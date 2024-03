Veja a mensagem do Tarot sobre amor para você

As cartas de Tarot oferecem uma tradição simbólica rica em significados que podem ser aplicados a diversas áreas da vida, incluindo o âmbito afetivo. Refletir sobre a mensagem do Tarot sobre o amor pode ser o primeiro passo para conscientizar-se das próprias atitudes e aprimorá-las tanto em relação à pessoa amada quanto a si.

A seguir, apresentamos reflexões baseadas na interpretação dos sete primeiros Arcanos maiores do Tarot, que oferecem insights valiosos sobre questões do coração.

Mas se você quiser ir além, o Tarot do Amor Personare traz lições que podem te ajudar a amadurecer suas relações. São 6 cartas com conselhos e previsões para você ou sua relação.

Mensagem o Tarot traz sobre amo

Ao fazer um jogo de Tarot online ou uma consulta com um tarólogo, a carta que sair para você traz uma mensagem importante. Veja o que os principais Arcanos trazem para você:

O MAGO

Qual é o relacionamento ideal para mim e o que quero encontrar em outra pessoa?

A SACERDOTISA

Como posso me livrar da timidez e construir um relacionamento sadio?

A IMPERATRIZ

Quais as minhas principais qualidades amorosas?

O IMPERADOR

O que devo aprender com a pessoa que amo?

O PAPA

O que aprendo com a pessoa que amo?

OS ENAMORADOS

Quais são minhas opções para o amor?

O CARRO

Qual a importância da pessoa que amo em minha vida?

A JUSTIÇA

O que devo fazer para equilibrar minha relação afetiva?

O EREMITA

Quais qualidades devo aprimorar em minha relação amorosa?

A RODA DA FORTUNA

O que devo fazer para manter minha relação amorosa sempre harmonizada e equilibrada?

A FORÇA

O que posso fazer para aumentar a força do meu amor?

O PENDURADO

O que devo fazer para mudar totalmente minha relação afetiva?

A MORTE

O que deve “morrer” em minha relação amorosa?

A TEMPERANÇA

Como posso melhorar meu relacionamento sem perder a harmonia que já existe?

O DIABO

O que posso fazer que haja sinceridade e felicidade nesta relação?

A TORRE

Como posso permitir que o amor entre e tome conta da minha vida?

A ESTRELA

Como posso preservar toda essa harmonia em meu relacionamento amoroso?

A LUA

Quais são os principais problemas que atrapalham minha relação afetiva?

O SOL

O que devo fazer para manter meu relacionamento amoroso totalmente iluminado e próspero?

O JULGAMENTO

Como devo agir para não me surpreender negativamente com essa relação?

O MUNDO

O que é necessário começar e finalizar em minha relação amorosa?

O LOUCO

Como posso transformar minha relação afetiva em compromisso sério?

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

l.chioda@personare.com.br

O post Veja a mensagem do Tarot sobre amor para você apareceu primeiro em Personare.