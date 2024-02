Feliz Ano Novo Chinês: veja o conselho para seu signo em 2024

À medida que nos aproximamos do Ano Novo Chinês em 4 de fevereiro de 2024, somos convidados a navegar sob as energias do Dragão de Madeira Yang. Este ano promete ser um período de otimismo e disposição, mas como conselho é bom e ainda melhor quando é de graça, compartilhar dicas para cada signo chinês em 2024.

Afinal, cada signo do zodíaco chinês interage com essa energia de maneira única com o Dragão, vivendo oportunidades e desafios diferentes.

Se você não sabe qual é seu signo chinês, veja aqui. A seguir, veja um conselho para cada signo chinês 2024.

Rato

Para os nascidos sob o signo do Rato, a sinergia entre a Água e a Madeira favorece uma liberação emocional mais equilibrada. Por isso, este ano é uma oportunidade para encontrar a sorte e estabilidade. Conselho: Evite se sobrecarregar com demandas excessivas e mantenha a energia estável. Assim, tudo será ainda mais estimulante!

Boi (ou Búfalo)

2024 desafia os nativos de Boi a equilibrarem as responsabilidade e usarem a criatividade em todas as áreas da sua vida. Conselho: Estabeleça prioridades claras e abrace as transformações, permitindo que a vida flua naturalmente.

Tigre

Os nascidos sob o signo do Tigre devem aproveitar sua força e racionalidade para enfrentar desafios que possam surgir. Conselho: Busque equilíbrio entre razão e emoção, utilizando sua energia criativa para superar obstáculos.

Coelho

Este ano ressoa com a criatividade e a acolhida naturais do Coelho. Conselho: Use essas habilidades para mediar conflitos e evitar estagnação. Nesse sentido, seja proativo e aberto a novas experiências.

Dragão

Para os nativos do signo do Dragão, 2024 intensifica suas características inatas. Conselho: Modere a autoconfiança e pratique a reflexão antes da ação, buscando uma abordagem equilibrada e criativa.

Serpente

A Madeira traz vitalidade e ritmo aos nativos de Serpente, o que traz mais movimento e ritmo para suas vidas. Conselho: Concentre-se no autocuidado e respeite seus limites físicos. Ou seja, avance um passo de cada vez.

Cavalo

Pessoas do signo do Cavalo podem sentir um impulso para agir com mais força e até de forma agressiva. Conselho: Por isso, evite reações impulsivas e invista na comunicação e na criatividade para superar desafios. Por isso, foque muito no diálogo e na comunicação não violenta.

Cabra

2024 afeta diretamente a expressão e a criatividade dos nativos de Cabra. Conselho: Equilibre emoção e razão, planejando e organizando tanto sua vida externa quanto interna. Por isso, terá de usar muito sua inteligência emocional.

Macaco

Pessoas do signo do Macaco podem se sentir mais sobrecarregados este ano. Conselho: Foque em uma tarefa de cada vez, buscando excelência. Assim, você evita o esgotamento energético e poderá fazer as entregas planejadas.

Galo

Quem é do signo do Galo deve sentir este ano de maneira variável. Conselho: Aprenda a delegar e compartilhar responsabilidades para uma experiência mais gratificante. Assim, colherá melhores resultados neste ano.

Cachorro

Os nativos de Cachorro podem enfrentar oposições energéticas. Conselho: Cultive confiança e paciência, reconhecendo o que está fora de seu controle e valorizando o autoconhecimento. Terapia será muito importante!

Javali (ou Porco)

Pessoas do signo do Javali encontrarão força na benevolência e compreensão. Conselho: Pratique a neutralidade e o não-julgamento, especialmente em situações desafiadoras. Nesse sentido, ofereça suporte espiritual quando necessário.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com

