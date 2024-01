Astrologia do BBB 24: conheça os signos dos participantes

O BBB 24 vem aí! O anúncio dos primeiros 18 nomes confirmados na nova edição do reality show aconteceu ao longo desta sexta-feira (5), durante a programação da TV Globo. Aqui no Personare te contamos todos os signos dos participantes do BBB 24!

Afinal, como a casa mais vigiada do país mistura famosos e anônimos, apenas o nome e a profissão pode não dar muitas pistas. Agora, saber os signos (no plural mesmo, porque contaremos mais do que o signo solar) dos participantes pode dar uma boa ideia da personalidade dos novos brothers e sisters.

Assim, junto com as previsões astrológicas para o BBB 24 (que contamos tudo aqui!), já dá para começar a organizar a torcida, formar casais, criar memes, fazer fofoca… e tudo mais que acompanhar o BBB proporciona.

O BBB 24 estreia na próxima segunda-feira (08)! Ao todo, 26 pessoas vão entrar na casa. Os outros nomes vão ser divulgados no domingo (07).

Signos dos participantes do BBB 24

A seguir, a gente conta quais são os signos dos participantes do BBB 24 na medida em que os nomes forem anunciados e tivermos acesso aos dados de nascimento deles.

Fizemos o Mapa Astral dos participantes do BBB 24 e, por isso, além do signo solar, que é aquele que a gente conhece pelo dia do aniversário, também revelamos os signos de Mercúrio, Vênus e Marte. Assim, conseguimos dar uma ideia mais completa da personalidade de cada brother e sister.

Sol (signo solar): mostra a sua forma de ser

mostra a sua forma de ser Mercúrio: aponta a sua forma de se comunicar

aponta a sua forma de se comunicar Vênus: esclarece a sua forma de se relacionar

esclarece a sua forma de se relacionar Marte: expõe a sua forma de agir e lutar

O signo lunar e o Ascendente são parte super importante da personalidade, porém, precisaríamos do horário de nascimento dos participantes também — caso alguém aí saiba, conta para a equipe do Personare nas redes sociais!

SPOILER: você pode fazer o seu Mapa Astral gratuito aqui (e de quem mais e quantos quiser!).

A seguir, veja as informações que já temos do Mapa Astral dos 18 participantes do grupo Pipoca e Camarote já anunciados.

SIGNOS DOS CAMAROTES

Veja confere os signos dos participantes do Grupo Camarote do BBB 24.

Wanessa Camargo é capricorniana

Wanessa Camargo é uma capricorniana de mão cheia! A cantora não apenas nasceu sob Sol em Capricórnio, como também tem Mercúrio e Vênus no signo mais determinado do zodíaco. Capricórnio geralmentedesenvolve habilidades especiais para lidar com os obstáculos que podem aparecer. Capricórnio é o signo mais capaz de realizar coisas difíceis.

Sol em Capricórnio : entre as características do signo de Capricórnio está sua natureza criteriosa e honesta. Por isso, costuma ser muito disciplinado, sério e responsável. Pode desenvolver maturidade precoce que surpreende.

: entre as características do signo de Capricórnio está sua natureza criteriosa e honesta. Por isso, costuma ser muito disciplinado, sério e responsável. Pode desenvolver maturidade precoce que surpreende. Mercúrio em Capricórnio : sugere uma inteligência extremamente rigorosa, prática e disciplinada. Costuma mergulhar fundo no que deseja. Porém, pode ser uma pessoa bem desconfiada.

: sugere uma inteligência extremamente rigorosa, prática e disciplinada. Costuma mergulhar fundo no que deseja. Porém, pode ser uma pessoa bem desconfiada. Vênus em Capricórno : pode ser difícil ver Wanessa em um affair no BBB, pois tende a relacionamentos que se constroem com o tempo e com a confiança. Além disso, odeia se sentir vulnerável diante dos outros, e por isso você pode tentar esconder seus afetos.

: pode ser difícil ver Wanessa em um affair no BBB, pois tende a relacionamentos que se constroem com o tempo e com a confiança. Além disso, odeia se sentir vulnerável diante dos outros, e por isso você pode tentar esconder seus afetos. Marte em Aquário: tende a lutar por ideais mais amplos, por uma sociedade melhor, por isso pode não curtir muito competição. Preicsa cuidar para não ser “do contra” demais, pois pode acabar passando uma imagem de incoerente.

Rodriguinho é pisciano

Rodriguinho, pagodeiro que ficou famoso por ser vocalista de Os Travessos, é muuuito pisciano! Além de ter nascido sob o Sol de Peixes, ele também Mercúrio e Vênus no signo. Para completar tamanha sensibilidade e emotividade, o músico ainda tem Marte em Câncer. Ambos signos de Água, guiados pelas emoções e intuição.

Sol em Peixes: Peixes é um dos signos mais sábios do Zodíaco, mas também é o mais propenso a ilusões. A alma pisciana é super sensível e tem muita necessidade de ajudar os outros.

Peixes é um dos signos mais sábios do Zodíaco, mas também é o mais propenso a ilusões. A alma pisciana é super sensível e tem muita necessidade de ajudar os outros. Mercúrio em Peixes : sugere uma poderosa inteligência emocional, cheia de empatia, que percebe o que as pessoas estão sentindo. Além disso, tende a ser bem intuitivo, capaz de ter percepções instantâneas impressionantes.

: sugere uma poderosa inteligência emocional, cheia de empatia, que percebe o que as pessoas estão sentindo. Além disso, tende a ser bem intuitivo, capaz de ter percepções instantâneas impressionantes. Vênus em Peixes : é uma das posições mais amorosas que podem existir num mapa, sugerindo alguém que sente a profunda necessidade de dedicar e doar suas energias para o outro.

: é uma das posições mais amorosas que podem existir num mapa, sugerindo alguém que sente a profunda necessidade de dedicar e doar suas energias para o outro. Marte em Câncer: atenção brohers, a sua maior arma para conquistar seus objetivos tem a ver com a sua natural desconfiança. Além disso, precisa ter um envolvimento emocional intenso para realmente se dedicar a algo.

Vinicius Rodrigues é sagitariano

O atleta paralímpico Vinicius Rodrigues é sagitariano, mas tem marcas bem escorpianas no seu mapa! Isso porque embora tenho Sol em Sagitário, Mercúrio e Vênus estavam em Escorpião quando ele nasceu. Ou seja, tende a ser um otimista misturado com competitividade e um certo mistério.

Sol em Sagitário : esse é um dos signos mais divertidos do zodíaco. Gosta de viver, gosta da vida e de tudo o que há de bom nela. Outra característica importante de Sagitário é consegue revelar lições importantes em cada acontecimento.

: esse é um dos signos mais divertidos do zodíaco. Gosta de viver, gosta da vida e de tudo o que há de bom nela. Outra característica importante de Sagitário é consegue revelar lições importantes em cada acontecimento. Mercúrio em Escorpião : sugere uma inteligência que mescla intuição e perspicácia, que vai fundo nas coisas, analisando tudo com olhos penetrantes de raios-x. Pode ser uma boa arma no BBB!

: sugere uma inteligência que mescla intuição e perspicácia, que vai fundo nas coisas, analisando tudo com olhos penetrantes de raios-x. Pode ser uma boa arma no BBB! Vênus em Escorpião : pode, à primeira vista, parecer ser uma pessoa de individualidade muito forte. Entretanto, acaba se entregando totalmente quando ama e mergulha fundo nas relações.

: pode, à primeira vista, parecer ser uma pessoa de individualidade muito forte. Entretanto, acaba se entregando totalmente quando ama e mergulha fundo nas relações. Marte em Leão: geralmente sabe o que quer e demonstra autoconfiança quando está em busca de seus objetivos. O perigo é se acreditar mais forte do que de fato é.

Vanessa Lopes é canceriana

Fenômeno da internet com mais de 30 milhões de seguidores, Vanessa Lopes é uma típica canceriana. Ela mesma associa ao signo: é carente e emotiva! Mas claro que Câncer é muito mais. Entre as outras características estão a ambição e ótima intuição.

Sol em Câncer: quem nasce com o sol no signo de Câncer pode se identificar com características como a sensibilidade e o carinho, além de um forte vínculo com seus familiares. Além disso, costumam buscar muito por segurança emocional.

quem nasce com o sol no pode se identificar com características como a sensibilidade e o carinho, além de um forte vínculo com seus familiares. Além disso, costumam buscar muito por segurança emocional. Mercúrio em Gêmeos: pessoa curiosa, de mente ágil, flexível e aberta, provavelmente dada a uma imensa variedade de interesses. Também pode perder muito tempo com perguntas desnecessárias.

pessoa curiosa, de mente ágil, flexível e aberta, provavelmente dada a uma imensa variedade de interesses. Também pode perder muito tempo com perguntas desnecessárias. Vênus em Touro : esta posição é muito intensa. Tende a valorizar muito sexo, uma boa situação material e boa comida. Além disso, pode ser muito amorosa.

: esta posição é muito intensa. Tende a valorizar muito sexo, uma boa situação material e boa comida. Além disso, pode ser muito amorosa. Marte em Sagitário: é a posição da superação, do guerreiro interior que está o tempo todo desejando ir além dos limites.

Yasmin Brunet é geminiana

Modelo, empresária e atriz, Yasmin Brunet é apaixonada por Astrologia e é muuuuito geminiana! Além de Sol em Gêmeos, ela tem Mercúrio e Vênus no signo. Por isso, ela sempre se destacou pela forma de se expressar, pela versatilidade e curiosidade.

Sol em Gêmeos : a comunicação e a curiosidade são marcas importantes da personalidade de Gêmeos! No entanto, o signo não se obriga a continuar o que começou só para chegar ao fim. Além disso, vive em sua própria mente, dialogando consigo mesma.

: a comunicação e a curiosidade são marcas importantes da personalidade de Gêmeos! No entanto, o signo não se obriga a continuar o que começou só para chegar ao fim. Além disso, vive em sua própria mente, dialogando consigo mesma. Mercúrio em Gêmeos : posição indica que é uma pessoa curiosa, de mente ágil, flexível e aberta, com muitos interesses, o que fascina e espanta as pessoas. Além disso, tem facilidade de expressão, de comunicação.

: posição indica que é uma pessoa curiosa, de mente ágil, flexível e aberta, com muitos interesses, o que fascina e espanta as pessoas. Além disso, tem facilidade de expressão, de comunicação. Vênus em Gêmeos : pessoas com Vênus em Gêmeos costumam ter muitos relacionamentos durante a vida. Devido à inquietude, não curtem muito rotina e podem se entediar com facilidade nas relações.

: pessoas com Vênus em Gêmeos costumam ter muitos relacionamentos durante a vida. Devido à inquietude, não curtem muito rotina e podem se entediar com facilidade nas relações. Marte em Peixes: a modelo tende a ser do tipo que segue inspirações e luta por causas maiores, geralmente se sentindo inspirado por uma “força superior”. Também não tende a ser agressiva, a não ser quando se sente atacada ou acuada.

Mc Bin Laden é aquariano

Jefferson Cristian dos Santos Lima, mais conhecido como MC Bin Laden, é um super aquariano! Afinal, tem pelo menos três planetas no signo. Aquário é um signo leal, honrado e no qual, geralmente, se pode realmente confiar. No entanto, também pode ser rebelde e querer fazer diferente só para provar que podem.

Sol em Aquário: amigo e legal, o funkeiro também tende a lidar bem com os imprevistos, o que pode ser muito interessante no BBB. Além disso, pode ser super original e ser visionário.

amigo e legal, o funkeiro também tende a lidar bem com os imprevistos, o que pode ser muito interessante no BBB. Além disso, pode ser super original e ser visionário. Mercúrio em Peixes: sugere uma poderosa inteligência emocional, cheia de empatia, que percebe o que as pessoas estão sentindo, e tem habilidade para ouvir.

sugere uma poderosa inteligência emocional, cheia de empatia, que percebe o que as pessoas estão sentindo, e tem habilidade para ouvir. Vênus em Aquário: para ele, amor tem tudo a ver com amizade. Ao menos, Vênus em Aquário aponta para um profundo respeito pelas diferenças alheia e preza muito pela independência nas suas relações.

para ele, amor tem tudo a ver com amizade. Ao menos, Vênus em Aquário aponta para um profundo respeito pelas diferenças alheia e preza muito pela independência nas suas relações. Marte em Aquário: aqui tem algo bem importante sobre o brother, pois tende a não curtir muito a competição, preferindo as lutas e vitórias de grupo. Geralmente, luta por uma causa maior e uma sociedade melhor.

SIGNOS DOS PIPOCAS

A seguir, você confere os signos dos participantes do Grupo Pipoca do BBB 24.

Matteus é geminiano

Estudante de Engenharia Agrícola, Matteus contou ao programa que é geminiano com ascendente em Câncer. Ou seja, é uma mistura de curiosidade com sensibilidade, de alegria cm empatia.

Sol em Gêmeos : quem nasce com o sol no signo de Gêmeos geralmente tem como características marcantes a curiosidade, a inteligência e o desejo de liberdade. Além disso, curte puxar conversa e fazer novas amizades.

: quem nasce com o sol no signo de Gêmeos geralmente tem como características marcantes a curiosidade, a inteligência e o desejo de liberdade. Além disso, curte puxar conversa e fazer novas amizades. Ascendente em Câncer: costumam ser pessoas sensíveis, com uma atitude naturalmente cuidadora. Também evitam confrontos e evitam magoar as pessoas.

Marcus Vinicius é taurino

O comissário de bordo é taurino! Mas muito provavelmente tem um pezinho em Áries ou Aquário, já que declarou ser “esquentado e questionador” – ainda estamos aguardando mais dados para fazer o Mapa dele. Mas a teimosia taurina está presente, sim. “Não tenho problema em assumir que estou errado, mas a pessoa tem que me mostrar onde foi que errei”, disse ele no vídeo de apresentação.

Sol em Touro: pessoas taurinas costumam ter como qualidades a afetuosidade, o bom gosto e a sensualidade. Além disso, valorizam muito o prazer e o conforto. Porém, a teimosia pode ser seu desafio.

Deniziane é taurina

Foi ela quem revelou! A fisioterapeuta e modelo Deniziane é do signo de Touro, com ascendente em Sagitário. Essa é uma mistura bem interessante, pois tem o lado pé no chão e focado taurino, mas uma aparência otimista e alto astral sagitariana.

Sol em Touro : a característica mais marcante de Touro é a estabilidade. Por outro lado, também curte conforto e a sensualidade também costuma fazer parte da personalidade taurina.

: a característica mais marcante de Touro é a estabilidade. Por outro lado, também curte conforto e a sensualidade também costuma fazer parte da personalidade taurina. Ascendente em Sagitário: pessoas com o ascendente em Sagitário tendem a ser consideradas a “alma da festa, pois inspiram os outros com sua energia e postura amigável.

Maycon é aquariano

Formado em História e em Jornalismo, o cozinheiro escolar Maycon é aquariano. A gente ainda não descobriu o restante do Mapa dele, mas ele mesmo já confirmou muitas características aquarianas, como alguém barulhento e que se irrita com pessoas muito calmas.

Sol em Aquário: o cozinheiro tende a ser uma pessoa muito amiga, leal e confiável. Por outro lado, pode exagerar na hora de discordar de algum assunto e acabar sendo um pouco desagradável.

Leidy Elin é canceriana

Leidy Elin é estudante de Direito e trabalha como trancista e operadora de caixa. Segundo ela mesma divulgou à Globo, é canceriana! “Sou canceriana, sou dramática, a pessoa vai contar a história pra mim e eu vou chorar mais que ela”, disse a carioca.

Sol em Câncer: pessoas de Câncer costumam ter capacidade de amar profundamente e muita empatia. Costumam ser bem família e agregadoras. Entre seus desafios, está a instabilidade emocional.

E mais!

Sentiu falta de mais alguns BBBs? É porque ainda não tivemos acesso aos dados de nascimento deles. Se você quiser colaborar com o Personare, manda pra gente aqui nas redes sociais! Os outros participantes já anunciados são:

Lucas Luigi

Fernanda

Alane

Nizam

Giovanna

Beatriz

Lucas Pizane

E nada de preconceitos astrológicos, ein? Não diga que não gosta de um brother porque é escorpiano ou de uma sister porque é ariana. Não existe essa de “pior signo do zodíaco”, como você lê aqui.

