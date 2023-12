2024 vai ser melhor? Veja o que o Tarot revela

Será que 2024 vai ser melhor do que 2023? Essa é uma questão que costuma surgir nesse período de transição e que está mais intensa devido ao clima pesado com que estamos encerrando este ano. É uma pergunta em um tom de esperança: 2024 precisa ser melhor — não é?

As previsões do Tarot para 2024 (que você pode ler completas aqui) mostram que a carta do próximo ano é A Justiça. Em 2023, tivemos a regência do Arcano O Carro. O que será que muda? Quais as oportunidades e os desafios? A gente te conta a seguir.

Mas para que você possa interpretar as suas próprias previsões, faça o seu Tarot Semestral aqui, assim você pode entender como fica a sua vida no contexto coletivo regido pela Justiça em cada parte do ano.

2024 vai ser melhor?

Ao compararmos 2024, regido pela Justiça, com seu antecessor, 2023, delineado pelo Carro, podemos vislumbrar diferenças marcantes em suas energias e influências.

O Carro simbolizava movimento, ação, competitividade e a busca pelo controle.

A Justiça convida à reflexão, à responsabilidade e à análise minuciosa das ações empreendidas.

O que é melhor? Depende. A carta da Justiça não necessariamente indica um ano melhor ou pior, mas sim um período de evolução e aprendizado distintos.

Enquanto 2023 possuía uma energia mais dinâmica e desafiadora, marcada pela necessidade de agir e avançar rapidamente, 2024 apresenta-se como um momento de introspecção, equilíbrio e ajustes necessários.

A ênfase na Justiça para 2024 convoca à consciência das escolhas e ações, tornando-as mais evidentes do que nunca. Isso não implica em um ano mais fácil, mas em um período que exige compreensão mais clara do que se pensa, deseja e profere.

Além disso, o Tarot aponta para uma maior tendência à reatividade e aumento das responsabilidades individuais e coletivas em 2024. Por isso, a reflexão antes de agir e a compreensão dos diferentes pontos de vista será fundamental.

Portanto, a pergunta sobre se 2024 será melhor que 2023 é complexa. Em vez de uma simples comparação entre melhor ou pior, é mais apropriado entender que ambos os anos oferecem diferentes oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal.

O que fazer para 2024 ser melhor

Diante das nuances e desafios delineados pelo Tarot em 2024, é possível adotar certas atitudes e estratégias para enfrentar este período de densidade e busca por equilíbrio.

Aqui estão algumas dicas que podem contribuir para tornar este ano mais construtivo:

Refletir antes de se expressar: dada a tendência a reações imediatas e palavras impactantes, reservar um momento para pensar antes de agir ou falar pode evitar mal-entendidos e conflitos desnecessários. O peso das palavras neste ano demanda ponderação. Assumir responsabilidade pelas ações: compreender que tudo o que é plantado será colhido, conforme indicado pela Justiça, implica em uma chamada à responsabilidade pessoal. Buscar compreensão e equilíbrio: este é um ano para desafiar os rótulos de vilões e heróis, buscando uma compreensão mais equilibrada das pessoas e de si. Cautela com a euforia no primeiro semestre: apesar da tendência ao crescimento e à prosperidade, a primeira metade do ano pede cautela, pois a euforia pode encobrir situações temporárias e fugazes. Aprender com os desafios do segundo semestre: na segunda metade de 2024, podemos ter mais tensão, confrontos e desafios éticos. Porém, cada erro pode ser uma lição valiosa. Encarar as dificuldades como oportunidades de aprendizado é essencial para o crescimento pessoal. Administrar com sabedoria as conquistas: seja nos ganhos financeiros, nas relações pessoais ou no ambiente de trabalho, é fundamental agir com prudência em 2024. Avaliar cuidadosamente cada passo é crucial para assegurar um futuro estável e equilibrado.

Em síntese, 2024 pode ser um ano muito melhor se você adotar uma abordagem consciente, reflexiva e responsável. Compreender as energias e nuances desse período auxilia na navegação por seus desafios, promovendo um crescimento pessoal e coletivo.

Pode ser um ano de oportunidades para aqueles que agem com cautela, equilíbrio e consciência das repercussões de suas escolhas.

Leo Chioda e Alex Lepletier

Leo Chioda e Alex Lepletier são autores das previsões do Tarot para 2022. Leo é especialista em Tarot do Personare e assina o Tarot Mensal e o Tarot Direto. Também é professor do Curso Básico de Tarot do Personare. Alex tarólogo e ministra cursos e oferece consultas online de Tarot, Baralho Cigano e Runas.

