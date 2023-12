Sinastria Amorosa de Larissa Manoela e André Luiz Frambach: eles combinam?

Noivos na vida real, Larissa Manoela e André Luiz Frambach também vivem um casal em “Tá Escrito“. Embora na ficção os personagens não fiquem juntos, fora das telonas eles seguem superapaixonados — e os Astros explicam isso. Nós fizemos a Sinastria Amorosa e contamos se os signos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach combinam.

Em “Tá Escrito”, Larissa é Alice, uma leonina insegura e sonhadora, enquanto André interpreta o sagitariano Breno, que larga um relacionamento para se dedicar à carreira.

Na vida real, a atriz é uma capricorniana super focada na carreira (veja aqui a análise do Mapa Astral de Larissa Manoela) e o noivo é um aquariano comunicativo.

O que a Sinastria mostra é o que os signos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach combinam — e não é apenas o signo solar, que todo mundo conhece.

Vem que a gente te conta tudo! E se você quiser fazer a sua Sinastria Amorosa e descobrir a compatibilidade com outra pessoa, experimente gratuitamente aqui.

Sim, os signos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach combinam

Como já comentamos, Larissa tem Sol no Signo de Capricórnio e André no Signo de Aquário. Existe, sim, compatibilidade entre esses dois signos e pode rolar um relacionamento bem interessante e com uma visão bem evoluída.

No entanto, o match existe desde que a atriz se solte mais para combinar o “diferentão” e revolucionário aquariano; e ele, por sua vez, entenda a ambição capricorniana e a forte vinculação com a realidade que ela tende a expressar. Veja aqui como todos os signos combinam no amor.

Mas a compatibilidade entre os atores não acaba por aí. Vênus, o planeta do amor, de ambos está no mesmo signo: Aquário. É um match óbvio e certeiro.

Os dois valorizam muito a amizade como base do relacionamento e a troca de ideias. Além disso, ambos curtem muito a liberdade e respeitam as diferenças alheias, o que é ótimo para a relação.

O principal desafio tende a ser uma possível falta de sinceridade com relação ao que estão sentindo. Ao teorizar muito sobre o amor, tanto Larissa quanto André correm o risco de perder contato com seus verdadeiros sentimentos.

Interesse pela Astrologia

A Sinastria Amorosa de Larissa e André vai além. É possível descobrir as afinidades (compatibilidades entre os Mapas), os desafios (aspectos tensos), a combinação intelectual (Mercúrio), a combinação sentimental (Lua), entre outras possibilidades.

Mas isso a gente deixa pra eles mesmos interpretarem e ajustarem possíveis incompatibilidades, como a própria Larissa confessou que tem feito após interpretar a influencer de Astrologia Alice.

“Sempre fiz mapa astral e faço todo ano a minha revolução solar. Recentemente fiz Sinastria Amorosa. Gosto muito deste universo. Esses dias, a gente (eu e o André) passou o dia todo olhando a nossa Sinastria Amorosa. Acho bacana poder entender um pouco do nosso processo. Fui trazendo esse interesse para o André. Spoiler, estamos superalinhados”, disse a atriz na coletiva de lançamento do filme Tá Escrito.

“Sempre gostei, mas nunca me aprofundei muito. Nos nossos primeiros encontros, a gente sempre falava dos signos, mas eu nunca tinha me aprofundado. Após o filme, me aprofundei. Não sei quantas vezes já fiz meu mapa astral de novo”, acrescentou André.

No que precisarem, Larissa e André, o Personare está aqui, viu?

