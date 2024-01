Entre os principais rituais de Ano-Novo, apostar na cor da calcinha é um dos mais comuns. Quem garante é a Cromoterapia, estudo que indica a vibração energética de cada cor e os efeitos nos ambientes e pessoas. E você já sabe qual cor de calcinha usar no Ano-Novo? Vem entender!

Para fazer a escolha, você pode associar o significado das cores com as suas intenções e metas para 2024 — e até para ajudar a lidar com algumas emoções. Uma dica é calcular aqui o número do seu Ano Pessoal e ler as previsões para os signos em 2024.

Por fim, definidas as suas metas, escolha a cor da calcinha que você vai usar no Ano-Novo com base no significado das cores.

Que cor de calcinha usar no Ano-Novo? Descubra agora

Calcinha amarela no Ano Novo

Amarelo é a cor mais conhecida para trazer prosperidade financeira e atrair dinheiro o ano todo, mas vai muito além disso.

A cor amarela representa a mente, por isso estimula o raciocínio e a sabedoria.

Por isso, usar uma calcinha amarela também pode ajudar a ter mais produtividade. Essa cor é indicada para quem estará no Ano Pessoal 3 durante o ano.

Calcinha verde na Virada

A cor verde, de acordo com a Terapia das Cores, traz serenidade. É uma ótima cor para quem vai viver o Ano Pessoal 4 ou 9 em 2024.

Se você optar por uma calcinha verde no Ano Novo, saiba que esse tom ajuda a estabilizar emocionalmente.

Quando usado nas roupas, acessórios, esmaltes e decoração, ajuda a amenizar o estresse e, por isso, é indicado para pessoas hiperativas.

Calcinha azul no Ano Novo

O azul, de acordo com a Cromoterapia, trabalha calma e relaxamento nas pessoas que a usam.

Dessa forma, usar uma calcinha azul no Ano Novo pode ajudar a resgatar a fé, aguçar a intuição e, além disso, eleva e expande a consciência.

O tom mais claro é muito bom para pessoas que estiverem no Ano Pessoal 5; já o índigo é ótimo para quem estiver no Ano Pessoal 6.

Calcinha Rosa no Réveillon

A cor rosa tem a função de harmonizar e melhorar a comunicação nos relacionamentos, de acordo com a Terapia das Cores.

Por isso, você pode usar uma calcinha rosa no Ano Novo para trabalhar a energia do amor, do perdão.

Além disso, quem estiver no Ano Pessoal 2, 6 e 8 pode se beneficiar bastante da lingerie rosa no Ano Novo.

Calcinha vermelha na Virada de Ano

Vermelho é a cor da paixão, da sedução e da sensualidade.

Por isso, escolher uma calcinha vermelha no Ano Novo significa colocar energia para reacender a paixão na sua vida.

Além disso, essa cor oferece energia e movimento para o seu novo ano.

Experimente usar uma calcinha vermelha na Virada especialmente se você o número 1 for seu regente em 2024. Para calcular gratuitamente o número do seu Ano Pessoal, é só clicar aqui.

Calcinha laranja

Laranja é considerada a cor da prosperidade. Por isso, usar uma calcinha laranja no Ano Novo pode ajudar a atrair dinheiro e boas oportunidades.

Isso porque estimula ousadia, coragem e estímulo. Faz a pessoa sentir mais segura e sair do estado do medo.

Além disso, você pode usar junto o óleo essencial de bergamota, que também ajuda na produtividade.

Calcinha violeta ou lilás

A cor violeta, também conhecida como lilas, tem poder de transmutação e transformação.

Por isso, usar uma calcinha violeta no Ano Novo pode ajudar em casos em que a pessoa se encontra perdida, buscando o autoconhecimento e querendo promover mudanças na vida.

Calcinha branca

O branco significa luz porque é a junção de todas as cores. Essa cor remete a pureza, a perfeição bem como a paz.

Dessa forma, usar uma calcinha branca no Ano Novo é indicado para quem deseja ser mais alegre, mais festivo e até parecer mais jovial em 2024.

Calcinha preta

Usar uma calcinha da cor preta no Ano Novo – e até nas roupas – pode demonstrar mistério e discrição.

Por isso, se você optar por essa cor, saiba vibra poder, requinte, sofisticação.

Além disso, pode ser combinada com outras cores que contribuem para seus objetivos. Por isso, vale muito a pena ver aqui qual é a sua cor ideal neste ano novo.

Calcinha marrom

A cor marrom representa ligação com a terra. De acordo com a Cromoterapia, esse tom ajuda a trazer solidez, segurança, confiança e estabilidade. Ou seja, é isso que usar uma calcinha marrom no Ano Novo pode ajudar você neste ano.

Porém, tenha atenção porque os tons mais escuros podem transmitir a sensação de desconforto e mal-estar.

Calcinha Bege

Por ser uma mistura do marrom, branco e amarelo, o bege carrega a simbologia das três cores.

Ou seja, usar uma calcinha bege no Ano Novo pode trazer a energia da estabilidade, da prosperidade financeira, da paz e da tranquilidade.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

