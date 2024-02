Como ter prosperidade no Ano Novo Chinês 2024

Se você quer ter prosperidade no Ano Novo Chinês 2024, deve entender que, para a cultura chinesa, esse conceito ou desejo vai muito além da conquista material.

Todas as tradições que envolvem “boa fortuna” são um desejo de que a linhagem familiar e tudo aquilo que foi conquistado pelos seus membros seja perpetuado e conservado pelos seus descendentes. O que inclui, principalmente, seus valores e suas crenças, sejam religiosas ou não.

Essa cultura envolve desde as dinastias de reis e comandantes antigos até o mais simples agricultor do campo. Dessa maneira, a prosperidade, ainda que tenhamos transformado o conceito ao longo do tempo, continua presente nas comemorações e na passagem de um ciclo para outro.

Vale ressaltar que, para os chineses, a entrada de um novo ano é algo tão especial que é festejado por longos 15 dias!

De fato, é a festa mais importante da China, também conhecida como Festival da Primavera. Mas as festividades começam num dia, enquanto a Astrologia considera outra data para o Ano Novo Chinês – entenda aqui.

A seguir, conheceremos algumas referências da festa de Ano Novo Chinês e o qual a simbologia que cada uma dessas referências traz para a prosperidade.

Símbolos de prosperidade no Ano Novo Chinês 2024

Entre os símbolos de prosperidade relacionados ao Ano Novo Chinês estão:

Decoração da casa com enfeites e cores em tons dourado e vermelho , pois se pensa que, além de afastar os maus espíritos, encorajam bênçãos, saúde e prosperidade.

, pois se pensa que, além de afastar os maus espíritos, encorajam bênçãos, saúde e prosperidade. Distribuição de envelopes vermelhos com alguma quantia de dinheiro: acredita-se que isso traga boa sorte, pois o vermelho é a cor da sorte da China. Ao entregar o “dinheiro da sorte” aos filhos, se está desejando saúde e crescimento a eles para o próximo ano.

acredita-se que isso traga boa sorte, pois o vermelho é a cor da sorte da China. Ao entregar o “dinheiro da sorte” aos filhos, se está desejando saúde e crescimento a eles para o próximo ano. Estratégias do Feng Shui: identificar as estrelas voadoras de 2024 na sua casa e usar os padrões energéticos a seu favor, estimula a prosperidade em várias áreas da sua vida. Veja aqui como usar o Feng Shui neste Ano Novo Chinês 2024.

Previsões para Prosperidade no Ano do Dragão 2024

2024 será o Ano do Dragão, com características do elemento Madeira e da polaridade Yang. As características de energias vinculadas a este signo chinês trazem um código particular que a Astrologia Chinesa interpreta como movimento e dinamismo.

Essa tendência pode extrapolar para as ocorrências do âmbito global e particular nesse ano. A energia vigorosa – e muitas vezes imponente – do Dragão de Madeira Yang pode contribuir para que 2024 seja cheio de acontecimentos e com mais ação.

Com isso, é preciso que tenhamos atenção em todas as áreas da vida. Incluindo a busca por prosperidade na parte prática e material, como nos nossos investimentos, por exemplo.

Por esse olhar, considerar o equilíbrio financeiro como um ponto de apoio para sua estabilidade é importante. De modo que o estresse e a insegurança não atrapalhem sua prosperidade tanto material quanto de saúde física e mental, bem-estar, relações, etc.

Além disso, cada signo chinês interage de forma diferente com o signo do Dragão. Por isso, veja aqui o Horóscopo Chinês para o seu signo em 2024.

Como aproveitar a energia do ano para ter prosperidade

Uma das características marcantes do elemento Madeira é o movimento criativo e a diversidade no seu modo de operar.

Dessa forma, quanto mais abertura para conhecer e experimentar coisas novas, com uma linguagem mais artística, e não só utilitarista, mais possibilidades de abarcar uma dinâmica de prosperidade em nosso caminho nesse ano do Dragão de Madeira.

Você também pode adotar práticas para atrair prosperidade, tanto tradicionais chinesas, quanto algumas pessoais que simbolizem esse desejo. Por exemplo:

decorar sua casa a cor vermelha

dar envelopes de dinheiro

carregar uma pedra que simboliza esse poder, como a pirita

adotar rituais com canela

tomar banhos energéticos com objetivo de prosperidade

com objetivo de prosperidade acender uma vela amarela para atrair riqueza

Autoconhecimento leva à prosperidade

Se entendermos que o conceito de prosperidade vai além do mundo material, experimentar aquilo que te deixa mais feliz e de bem consigo, com menos influências do externo, pode ser um caminho muito mais harmonioso. Para isso, é necessário buscar o autoconhecimento.

Com mais harmonia, a experimentação da vida se torna mais fluída. O desenvolvimento e a conquista de seus desejos, a produção do seu trabalho, o cuidado de si, entre outras coisas, podem proporcionar de forma mais integral o sentido de prosperidade em nossa vida.

A atenção e a perseverança empenhadas de forma mais criativa e afetiva nas realizações planejadas devem ser cuidadosamente observadas para ser o mais equilibrada possível. Sem desgaste desnecessário de energia que o mundo lá de fora exige.

Isso pode ser uma das chaves para assumir compromissos durante o Ano Novo Chinês 2024 e realizar de forma mais autêntica o tema da prosperidade na sua vida.

Com essa consciência e conhecendo as dinâmicas de energia que esse Ano do Dragão traz, é possível ter mais prosperidade com menos esforço.

Se quiser se aprofundar, saber mais sobre as tendências da Astrologia Chinesa e quais seus melhores movimentos para, de fato, ser próspero, me chame aqui.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com

