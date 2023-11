Vai começar a tão aguardada turnê Soy Rebelde Tour. Depois de 15 anos, o primeiro show do RBD no Brasil ocorre nesta quinta-feira (09), no Rio de Janeiro. Todos os fãs estão prontos para gritar “Hola Rio”, mas qual música do RBD combina com o seu signo?

Mas é importante você saber que o seu signo solar não nos representa tão bem neste caso. Afinal, ele mostra a nossa essência, o que carregamos como propósito de vida.

Já o signo de Vênus no seu Mapa Astral mostra, entre outras coisas, os seus gostos e tudo que te dá prazer – como é a música. Além disso, é o planeta do amor e das relações, que tem tudo a ver com quem é apaixonado pela banda mexicana.

Então, antes de conferir qual a música do RBD combina com o seu signo, descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral. Então, você poderá se identificar ainda mais com a música do seu signo!

MÚSICA DO RBD PARA ÁRIES: Así Soy Yo

Quem é de Áries costuma ter um grande prazer em existir, como RBD canta “No me importa lo que intenten. No me importa lo que piensen” em Así Soy Yo

MÚSICA DO RBD PARA TOURO: Inalcanzable

“Inalcanzable como estrella, tan distante. Un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable” é uma letra do RBD cantada com emoção por quem é de Touro e não abre mão do conforto e do bem-estar.

MÚSICA DO RBD PARA GÊMEOS: Dame

Novas ideias não faltam pra quem é de Gêmeos, por isso, a música que diz “Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr tu amor” é a sua cara.

MÚSICA DO RBD PARA CÂNCER: Solo para Ti

Quem é de Câncer costuma ter proximidade com o apego e as emoções, sua música “Solo para ti, vivo para ti“, gritando: “te amo”, do RBD, te relembra isso, não é?

MÚSICA DO RBD PARA LEÃO: Santa no Soy

Você ama palco, plateia e aplausos, assim como toda a banda Rebelde, né? Por isso a música de Leão do RBD é “Santa no Soy”, com a letra “No te pido perdón pues sé que fue tu error”.

MÚSICA DO RBD PARA VIRGEM: Bésame sin Miedo

Quem é de Virgem costuma buscar a perfeição e identificar o detalhe que ninguém percebe, como RBD em “No me importa lo que piensen los demás. Tú eres toda mi verdad. No me importa quién estuvo antes de mí. Yo te quiero hacer feliz (y hoy estás aquí)“.

MÚSICA DO RBD PARA LIBRA: Enséñame

Indecisão e ética são características típicas de Libra, assim como buscar o equilíbrio. É isso que o RBD canta assim: “Enséñame a quererte un poco más y a sentir contigo el amor que tú me das“.

MÚSICA DO RBD PARA ESCORPIÃO: Celestial

Com toda sua perspicácia, quem é de Escorpião costuma estar naturalmente alerta. Por isso, a letra “Aunque tenga en los bolsillos el conjuro de tu olvido. Aunque ya no estés conmigo, me vas a extrañar” tem tudo a ver com você.

MÚSICA DO RBD PARA SAGITÁRIO: Trás de Mi

Sua casa é o mundo inteiro e você canta “Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un veliz” com o RBD. Afinal, entre as características mais fortes de Sagitário estão o otimismo e a jovialidade.

MÚSICA DO RBD PARA CAPRICÓRNIO: No Pares

Quem é de Capricórnio costuma ter seus propósitos e metas bem definidos, e a música que diz “Si censuran tus ideas, ten valor. No te rindas nunca, siempre alza la voz” mostra sua responsabilidade, ambição e persistência.

MÚSICA DO RBD PARA AQUÁRIO: Rebelde

Você pode ser radical e, às vezes, a pessoa do “contra” da turma, mas o RBD te representa muito bem cantando “Y soy rebelde cuando no sigo a los demás”, relembrando a conexão intensa com a liberdade de quem é de Aquário.

MÚSICA DO RBD PARA PEIXES: Un Poco de Tu Amor

Você pode se iludir com facilidade, mas se inspira ao cantar “Yo necesito de ti como el aire. Nadie te puede querer tanto así. Un poco de tu amor para poder vivir” do RBD e se conectar com sua sensibilidade superior de quem é de Peixes.

