Lua Nova em Escorpião 2023: aqui o que cada signo pode esperar

Nesta segunda-feira, dia 13 de novembro, exatamente às 6h27 (horário de Brasília), inauguramos mais uma lunação marcante do ano. A Lua Nova em Escorpião 2023 acontecerá aos 20°43′ deste profundo signo do elemento água.

Mas o que a Lua Nova em Escorpião 2023 nos reserva? Podemos esperar emoções intensas, revelações e situações inesperadas mexendo com as nossas estruturas.

Precisamos nos atentar para o fato de que Marte está praticamente em conjunção exata com a lunação em Escorpião, fazendo uma explosiva oposição a Urano em Touro.

Urano é um planeta revolucionário e, nesta lunação, desafiará a força de Marte. Isso nos sinaliza que estamos diante de tempos ainda muito bélicos, surpreendentes e de muita intensidade.

Para completar, o eixo Touro-Escorpião é o mesmo movimentado pelo eclipse lunar do dia 28 de outubro. Então, vale atentar para reverberações em nossas vidas dentro dos mesmos temas (relembre quais foram os seus aqui).

As previsões que você verá a seguir valem até 12 de dezembro, quando começa outra Lua Nova. Mas lembre-se de que as tendências expostas abaixo são coletivas. Mas você tem um Mapa Astral único, e os planetas no Céu conversam com os planetas do seu mapa.

Entenda a Lua Nova em Escorpião 2023

No mapa do horário de Brasília, a lunação cai na Casa 12, sugerindo um tempo de revelações. As coisas que estão por baixo dos panos podem vir à tona a partir de situações bem concretas (Urano em Touro na Casa 6). E, uma vez vistas, é impossível desvê-las.

A Lua Nova em Escorpião 2023 exige foco, pois os acontecimentos podem mexer profundamente com nossas estruturas. É provável que a gente sinta as coisas fugindo ao nosso controle.

No entanto, em breve será possível superar todas essas transformações com mais leveza. Para isso, é preciso aproveitar os aprendizados da lunação e tirar daí as soluções para os desafios que se apresentam diante de nós.

Mas o Mapa Astral também aponta algumas vantagens. A principal é que estamos com Mercúrio em Sagitário, cravado no ascendente do mapa, em sextil a Vênus em Libra na Casa 11.

Assim, podemos nos socorrer da sabedoria e disposição de Sagitário, unidas à diplomacia da Vênus, para lidar com questões de grupos ou coletivos. Pode-se relacionar isso ao papel diplomático que o Brasil tem assumido frente aos conflitos internacionais recentes.

Além disso, um trígono da lunação (considerando o combo Sol, Lua e Marte) com Netuno mostra que precisaremos apelar para sentimentos mais nobres se quisermos resolver as situações. Por exemplo, proteger os mais frágeis, prezando o coletivo ante o individual.

A Lua Nova em Escorpião 2023 é um ótimo momento para se conectar com a sua espiritualidade. Dessa troca com as esferas mais elevadas podem surgir respostas importantes, que ativam a sua criatividade.

Portanto, esta lunação também é um bom momento para o setor artístico, ou qualquer área que lide com elementos estéticos.

3 dicas para aproveitar a Lua Nova em Escorpião 2023

Exercite a seletividade: quando situações inesperadas acontecerem e você se sentir sem chão, lembre-se de focar em um objetivo por vez. Não será possível distribuir muita energia. Investigue: é importante tirar algum tempo para entender o que está por trás das situações. O que elas querem lhe mostrar, e que memórias e emoções elas evocam?Acompanhamento terapêutico sempre será muito útil nesses momentos. Bote pra fora: tirar alguns minutos para você respirar, meditar, conectar e buscar respostas pode trazer resultados muito positivos. Que tal usar algum tipo de arte ou de prática espiritual para expressar os seus sentimentos mais intensos?

Pontos fortes desta Lua Nova

Boas lições: será possível superar situações difíceis a partir do entendimento mais profundo delas e do aprendizado adquirido. Aposte na consistência marciana!

será possível superar situações difíceis a partir do entendimento mais profundo delas e do aprendizado adquirido. Aposte na consistência marciana! Coletivo em alta: bom momento para o comércio, trocas, para plantar sementes e dialogar sobre planos e projetos em grupos ou em sociedades.

bom momento para o comércio, trocas, para plantar sementes e dialogar sobre planos e projetos em grupos ou em sociedades. Espiritualidade e criatividade: o contato com nossa intuição ou com a espiritualidade nos permitirá ser mais compassivos e compreensivos. Também será possível aplicar altas doses de criatividade em nossa vida.

Desafios desta Lua Nova

Instabilidade: acontecimentos imprevistos podem nos tirar dos eixos. Precisaremos de uma dose extra de determinação na Lua Nova em Escorpião 2023.

acontecimentos imprevistos podem nos tirar dos eixos. Precisaremos de uma dose extra de determinação na Lua Nova em Escorpião 2023. Necessidade de abrir mão: será necessário trabalhar o desapego em algumas situações se quisermos ficar mais leves para seguir e realizarmos nossos planos.

será necessário trabalhar o desapego em algumas situações se quisermos ficar mais leves para seguir e realizarmos nossos planos. Risco de exagero: precisaremos controlar a quantidade de força que iremos empregar ao tentar cumprir nossas missões. A tendência é exagerarmos na mão. Portanto, use sua força dentro de limites saudáveis.

Como a Lua Nova em Escorpião 2023 se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como a Lua Nova em Escorpião 2023 vai se manifestar na sua vida, é só seguir este passo a passo:

— essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa.

Veja que, no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 4. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação escorpiana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Escorpião 2023:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

Com a Lua Nova caindo em seu ascendente, é um bom momento para pensar nas ações que despertam e conectam seu poder pessoal e segurança emocional.

A Lua Nova em Escorpião 2023 é um ótimo momento para investir em sua saúde emocional, psíquica e espiritual. Enfrente as suas inseguranças em geral.

A crise pode ser com o outro em sua vida. Ele quebra expectativas, e você precisará de paciência para lidar com isso.

Lua Nova na Casa 2

A vida material e financeira pode precisar de uma atenção maior com a entrada da Lua Nova em Escorpião na sua segunda casa.

Você precisará ter mais controle sobre as suas finanças, pensando em formas de preservar mais seu patrimônio e valores, para que tenha mais segurança.

Atenção para mudanças repentinas em investimentos ou nas finanças da pessoa parceira — ou ainda de pessoas das quais você dependa financeiramente.

Casa 3 recebendo a Lua Nova

A Lua Nova em Escorpião 2023 ativa sua casa do mental inferior, das comunicações, das viagens curtas, vizinhos e irmãos. Portanto, podemos esperar alguma transformação nessas áreas.

Aproveite para aprofundar pensamentos, planos e estudos. Você estará com a mente afiada e pode aproveitar para expandir conhecimentos e criar coisas novas.

A crise ou virada pode ser filosófica, trazida por alguma mudança nos estudos superiores. Isso pode também ter relação com decisões jurídicas, viagens internacionais ou outras culturas.

Casa 4 com destaque para a Lua Nova

A Lua Nova em Escorpião 2023 ativa os assuntos domésticos e familiares, trazendo a vontade de aprofundar algo no setor. Por exemplo, descobrir medos e motivações ancestrais.

Planos de moradia e relação com a família: o seu sentido de segurança emocional envolve seu lar e você vai querer realizar essa estabilidade assim que possível. Mas precisará ficar de olho na carreira primeiro.

A crise ou virada fica por conta da área de propósito e trabalho. As questões profissionais tomam sua atenção, e agora é hora de testar suas bases.

Lua Nova em destaque na Casa 5

Esta Lua Nova planta sementes na área social e de romances. É hora de testar seu poder de sedução e convencimento e, assim, ganhar impulso para expressar sua identidade com segurança.

Para quem tem filhos, pode ser hora de lidar com algumas questões que geram insegurança. Mas é importante oferecer essa atenção.

A virada ou crise fica por conta da relação com grupos e coletivos ou mudanças sociais. Planos para o futuro também podem mudar de repente.

Casa 6 recebendo a Lua Nova

Cuidar do seu corpo, nutrição e rotina vai ser o diferencial para você na Lua Nova em Escorpião 2023. Bom momento para mudar hábitos e vícios.

Você provavelmente precisará se dedicar e aplicar mais determinação na sua área de trabalho. É possível que você tenha de enfrentar inseguranças essenciais nessa área.

A crise fica por conta dos medos inconscientes, por baixas energéticas inesperadas. Você precisará de foco no que precisa curar em seu hábitos, fortalecer sua rotina, para não adoecer.

Lua Nova em trânsito na Casa 7

Sua área dos relacionamentos será iluminada pela Lua Nova em Escorpião 2023. Isso trará profundidade e desafios a partir de suas relações afetivas, de sociedade ou clientela.

Observe o quanto você e o outro podem precisar mergulhar em sua conexão com determinação para lhe trazer mais estabilidade emocional.

A crise acontece na sua identidade. Se você já não é a mesma pessoa, se suas prioridades mudaram, como comunicar ao outro de forma a aprofundar a relação?

Lua Nova na Casa 8

Sua segurança emocional será aprofundada pela forma como você vivencia a intimidade de suas relações. Qualquer motivo para inseguranças será revisitado na Lua Nova em Escorpião 2023. Aproveite para enfrentá-las.

Também pode ser um momento de colocar mais empenho em investimentos ou extrair as recompensas merecidas com sua disciplina e dedicação.

A crise ou virada chega com mudanças repentinas na área material, financeira ou de valores pessoais.

Casa 9 com Lua Nova em destaque

A Lua Nova em Escorpião 2023 representa uma transformação em sua área do conhecimento superior e aprofundado. Ideias se renovam com a vontade de aprofundar seus conhecimentos e experiências de vida.

Você pode ter vontade de organizar uma viagem mais simbólica, investigar uma nova filosofia ou surpreender-se com alguma definição em assuntos jurídicos.

A crise ou virada vem pelos estudos, trocas, conversas ou contratos Pode também ter a ver com pequenas viagens, deslocamentos e até com a convivência com vizinhos e irmãos. Observe!

Lua Nova em trânsito na Casa 10

A Lua Nova em Escorpião 2023 é um bom momento para plantar sementes no campo profissional. Para tanto, dedique-se com muita determinação para cumprir suas metas.

Podem surgir novos desafios profissionais, novos propósitos e objetivos. Então, aproveite para se colocar de corpo e alma no que você sabe que precisa fazer.

A crise ou virada fica por conta da área doméstica e familiar. Ela pode exigir atenção e sabedoria na hora de definir prioridades e mudanças necessárias.

Casa 11 recebendo a Lua Nova

Esta lunação traz aprofundamento no papel que você desempenha entre amigos e grupos de interesse. Ou seja, você pode precisar se dedicar mais a esses coletivos.

É um bom momento para você se determinar a realizar seus planos para o futuro. Como você pode chegar lá com paixão? O que fazer?

A crise ou mudança vem pelos filhos, novas paixões e relacionamentos. Ou ainda pela vontade de criar, de lançar algum novo projeto.

Lua Nova em destaque na Casa 12

Há um chamado para mergulhar em seu mundo inconsciente para obter respostas. Pode ser um chamado para um trabalho terapêutico ou espiritual, com constância e paixão.

Seria ótimo aprofundar-se em alguma terapia. Isto significa investigar os valores aprendidos, criar rotinas de estudos que ajudem você a entender melhor as circunstâncias atuais.

A crise ou mudança surpreendente fica por conta de questões com rotina, trabalho ou saúde. Portanto, tenha atenção e mantenha seu autocuidado em primeiro lugar.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

