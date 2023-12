A última Lua Nova de 2023: o que cada signo pode viver

Chegamos à última Lua Nova de 2023. A lunação festiva e exagerada ocorre no animado signo de Sagitário e começa exatamente às 20h32 (horário de Brasília) desta terça-feira, dia 12 de dezembro.

Neste mês, a tendência é entrarmos no ritmo das festividades e das férias, e esta lunação contribuirá muito para isso. Mas precisamos atentar para os exageros.

Mais uma vez, Marte está próximo à lunação, aumentando a força do elemento fogo. É como um combustível na fogueira sagitariana, que nos impulsiona tanto em relação aos nossos objetivos quanto às aventuras conectadas à energia do signo do centauro.

A pilha para tantas acontecimentos marcantes pode acabar rápido, pois a lunação faz quadratura a Netuno. Além disso, há a tendência de entrar na fantasia e esquecer um pouco dos compromissos, acumulando questões para 2024.

As previsões que você verá a seguir valem até 11 de janeiro, quando começa a primeira Lua Nova de 2024. Confira aqui o calendário lunar completo de 2024! Mas lembre-se de que as tendências expostas abaixo são coletivas.

Afinal, você tem um Mapa Astral único, e os planetas no Céu conversam com os planetas do seu mapa. Assim, o melhor é acompanhar aqui o seu Horóscopo Personare – grátis e muito fácil! – para saber como a Lua Nova e os demais Astros vão agir na sua vida.

Entenda a Lua Nova em Sagitário 2023

Tomando a capital do Brasil como parâmetro, a Lua Nova em Sagitário 2023 acontece na Casa 5. Portanto podemos esperar uma acentuação do clima de festas de final de ano, com muitos eventos animados e movimentação no comércio.

Porém, com a quadratura de Netuno e a presença de Marte próximo à lunação, é necessário ter atenção a acidentes nas águas e relacionados ao excesso de água: chuvas, inundações, etc. Vale ressaltar que os conflitos internacionais continuarão na pauta do dia.

A boa notícia é que o aumento de produção na indústria e de trabalho no comércio vai empregar muita gente. Estamos com Júpiter na casa 10 em Touro, formando trígono a Mercúrio na Casa 6 em Capricórnio. Muita gente finalmente vai deixar o desemprego.

No âmbito pessoal, é importante se adiantar nas questões de trabalho, porque Mercúrio ficará retrógrado em Capricórnio entre os dias 13 de dezembro e 2 de janeiro. Isso poderá atrapalhar as questões de contratos e burocracias.

Portanto, resolva questões contratuais e documentais o quanto antes, se possível. Não deixe nada para cima da hora. Além disso, o sentimento intenso de Vênus em Escorpião promete mexer com questões familiares de forma mais profunda.

Mas se conseguirmos ser mais práticos (Mercúrio em Capricórnio), é possível fazer o que é necessário sem perder tempo com muito blablablá, com muitos benefícios (Júpiter em Touro). Que tal, por exemplo, evitar compras por impulso?

4 dicas para aproveitar a Lua Nova em Sagitário 2023

Use a cabeça: avalie as situações pelo racional e não se deixar envolver por promessas mirabolantes. Pé no chão: é bom colocar no papel seus sonhos mais altos – a melhor das hipóteses. Mas, depois, aparar arestas, ver o que realmente é possível de ser feito e estabelecer os passos para esta nova conquista. Divirta-se com sabedoria: se está dentro das suas condições, aproveite muito para festejar durante essa lunação. Mas poupe energia quando sentir o cansaço chegando. Celebre-se: aproveite a Lua Nova em Sagitário 2023 para celebrar suas conquistas e listar tudo que você pôde superar neste ano e já alcançou até aqui. Reconhecer o próprio tamanho será importante.

Pontos fortes desta Lua Nova

Otimismo: com uma postura mais positiva, podemos estabelecer novos limites para nossa expansão. Com a energia do fogo, é uma chance de colocar impulso em nossos novos projetos.

com uma postura mais positiva, podemos estabelecer novos limites para nossa expansão. Com a energia do fogo, é uma chance de colocar impulso em nossos novos projetos. Animação: não vai faltar empolgação nas festividades de Natal, nas viagens e na vontade de fazer algo além do comum.

não vai faltar empolgação nas festividades de Natal, nas viagens e na vontade de fazer algo além do comum. Criatividade: podemos usar a conexão com Netuno de forma positiva, acessando a intuição, nossa verdade interior e caprichando em nossas criações, principalmente artísticas.

Desafios desta Lua Nova

Imprevistos: podem ocorrer atrasos em nossos planos e precisaremos revisar tudo muito cuidadosamente. Principalmente no que se refere a contratos e documentos.

podem ocorrer atrasos em nossos planos e precisaremos revisar tudo muito cuidadosamente. Principalmente no que se refere a contratos e documentos. Exagero: precisamos ter cuidado nos excessos nas festanças de final de ano, com gastos, alimentação, bebidas alcoólicas, etc.

precisamos ter cuidado nos excessos nas festanças de final de ano, com gastos, alimentação, bebidas alcoólicas, etc. Ilusão: é necessário estar consciente do que é real e do que é fantasia, do que é verdadeiro ou conto do vigário. Não caia em história mal contada e nem exagere nas expectativas. Preserve-se!

Como a Lua Nova em Sagitário se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como a Lua Nova em Sagitário 2023 vai se manifestar na sua vida, é só seguir este passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você!

— essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa.

Veja que, no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 5. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.

Lua Nova em Sagitário 2023: Horóscopo Personare

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação taurina acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Sagitário 2023:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

Com a Lua Nova em Sagitário 2023 caindo em seu ascendente, é um bom momento para iniciar projetos, pensar em explorar lugares novos ou fazer viagens internacionais. Também é uma boa hora para começar um novo estudo ou aprender uma nova língua.

A atenção com a saúde ganha destaque positivo. É bom para começar atividades diferentes. Só precisa cuidar com exageros na alimentação.

A confusão fica por conta de crenças vindas da sua família ou da infância. Assuntos familiares podem tirar o seu foco do que interessa.

Casa 2 recebendo a Lua Nova

Há uma disponibilidade em acreditar em novas iniciativas que movimentem sua vida material e financeira.

Você percebe que esse momento é bem interessante para fazer contatos que podem lhe beneficiar, inclusive profissionalmente.

A confusão fica por conta do excesso de frivolidade que pode envolver esses e outros contatos, ou pela falta de autoconfiança em si. Para quem tem filhos, a preocupação com eles pode abalar um tanto a confiança.

Lua Nova em destaque na Casa 3

A Lua Nova em Sagitário 2023 ativa sua casa do mental inferior, das comunicações, das viagens curtas, vizinhos e irmãos. Portanto, pode haver alguma movimentação ou iniciativa nessas áreas.

Novos pensamentos, planos e estudos ganham uma energia a mais. Você estará com a mente afiada e pode aproveitar para expandir conhecimentos.

A confusão vem pelo excesso de responsabilidade e tarefas que podem deixar a rotina um tanto atrapalhada, e até comprometer a saúde. Portanto, atenção.

Casa 4 com destaque para Lua Nova

A Lua Nova em Sagitário 2023 ativa os assuntos domésticos e familiares, trazendo a vontade de movimentar algo no setor. Por exemplo, procurar uma nova moradia.

Apesar do foco na família, você está cheio de ideias e sentindo seu poder pessoal exaltado. Por isso, a vontade de se arriscar pode ser maior.

A confusão fica por conta dos relacionamentos ou sociedades que ainda não estão seguros ou claros em seus objetivos. A preocupação com a dependência dos outros pode assombrar.

Lua Nova entrando na Casa 5

Esta Lua Nova planta sementes na sua área social e de romances. É hora de ganhar destaque e expressar sua identidade com todo o brilho.

Para quem tem filhos, pode ser hora de lidar com algumas questões que geram mudanças e crescimento.

A confusão fica por conta do medo da intimidade ou o medo de enfrentar as próprias inseguranças emocionais. Pode haver medo também de não dar conta dos seus compromissos financeiros.

Casa 6 com trânsito da Lua Nova

Investir e inovar naquilo que melhore seu corpo, nutrição e rotina vai ser o diferencial nesta lunação para você. Bom momento para mudar hábitos.

Você precisará se envolver com mais determinação na sua área de trabalho, onde você pode ter de expandir e agir de forma arrojada.

A confusão vem por meio de crenças negativas sobre a sua própria capacidade de ser mestre ou de usar sabiamente as informações. Também de realizar mudanças geográficas ou ainda sobre questões de justiça.

Trânsito de Lua Nova na Casa 7

Sua área dos relacionamentos será iluminada pela Lua Nova em Sagitário 2023. Portanto, podem surgir novidades e aventuras em suas relações afetivas, de sociedade ou clientela.

Observe o quanto você e o outro podem aprender juntos e dar sentido a muita coisa que está acontecendo.

A confusão acontece por meio da insegurança em seu propósito ou sobre a dificuldade em lidar com suas escolhas profissionais e reputação.

Casa 8 com Lua Nova em trânsito

É hora de descobrir novas fronteiras na vivência de sua intimidade ou reconhecer mestres que aparecem para colocar você de frente com suas maiores inseguranças.

Também pode ser um momento de colocar mais empenho em investimentos ou extrair as recompensas merecidas também através da sorte ou da justiça.

A confusão da Lua Nova em Sagitário 2023 vem no embalo de sua participação em grupos ou mídias sociais. É importante lidar também com suas inseguranças sobre o futuro.

Lua Nova em trânsito na Casa 9

Novos e empolgantes planos são esperados em sua área do conhecimento superior e aprofundado. Ideias se renovam com a vontade de variar seus conhecimentos e experiências de vida.

Você pode ter vontade de organizar uma viagem mais simbólica, investigar uma nova filosofia ou surpreender-se com alguma definição em assuntos jurídicos.

A confusão desta lunação está no inconsciente com inseguranças sobre crenças e vivências espirituais ou até mesmo sobre seus medos e outras questões emocionais e psicológicas.

Casa 10 com Lua Nova em destaque

A Lua Nova em Sagitário 2023 é um bom momento para plantar sementes no campo profissional. Dedicando-se a expandir fronteiras e acreditar no seu potencial como mestre.

Podem surgir novas propostas profissionais, novos propósitos e objetivos. Aproveite para se jogar com energia no que você sabe que precisa fazer.

A confusão se define sobre sua própria autoconfiança e imagem. Quem é você? A imagem que surge é confusa e pode atrasar seu crescimento.

Casa 11 recebendo a Lua Nova

Esta lunação traz expansão em seu papel entre amigos e grupos de interesse. Você pode precisar se dedicar mais a esses coletivos, guiando-os ou aprendendo com eles.

É um bom momento para você se determinar a realizar seus planos para o futuro. Como você pode chegar lá pensando alto? Você acredita?

A confusão da Lua Nova em Sagitário 2023 chega com as dúvidas em seus valores e sobre como a vida financeira ficará. Será que você dá conta? Essa insegurança acaba por atrasar planos.

Trânsito da Lua Nova na Casa 12

Há um chamado para acessar seu mundo inconsciente obtendo respostas, para aprendizados terapêuticos/espirituais que sejam diferentes do usual.

Seria ótimo estudar e conhecer alguma terapia que investigasse seu passado, suas raízes e a fonte de suas inseguranças.

A confusão começa por diálogos e trocas que não são claros para você. A mente não está clara para o estudo e o seu meio está um tanto bagunçado. Fique mais na sua e use sua criatividade enquanto essa maré não passa.

