Impaciência Sobrecarga Desapontamento Dúvida Preocupação Reprovação Desânimo Raiva Vingança Ódio/Ira Inveja Insegurança/Culpa/Desvalorização Medo/Sofrimento/Depressão/Desespero/Impotência

Após identificar os sentimentos, medite sobre o que deseja realizar.

Meditação para planejar o futuro

Experimente a meditação do vídeo a seguir. Em seguida, ofereço um passo a passo para você se guiar.

https://www.youtube.com/watch?v=-FtE5mAjH64

Sente-se confortavelmente. Feche os olhos.

Então, faça três respirações profundas e sinta o seu corpo físico em todos os seus detalhes.

Inspire, segure a respiração por alguns segundo e sinta seus pés.

Expire e segure por alguns segundos seus pulmões sem ar.

Então, inspire segurando mais uma vez e sinta suas pernas.

Expire, segure novamente, para então repetir a inspiração e suba para os quadris.

Vá subindo alterando e segurando a respiração até o topo de sua cabeça.

Após reconhecer seu corpo, relaxe e só preste atenção em sua respiração. Busque apenas se sentir presente, no aqui e agora.

Após o tempo que quiser, ainda com os olhos fechados, se questione: “Não seria bom se…”, e traga para seu coração a alegria de sentir que seria ótimo, seria maravilhoso isso…

Então, sem ao menos perceber, você já vai ter mudado sua escala de emoções.

Faça isso sempre que quiser e principalmente quando estiver triste ou preocupado com o futuro. Mude seu pensamento ou a perspectiva da sua visão limitada acerca do que deseja realizar.

Sua realidade está sempre em suas mãos. Depende só de você se propor a pensar, a sentir, a acreditar nas melhores possibilidades da sua mente ou da árvore dos desejos na sua vida.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

sanatkumara.tera@gmail.com

