Florais e óleos essenciais para exaustão no dia a dia

Às vezes, a vida é demasiado exigente, impondo revezes que nos levam ao cansaço extremo e ao desânimo, fazendo parecer que aquela fase nunca vai passar. Por isso, compartilho com vocês florais e óleos essenciais para exaustão diante de tarefas do dia a dia.

Para quem está com problemas de saúde, enfrentando um tratamento longo e também para quem cuida de quem está doente, com problemas financeiros ou familiares, é difícil acreditar que a força para o enfrentamento está dentro de nós.

Mas a união da Terapia com Florais e da Aromaterapia ajuda a recuperar a confiança e a disposição para atravessar os momentos difíceis e problemas do dia a dia.

Veja a seguir sugestões de florais e óleos essenciais para exaustão. Mas lembre-se que são terapias complementares e a consulta com profissionais da saúde é fundamental, principalmente se a exaustão foi frequente e estiver atrapalhando sua rotina.

Florais e óleos essenciais para exaustão

Florais

Peça para manipular em Glicerina Vegetal caso tenha intolerância a álcool (ou se estiver tomando algum medicamento cuja interação com álcool seja contra indicada).

Tome 4 gotas debaixo da língua ou diluídas em água entre 4 a 8 vezes por dia, sendo a primeira vez logo ao acordar e a última antes de dormir. Distribua as outras vezes ao longo do dia.

California Wild Rose – Califórnia: Força para controlar a própria vida quando tudo parece muito desafiador. Energia para continuar. Elm – Bach: Segurança para enfrentar as responsabilidades e superação dos desafios. Gorse – Bach: Para renovar as esperanças. Para quem tem predisposição de acreditar que tudo é sofrimento. Oak – Bach: Para reconhecer os próprios limites. Para quando se está além das forças, num nível de exigência que promove desequilíbrio. Olive – Bach: Para aliviar os sintomas físicos de exaustão e cansaço extremos. Para a percepção de que é possível renovar as forças e seguir adiante.

Óleos essenciais

Quando falta energia e disposição para as atividades diárias, invista em:

Óleo essencial de hortelã-pimenta , pois ajuda a tratar problemas físicos e emocionais, ajudando a trazer clareza mental, energia e disposição.

, pois ajuda a tratar problemas físicos e emocionais, ajudando a trazer clareza mental, energia e disposição. Óleo essencial de alecrim é ótimo para combater a fadiga e a exaustão mental, além de outros benefícios físicos.

é ótimo para combater a fadiga e a exaustão mental, além de outros benefícios físicos. Óleo essencial de limão, pois ajuda na organização e clareza das ideias, ordena e limpa os pensamentos e melhora o cansaço físico e mental.

Além de funcionarem de forma isolada, usar os três óleos no seu difusor ou colar de Aromaterapia, pode ser ótima para ajudar com o cansaço, principalmente pela manhã.

*Colaborou Solange Lima

Celia Lima

Psicoterapeuta Holística, utiliza florais e técnicas da psicossíntese como apoio ao processo terapêutico. Presta atendimento também por meio de terapia breve com encontros semanais, propondo uma análise lúcida e realista de questões pontuais propostas pelo cliente objetivando resultados de curto/médio prazo.

celiacalima@gmail.com

