Previsões da semana de 12 a 18 de novembro de 2023 indicam que é hora de mudanças

Esta é uma semana de decisão! A Lua Nova em Escorpião, que começa já na segunda-feira (13), nos convida a pensar nas mudanças que queremos em nossa vida. Imprevistos também podem acontecer – ou seja, definitivamente, conforme as Previsões da semana de 12 a 18 de novembro, o movimento não é opcional!

A boa notícia é que Mercúrio em Sagitário em sextil com Vênus em Libra, com o aspecto exato no feriado da Proclamação da República, dia 15, traz algum toque de leveza para esses dias mais turbulentos.

Mas esse é só o começo. Confira o resumo astrológico da semana:

A partir de domingo (12): Mercúrio em sextil com Vênus

Mercúrio em sextil com Vênus Até segunda-feira (13): Mercúrio em quadratura com Saturno

Mercúrio em quadratura com Saturno Na segunda-feira (13): Lua Nova em Escorpião

Lua Nova em Escorpião A partir de quarta-feira (15): Sol e Marte em Escorpião em trígono com Netuno e sextil com Plutão

Sol e Marte em Escorpião em trígono com Netuno e sextil com Plutão Até sexta-feira (17): Sol e Marte em oposição com Urano

Abaixo, confira tudo sobre as previsões da semana de 12 a 18 de novembro de 2023, com dicas para você lidar melhor com os aspectos dos próximos dias.

Se desejar uma análise sobre como esses trânsitos atuam na sua vida, confira aqui seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Até sexta-feira: Sol e Marte opostos a Urano

O clima agitado que começou no início da semana passada segue até esta sexta-feira (17), por conta de Sol e Marte juntos em Escorpião numa oposição com Urano (o planeta do inesperado, lembra?).

Não foi à toa que tivemos muitos transtornos no Enem, diversos e intensos problemas climáticos – em São Paulo ainda tem gente sem luz -, além de muitas notícias tensas no mundo dos famosos.

Não espere nada muito diferente nesta semana. Devemos ter dias turbulentos, imprevistos e impaciência. Possivelmente, com muitas notícias de acidentes, mais fenômenos climáticos, rebeldia e protestos.

Portanto, é importante ter um plano B para quando os imprevistos aparecerem e tentar não se estressar tanto com o que não estiver no alcance imediato. Como num voo que é cancelado ou atrasado.

Neste domingo (12), temos a segunda parte das provas do Enem. Mais uma vez, devido ao potencial de imprevistos, não é hora de arriscar. Sair de casa com antecedência e manter o foco serão fundamentais. Aliás, seguem valendo as orientações passadas para a primeira prova do exame (veja aqui).

Segunda-feira: Lua Nova em Escorpião

Nas previsões da semana de 12 a 18 de novembro, começa a Lua Nova, melhor fase para inícios. E, neste mês, ela vai acontecer no signo de Escorpião, o mais intenso do Zodíaco e ligado ao poder de transformação.

Portanto, Lua Nova em Escorpião é um momento de transformação, desapego e finalização de capítulos. Por outro lado, indica que novos capítulos emocionantes estão chegando.

Chegou a época do ano de transformar com decisão, de realmente ir fundo no que você precisa. Portanto, mais do que refletir, é hora de agir:

O que você quer ou precisa mudar em sua vida?

O que precisa deixar para trás, sejam hábitos, sejam relações?

O que quer agitar na sua vida?

O que te interessa mais e onde colocar mais paixão?

Atenção à saúde e greves no Brasil

No mapa da Lua Nova para o Brasil, os planetas em Escorpião estão em oposição com Urano no eixo das Casas 6 e 12. Por isso, podemos ter muitos imprevistos envolvendo a saúde da população ou o cotidiano (assuntos da Casa 6), como turbulências e greves envolvendo classes trabalhadoras.

Já a Casa 12 tem muito a ver com aquilo que emerge, que era desconhecido. Por isso, podemos esperar revelações nos próximos dias. Inclusive na vida pessoal, o que exigirá mudanças.

Além disso, precisamos nos atentar ao excesso de nervosismo, que pode nos desestruturar, e a problemas de saúde, pois há mais chance de fortes viroses ou problemas que obriguem o recolhimento.

Portanto, não tem como ficar no mesmo lugar ou apenas contemplando as agitações nesta semana — ou melhor, nas próximas semanas, porque a Lua Nova lança efeitos até 12 de dezembro. Veja aqui o calendário lunar completo.

Até segunda: Mercúrio em quadratura com Saturno

Até segunda-feira (13), ainda temos Mercúrio em quadratura com Saturno, um aspecto que também já vem da semana passada. Entraves, lentidões e coisas para resolver são a cara desse trânsito.

Além disso, o trabalho pode ser mais oneroso para sair bem feito e o pessimismo pode ficar mais presente.

Mercúrio/Saturno pede um pouco mais de calma e para avaliarmos as consequências do que estamos fazendo. Ou seja, é o oposto da impaciência e impulsividade representada por Sol e Marte em oposição com Urano, o primeiro aspecto que vimos neste texto.

A vontade de resolver alguma coisa com pressa pode vir, mas é prudente não se precipitar com palavras.

Semana toda: Mercúrio em sextil com Vênus

A partir de domingo (12) e durante toda a segunda quinzena de novembro, Mercúrio em Sagitário faz sextil com Vênus em Libra.

Essa é uma ótima combinação para a vida cultural e social, pois é um aspecto favorável (sextil) envolvendo dois planetas de intercâmbio (Mercúrio e Vênus) em dois signos muito animados para sair e socializar (Sagitário e Libra).

Além de tudo, traz diálogo apesar do clima tenso que marca o mapa da Lua Nova. É como se a conversa ainda pudesse acontecer para mediar as tensões.

Vênus está muito bem posicionada em Libra, trazendo ponderação e habilidades racionais. Portanto, apesar dos radicalismos e imprevistos, existe uma ação diplomática.

Ou seja, podemos seguir com graves conflitos no mundo, com ações imprevisíveis, mas possivelmente com tentativas de acordo, ainda que temporário ou paliativo.

Essa Vênus em Libra também é um aspecto legal para nossa vida pessoal. Paqueras, conversas, trocas e diálogo ficam em destaque com esse sextil com Mercúrio, com mais busca por prazer.

Seduza com palavras, seja no amor ou nos negócios! Spoiler: as vendas, aliás, tendem a caminhar bem no mês da Black Friday – em seguida a gente dispara previsões só para a data.

A partir de quarta: Sol/Marte em trígono com Netuno e sextil com Plutão

A partir de quarta-feira (15), Marte e Sol em Escorpião vão fazer um trígono com Netuno e um sextil com Plutão. São aspectos que ajudam muito a seguir no fluxo da intuição e da fé (Netuno) e saber o que desapegar e deixar para trás com decisão (Plutão).

Por isso, quem tiver oportunidade de viajar no feriado do dia 15 de novembro ou mesmo estender a folga, pode se proporcionar um encontro com o poder pessoal. Principalmente, quem sentiu muito a instabilidade e o nervosismo em função de Marte/Urano.

Esses aspectos trazem uma tendência a recuperar o rumo, se conectar com a intuição e acertar o caminho. Afinal, Marte tem a ver com a direção que damos para as coisas – e esse Marte vai estar bem com Netuno e Plutão.

São boas notícias, enfim, em uma semana que começa mais pesada, mais tensa e com mais preocupações e cobranças.

Terapia não pode mais esperar

Por fim, quero lembrar que Escorpião (onde estão vários planetas) tem a ver com as profundezas da alma humana. Por isso, recomendo fortemente para quem está buscando dar um guinada na vida e encarar as mudanças necessárias, conhecer aqui os profissionais e as terapias disponibilizadas pelo Personare.

Estamos numa excelente época para buscar curas e equilíbrio. Com certeza, lá você vai encontrar uma (ou mais!) terapia para te ajudar neste momento a lidar com velhas feridas, obsessões ou assuntos (ainda) não resolvidos.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Previsões da semana de 12 a 18 de novembro de 2023 indicam que é hora de mudanças apareceu primeiro em Personare.