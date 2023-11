A Trilha Sonora Astrológica de Taylor Swift: 5 músicas para cada signo

Qual é a sua Trilha Sonora Astrológica de Taylor Swift? Conhecida por suas letras envolventes e vasto repertório, a cantora oferece uma variedade de emoções. Para quem curte Astrologia, é fascinante ver como suas músicas ressoam com os diferentes signos do Zodíaco.

Por isso, neste artigo, vamos mergulhar na trilha sonora astrológica de Taylor Swift, destacando 5 músicas para cada signo, e descobrir por que essas canções podem se tornar verdadeiros hinos pessoais.

Quer saber como montar a SUA Trilha da Taylor? Então, veja as músicas do seu Big 3 da Astrologia: os signos de Sol, Lua e Vênus. Esses são os signos mais importantes do nosso Mapa, porque descrevem bem a nossa personalidade.

Então, acessa aqui o seu Mapa Astral gratuitamente e veja quais são seus signos de Sol, Lua e Vênus. Aí, volta para cá, então verá na lista a seguir quais são as músicas que formam a sua trilha sonora astrológica de Taylor Swift.

5 músicas para cada signo

Áries:

Áries, o pioneiro destemido do zodíaco, encontra em Taylor Swift uma musa energética. Então, as suas músicas são:

“Shake It Off” lidera a lista, uma celebração da resiliência Áries diante dos desafios.

“Bad Blood” representa a intensidade das relações arianas.

“Fearless” reflete a coragem de enfrentar o desconhecido.

Em “Change” a busca constante por superação é evidente.

“Out of the Woods” captura a emoção típica de Áries ao superar obstáculos.

Touro:

Touro, apreciador do romance e da estabilidade, encontra em Taylor Swift um eco de suas próprias experiências. Por isso, as suas 5 músicas são:

“Love Story” é uma escolha óbvia, uma narrativa romântica atemporal.

“Enchanted” destila a magia do amor taurino.

“Wildest Dreams” revela a imaginação romântica.

A melodia suave de “Begin Again” ressoa com a paciência taurina

“Fearless” destaca a lealdade típica desse signo.

Gêmeos:

Gêmeos, o signo curioso e comunicativo, é atraído pela versatilidade musical de Taylor Swift. Então, nada melhor do que as músicas:

“Blank Space” retrata a dualidade geminiana nas relações.

“You Need To Calm Down” captura a atitude descontraída e social.

“22” reflete a juventude e vivacidade geminianas.

“Delicate” explora a complexidade emocional.

“The Story of Us” narra os altos e baixos das conexões interpessoais.

Câncer:

Câncer, o sensível e emotivo do zodíaco, encontra em Taylor Swift uma alma afim. Por isso, as suas músicas perfeitas são:

“All Too Well” explora as profundezas emocionais.

“You Belong with Me” retrata a lealdade típica canceriana.

“Back to December” revela a nostalgia do passado.

“Red” captura as emoções intensas.

“Begin Again” celebra novos começos, uma constante na vida canceriana.

Leão:

Leão, o rei do zodíaco, conecta-se com a grandiosidade e confiança expressas nas músicas de Taylor Swift. É por isso que suas músicas são:

“ME!” é uma celebração do eu leonino.

“Style” representa o glamour leonino.

“End Game” reflete a ambição leonina.

“22” capta a energia jovial.

“Shake It Off” é uma ode à autoconfiança leonina diante das críticas.

Virgem:

Virgem, o meticuloso e prático do zodíaco, encontra em Taylor Swift uma expressão artística de suas próprias características. Então, incluí na sua trilha:

“Clean” destaca a necessidade de ordem e limpeza.

“New Romantics” explora o lado prático de relacionamentos.

“You Need To Calm Down” reflete a abordagem cuidadosa diante de conflitos.

“Begin Again” retrata a análise crítica de relações passadas.

“Delicate” destaca a delicadeza típica virginiana.

Libra:

Libra, o amante da harmonia e beleza, é cativado pela estética e equilíbrio nas músicas de Taylor Swift. Por isso, a sua trilha é:

“Love Story” é uma ode à busca pela perfeição romântica.

“Fearless” destaca a idealização das relações.

“Enchanted” reflete a apreciação pela beleza.

“Speak Now” celebra a coragem de seguir o coração.

“Mine” explora o desejo de relações equilibradas.

Escorpião:

Escorpião, o intenso e apaixonado do zodíaco, encontra em Taylor Swift uma expressão emocional profunda. Então, nada melhor do que:

“Blank Space” captura a intensidade das relações escorpianas.

“Bad Blood” reflete as emoções transformadoras.

“I Knew You Were Trouble” explora as armadilhas do amor.

“Getaway Car” revela a impulsividade escorpiana.

“Look What You Made Me Do” representa a ressurreição após desafios.

Sagitário:

Sagitário, o aventureiro otimista do zodíaco, encontra em Taylor Swift uma trilha sonora para suas próprias jornadas. Portanto, as suas músicas são:

“Fearless” celebra a coragem diante do desconhecido.

“Shake It Off” é uma expressão de otimismo.

“22” captura a energia jovial sagitariana.

“ME!” destaca a individualidade sagitariana.

“Welcome To New York” ressoa com a empolgação de explorar novos horizontes.

Capricórnio:

Capricórnio, o ambicioso e disciplinado do zodíaco, encontra em Taylor Swift um reflexo de sua ética de trabalho. É por isso que você precisa incluir na sua trilha:

“Change” destaca a busca constante por progresso.

“New Year’s Day” reflete a importância da tradição e compromisso.

“Out of the Woods” revela a resiliência capricorniana.

“Long Live” celebra conquistas duradouras.

“All Too Well” explora a profundidade emocional das relações capricornianas.

Aquário:

Aquário, o inovador e humanitário do zodíaco, conecta-se com a originalidade e expressão única nas músicas de Taylor Swift. Então, não deixa de ouvir aí:

“You Need To Calm Down” destaca a defesa pela igualdade.

“Welcome To New York” celebra a diversidade.

“Shake It Off” é uma celebração da individualidade aquariana.

“ME!” ressoa com a autenticidade.

“Delicate” explora a complexidade emocional de relações não convencionais.

Peixes:

Peixes, o sensível e sonhador do zodíaco, encontra em Taylor Swift uma trilha sonora para suas próprias fantasias emocionais. Por isso, você precisa colocar na sua playlist:

“Wildest Dreams” é uma expressão da imaginação romântica pisciana.

“Clean” destila a necessidade de renovação emocional.

“Enchanted” ressoa com a sensibilidade pisciana.

“Begin Again” captura a esperança em recomeços.

“All Too Well” explora a profundidade emocional característica de Peixes.

