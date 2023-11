Numerologia empresarial: como escolher o nome para seu negócio

Um dos usos da Numerologia que mais cresce é sua aplicação para encontrar o nome apropriado para empresas ou produtos que as pessoas almejam criar. Por mais que a Numerologia empresarial seja um estudo complexo, é possível aprender algumas dicas que devem ser levadas em conta nesta decisão.

Na hora de registrar uma empresa, os sócios devem escolher uma razão social para o negócio, ou seja, um nome de registro para o estabelecimento.

Também conhecido como “nome comercial”, é o que consta em documentos legais, contratos e escrituras. No entanto, algumas empresas também possuem um “nome fantasia”, que é como um estabelecimento é popularmente conhecido e divulgado.

Vale lembrar que o “nome fantasia” pode ou não ser parecido com o “nome comercial”. Sendo assim, para fazer a análise numerológica de uma empresa, é preciso analisar ambos os nomes.

A seguir, te explicamos como a Numerologia Empresarial funciona e damos exemplos. Se quiser já ir se preparando para o novo ano que está chegando, inclusive com as tendências para o Brasil e as finanças, veja aqui as previsões da Numerologia 2024.

Como a Numerologia Empresarial funciona

No caso do registro comercial, é levado em consideração o nome completo do estabelecimento, e isto inclui siglas como “LTDA”, “LTDA-ME”, “S.A.”, “S/C”, caso sejam utilizadas.

Mas o nome fantasia também deve ser levado em consideração, mesmo que seja exatamente igual ao primeiro nome do registro comercial.

Depois, com base na tabela pitagórica (veja abaixo), some separadamente todas as vogais (para achar o Número de Motivação) e consoantes (para descobrir o Número de Impressão) do “nome comercial” e do “nome fantasia”.

Após, calcule a soma das vogais e das consoantes (Número de Expressão) de ambos os nomes da empresa. Veja abaixo um exemplo de cálculo com o nome “Personare“.

TABELA PITAGÓRICA

A=1 / J=1 / S=1

B=2 / K=11 / T=2

C=3 / L=3 / U=3

D=4 / M=4 / V=22

E=5 / N=5 / W=5

F=6 / O=6 / X=6

G=7 / P=7 / Y=7

H=8 / Q=8 / Z=8

I=9 / R=9

Número de Motivação: soma das vogais

A soma das vogais do nome Personare seria: 5 (E) + 6 (O) + 1 (A) + 5 (E) = 17. A fim de chegarmos ao número reduzido desta soma, somamos novamente os algarismos que formam o 17, ou seja, 1+7 = 8. Sendo assim, o Número de Motivação do Personare é o 8.

Número de Impressão: soma das consoantes

A soma das consoantes do nome Personare seria: 7 (P) + 9 (R) + 1 (S) + 5 (N) + 9 (R) = 31. A fim de chegarmos ao número reduzido desta soma, somamos novamente os algarismos que formam o 31, ou seja, 3 + 1 = 4. Sendo assim, o Número de Impressão do Personare é o 4.

Número de Expressão: soma das vogais e consoantes

A soma das vogais e consoantes do nome Personare seria: 7 (P) + 5 (E) + 9 (R) + 1 (S) + 6 (O) + 5 (N) + 1 (A) + 9 (R) + 5 (E) = 48. A fim de chegarmos ao número reduzido desta soma, somamos novamente os algarismos que formam o 48, ou seja, 4+8 = 12. Nesse caso, seria preciso somar novamente os algarismos que foram o 12: 1 + 2= 3.

Letras inicias

Também é preciso analisar separadamente a primeira letra e a primeira vogal dos nomes da empresa. No caso do Personare, seriam as letras P e E, respectivamente. Outro ponto importante é identificar qual valor simbólico mais se evidencia pela repetição das letras do nome.

Por exemplo, na palavra “Personare” há o simbolismo do Número 5 se destacando (que corresponde às letras E, N, E). Nesse caso, o Número 5 ganha ainda mais destaque pelo fato da letra E ser a primeira vogal do nome e equivaler, segundo a Tabela Pitagórica, ao Número 5 também.

Significado dos Números

É bom salientar que a Numerologia empresarial é como a de uma pessoa: não adianta nada ter belos potenciais à disposição se não há uma competente administração para a realização dos objetivos.

Veja aqui como escolher o nome do bebê com ajuda da Numerologia.

Agora, aprenda abaixo a simbologia de cada Número. A interpretação vale para os Números de Impressão, Motivação e Expressão, ou, ainda, para a primeira letra e vogal dos nomes da empresa.

Mas vale lembrar que para uma análise mais completa da Numerologia para Empresas é necessária a consulta com um especialista no assunto.

Número 1

É favorável para atividades que envolvem velocidade, rapidez, competição e inovação, bem como progresso e pioneirismo. A empresa terá como foco ser a primeira, lançar novidades, fazer uso explícito da tecnologia e deixar uma marca especial de originalidade.

Poderá dar uma maior atenção ao público masculino, uma vez que o Número 1 representa o pai, o homem, a força “yang”.

Número 2

Essa simbologia privilegia atividades de parceria (como franquias), negociação, conciliação e uniões. Também envolve uma valorização do uso produtivo dos detalhes.

A empresa almejará apoiar, cuidar, resolver conflitos (tais como escritórios de advocacia) e alimentar (como restaurantes). Ou mesmo beneficiar o universo feminino, pois o Número 2 simboliza a mulher, a mãe, a força “yin”.

Número 3

Nesse caso, são favorecidas atividades expressivas, criativas e comunicativas. Podem apostar nessa simbologia firmas que fazem uso constante das palavras, passando informação, estabelecendo interação explícita com (ou entre) os clientes, como jornais, empresas de telefonia e provedores de internet.

Também pode ser uma boa opção para uma empresa que atua no ramo infantil, já que o Número 3 tem associação com esse universo, tais como salões de festas para crianças, ou estabelecimentos voltados para o entretenimento e a diversão, como casas de espetáculo, promoção de eventos e shows.

Número 4

Essa simbologia é favorável para atividades burocráticas, empresariais e financeiras (como escritório de contabilidade, banco), bem como de limpeza e organização.

Aquelas empresas que privilegiam o corpo (como academias), a saúde (clínicas, principalmente de estética, já que o Número 4 tem ligação com a beleza das formas) ou a segurança, tais como estabelecimentos que instalam redes elétricas em casas e prédios.

Também é favorável para empresas que atuam no ramo da construção ou que focam em famílias e instituições públicas, estabelecendo parceria com prefeitura, governo estadual ou federal.

Número 5

Favorece atividades comerciais voltadas para um público diverso, tais como lojas de conveniência. Ou que envolvam viagens, como empresas de turismo. A simbologia também sugere expansão além das fronteiras, com possibilidade de abrir filiais em outros estados ou países.

É possível que haja contatos constantes – ou trocas amplas de informação – com o estrangeiro, como acontece em escolas de idiomas e de intercâmbio cultural, por exemplo.

O Número 5 tem como objetivo ensinar, propagar e divulgar, sendo favorável para escolas, universidades, editoras e agências publicitárias.

Número 6

Número beneficia atividades voltadas para o bem-estar social, a saúde e o belo, tais como centros comunitários, grupos de apoio, consultórios médicos e salões de beleza.

Também é voltado para comemorações nas quais há reunião de família e amigos, como bandas de música, cerimoniais e restaurantes – ainda mais que o Número 6 também aprecia nutrir os outros.

Também é favorável para assuntos ligados à arte e harmonia dos ambientes domésticos, como um escritório de arquitetura e design de interiores.

Número 7

Simboliza atividades relacionadas com o acesso e o intercâmbio de informações e fatos sigilosos. Ou que também (tal como as de Número 5) entrem em contato com o estrangeiro e foquem no ensino.

O Número 7 é bem seletivo, por isso está associado a busca de um público-alvo bem definido. Ou seja, a empresa deve ser especialista em atingir determinado perfil de cliente.

Duas marcas com essa simbologia são os desenhos e personagens de sucesso, como Galinha Pintadinha e Patati Patatá.

Ambos são especializados no público infantil e têm como primeira letra do nome o “G” e o “P”, respectivamente, que são associados ao Número 7.

Além disso, têm ao longo do nome uma repetição de letras com esse simbolismo, intensificando o potencial do 7.

Outro fator que chama atenção no nome “Patati Patatá” é o destaque para a letra T – repetida quatro vezes no nome – e associada ao simbolismo do Número 2: a parceria (afinal, eles são uma dupla de palhaços).

Número 8

Simboliza instituições financeiras, governamentais e burocráticas, associadas a um grande porte, poder e respeitabilidade.

Empresas com essa simbologia podem apostar em atividades ou contato frequente com pessoas famosas ou instituições de sucesso, que exercem forte influência em seu ramo de atuação.

Atividades que demandem muita organização e empreitadas ambiciosas, além de um responsável e maduro trabalho em equipe, também são favorecidas.

Número 9

Favorece atividades que ajudam animais e pessoas, especialmente os mais necessitados – como veterinárias, ONGs, hospitais, creches e asilos.

Essa empresa também pode ajudar seus clientes a superar crises e renascer, tais como clínicas de reabilitação e consultórios de terapia.

Ensino e contato com outros povos e países também (tal como o Número 5 e 7) fazem parte do perfil de uma empresa simbolizada pelo Número 9. Essa simbologia também tem forte ligação com a religiosidade, sendo, portanto, apropriada para centros espíritas, templos, locais de Meditação, cura e caridade.

Existe número positivo ou negativo no nome de uma empresa?

Não. O fundamental é encontrar números apropriados para as atividades de seu nicho profissional ou comercial.

Por exemplo, os números 5, 7 e 9 são associados ao ensino e à atividade professoral. Uma faculdade, uma escola de idiomas, um site de ensino à distância ou voltado para o autoconhecimento precisam privilegiar a presença deste(s) número(s) em sua Numerologia, já que eles têm tudo a ver com as atividades (ou o objetivo social) de tais empresas.

No caso do Personare, o número 5 é o simbolismo que mais se destaca no nome, como explicado, pelo predomínio de letras desse valor.

Nesse caso, ter o número em destaque é positivo, pois o 5 representa o uso inovador e veloz da tecnologia – e a empresa precisa de programas de computador e de equipamentos avançados para circular seu conteúdo e serviços pela internet.

Motivação, Impressão ou Expressão: o que levar em conta na Numerologia empresarial

A posição mais importante – por ser bem visível aos olhos do público (clientela, concorrentes, fornecedores, mídia) – é a do Número de Impressão (soma das consoantes do nome).

O impacto que a empresa ou determinado produto vai gerar nas pessoas será revelado pela simbologia presente neste cálculo.

Uma empresa com Número de Impressão 4, por exemplo, teria o potencial de transmitir credibilidade, harmonia, organização e eficiência (atributos positivos dessa simbologia).

Então, é fundamental que empresários deem uma atenção especial ao Número de Impressão do “nome fantasia” e do “nome comercial”.

Um outro detalhe importante presente na Numerologia para Empresas é que um número revela tanto as características de uma empresa, quanto as atividades do seu ramo de atuação.

No caso do Personare, o Número de Impressão 4 privilegia qualidades como respeitabilidade, produtividade e planejamento organizacional.

Já o Número de Motivação de uma empresa representa o que ela mais desejará obter e realizar. Ou, ainda, atividades e objetivos que serão mais buscados por seus sócios e funcionários.

Assim, se for um negócio que se baseia em franquias, por exemplo, valerá a pena o estabelecimento ter Número de Motivação 2, que simboliza a importância das parcerias.

Além disso, o Número de Expressão mostrará as atividades e os meios através dos quais a empresa atuará no mercado. Estabelecimentos com Número de Expressão 3, por exemplo, devem ser bastante voltados para o campo da comunicação, da arte ou da criatividade.

Essa empresa também terá facilidade de entrar em contato direto com o público, dos mais variados estilos. Afinal, o Número 3 sugere versatilidade ao falar para uma variedade de perfis.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Numerologia empresarial: como escolher o nome para seu negócio apareceu primeiro em Personare.