Entre a tensão e a transformação: o que a quadratura entre Sol e Urano pode significar

A semana pré-carnaval promete ser marcada por um evento astrológico desafiador: a quadratura entre Sol e Urano. O aspecto exato ocorre na quinta-feira (08/02), mas ela já está indicando uma atmosfera de imprevisibilidade e uma possível sensação desconfortável e ansiosa alguns dias antes e segue depois.

Durante este período, que vai de segunda (05/02) até a terça-feira de Carnaval (13/02), podemos esperar por uma série de imprevistos que podem variar desde questões menores até mudanças de planos de última hora, assim como notícias tensas e imprevisíveis.

Podemos citar, por exemplo, os crescentes casos de morte por dengue no Brasil ou até a notícia da influenciadora perde lábio após harmonização facial.

A seguir, explicamos melhor o que pode significar e como agir diante da Quadratura entre Sol e Urano. Mas lembre-se desde já que ela deve permanecer durante todos os dias de folia — veja aqui as previsões completas para o Carnaval 2024.

Significados da Quadratura entre Sol e Urano

Além de provocar um ambiente agitado, essa quadratura entre Sol e Urano instiga uma sensação de impaciência, impulsionando um forte desejo de mudança.

A tensão crescente pode nos levar a comportamentos imprevisíveis. Ou seja, podemos nos encontrar agindo com brusquidão, fazendo mudanças rápidas de direção sem aviso prévio, ou até mesmo nos envolvendo em acidentes devido à nossa agitação e impaciência.

Por isso, esse aspecto nos desafia a não nos apegarmos rigidamente aos nossos planos, sugerindo uma abordagem mais flexível e aberta a adaptações.

A energia de ruptura que ela carrega pode manifestar-se tanto em um nível pessoal quanto global, potencializando o radicalismo e a imprevisibilidade nas notícias e em nossas vidas.

Dicas para lidar com essa energia tensa

Diante desses desafios da Quadratura entre Sol e Urano, somos convidados a adotar uma abordagem mais flexível, abrindo caminho para adaptações necessárias e inovações.

Essa quadratura nos impulsiona a buscar soluções criativas diante dos contratempos, incentivando-nos a esperar pelo inesperado e a adaptar-nos melhor às surpresas.

Diante de contratempos ou desafios, a melhor estratégia é manter uma postura leve e buscar soluções criativas, aproveitando a energia uraniana de mudança.

Com Marte formando um aspecto favorável com Urano, somos encorajados a aproveitar a energia da mudança, especialmente nas áreas indicadas pelo Sol e Marte em nosso Horóscopo Personalizado (explico melhor a seguir).

Como a Quadratura Sol e Urano pode mexer com VOCÊ

Para entender como essa configuração astrológica pode afetar você diretamente, é importante ver onde o Sol está passando no seu Horóscopo.

Para isso, é só seguir o passo a passo:

Abra o seu Horóscopo Personalizado gratuito

No menu da direita, procure entre os trânsitos ativos, aquele que diz “Sol na Casa…” e “Marte na Casa…”.

Anote o número dessas Casas onde o Sol e Marte estão passando.

Então, confira aqui o significado de todas as Casas astrológicas .

São essas áreas da vida que estão propensas a experimentar mudanças e imprevisibilidade.

Procure analisar como essas duas áreas (Sol e Marte) interagem para refletir e fazer as mudanças necessárias.

Saber disso pode oferecer insights sobre onde concentrar suas energias para navegar de forma mais eficaz por esse período turbulento.

Veja no vídeo as previsões da semana de 04 a 10 de fevereiro:

