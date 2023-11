Meditação para ansiedade: benefícios e como fazer

A meditação para ansiedade é um hábito necessário. Afinal, a ansiedade é um mal da nossa sociedade moderna. Estamos sempre num tempo e num espaço que não é o agora. Imaginamos, planejamos, arquitetamos e até tentamos adivinhar ansiosamente o futuro, mas nestes moldes nem sempre as coisas saem como esperamos.

A maioria de nós esqueceu que o futuro depende apenas de como estamos vivendo nosso presente.

Não percebemos nem as oportunidades que se apresentam, por pura distração ou falta de presença. É por esta razão que a prática da meditação para ansiedade pode ajudar muito. Você está disposto a tentar?

Neste texto, te explico por que você deveria a seguir.

Desde já, te convido a experimentar a meditação guiada para ansiedade abaixo:

Como surge a ansiedade

A palavra ansiedade tem origem do termo grego anshein, que significa “estrangular, sufocar, oprimir”. Se tem esse significado, como manter esse comportamento pode ser bom para nós?

Reveja seus pensamentos, ações e reclamações. É porque a agitação de nossos afazeres nos deixa muito ligados aos resultados. Principalmente quando se trata de trabalho.

Pois bem, e se eu te disser que isso é uma cilada produzida pela sua mente desgovernada, apoiada pelas exigências que a revolução industrial nos trouxe?

Atendo muitas pessoas que mesmo dispostas a mudar o padrão, ainda se debatem com egos resistentes a mudanças de comportamentos. Se empenhe em controlar sua mente. Não é fácil, mas é absolutamente possível.

A realidade, agora de forma bem objetiva, é a única coisa que existe. Os pensamentos subjetivos refletem nossos hábitos.

E é neste momento do agora que você deve investir em permanecer. Pois se estiver atento neste espaço e neste tempo, ficará naturalmente sem a influência emocional do já conhecido.

Passamos boa parte de nossa vida perdendo tempo imaginando como será, como queremos que seja, o que o outro pensará… puro jogo de adivinhação.

Viver pensando no futuro é a maneira segura que nosso inconsciente achou para tentar se manter no controle ilusório, por isso nos causa ansiedade.

Como a meditação age contra a ansiedade

A meditação – ou simplesmente tentar estar mais atento aos pensamentos – pode nos trazer muitos benefícios quando se trata de ansiedade. Ao perceber quais pensamentos e sentimentos estão sendo gerados, temos a real oportunidade de mudar nossa realidade.

Só podemos escolher o que estamos vivendo com a consciência ativada. Exemplo prático:



Ao estar treinada na meditação, percebo a armadilha conhecida e escolho pensar corretamente.





Benefícios da meditação para ansiedade





Ressignifica o sentimento de tragédias e dramas iminentes

Melhora o controle da respiração correta e tranquila





Traz mais tranquilidade e equilíbrio no comportamento em geral

E não para por aí. A meditação guiada para ansiedade e relaxamento vai desencadeando benefícios, e um vai puxando o outro, nos tornando pessoas melhores e mais equilibradas em todos os sentidos.

Como praticar meditação para ansiedade

Caso você se considere uma pessoa ansiosa, experimente mudar isso. Eu proponho um exercício de meditação guiada para ansiedade bem fácil, mas que deve ser feito algumas vezes todos os dias, por pelo menos 21 dias consecutivos.

Você topa? Vamos começar agora? Siga esse passo a passo

Pare tudo e perceba como seu corpo está agora, dos pés à cabeça. O que você está olhando? Estenda seu olhar a todo o ambiente. Após ver realmente tudo sem se deter em nada, permita-se ouvir os sons à sua volta. Mantenha-se com apenas estas tarefas durante um minuto. Como foi manter-se no agora? Pode ser difícil no início, mas vale muito se aprimorar. Nossa mente tem o “hábito” de não estar focada no momento exato em que estamos vivendo. Não se esqueça que hábito se adquire. Perdemos energia e tranquilidade, julgando tudo ao redor. Até os objetos colocamos conceitos e significados baseados em memórias. Observe seus pensamentos e compreenda como funciona nosso exercício. O importante é estar apenas observando sem significados, conceitos e julgamentos. Apenas ative seus sentidos. Estar presente é estar com foco absoluto no que esta acontecendo agora e a mente tagarela não tem espaço neste lugar. Ganhamos muito tempo se nos concentramos apenas numa única tarefa, mesmo se esta for não fazer nada, ou seja, meditar. Então, se estiver sempre focado em suas tarefas no agora, terá a oportunidade de experimentar um sentimento de segurança, de paz interior e de satisfação. Toda a ansiedade e estresse irão com o tempo se desfazer completamente.

Experimente

Minha proposta é que, durante no mínimo 21 dias, você tente criar o hábito de se manter o maior tempo possível vivenciando o presente momento. Depois que virar um hábito será mais fácil. Para meditar apenas observe o presente.

O momento do agora é a única coisa que existe, o resto é lembrança e imaginação.

Ouça uma meditação guiada para ansiedade

Faça essa meditação guiada para ansiedade e relaxamento. Durante o exercício, foque em manter sua expiração mais longa que a inspiração, sempre inspirando em um tempo que for confortável para você e expirando em quase o dobro desse tempo.

Além disso, tente mandar o ar para o seu diafragma, a fim de garantir uma respiração profunda. Relaxe e aproveite esta meditação guiada:

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

sanatkumara.tera@gmail.com

