Aprenda um banho para limpar energia negativa da sua casa

Limpar energia negativa da sua casa é essencial. Isso porque ela é mais do que um simples espaço físico onde habitamos. Nosso lar um recipiente de memórias, tanto boas quanto ruins, absorvendo e refletindo nossa energia ao longo do tempo.

À medida que interagimos com as paredes, móveis e objetos, deixamos nossa marca, o que pode impactar significativamente nosso bem-estar emocional e mental.

É por isso que, de tempos em tempos, é essencial realizar uma limpeza energética, como o banho de sal grosso, para renovar e purificar o ambiente em que vivemos.

A arquiteta especialista em Feng Shui, Aline Mendes, destaca a importância dessa prática como um meio de eliminar energias estagnadas e abrir espaço para a positividade fluir livremente.

O processo é simples, mas poderoso e pode ajudar a limpar a energia negativa da sua casa.

Leia também:

Como limpar energia negativa da sua casa

1. Desapegue

O primeiro passo é se desapegar do que não é mais necessário. Separe objetos que não têm mais utilidade para você e esteja disposto a descartá-los ou doá-los.

Esse ato de desapego não só libera espaço físico, mas também simbolicamente prepara o terreno para novas energias e possibilidades.

2. Faxina

Em seguida, é hora de realizar uma boa faxina tradicional. Limpar fisicamente o espaço é fundamental para remover sujeira e resíduos que possam estar contribuindo para a sensação de estagnação e desordem.

3. Banho de limpeza energética

O próximo passo é o banho de sal grosso para a casa. Esta prática antiga é conhecida por suas propriedades de limpeza e purificação. Para preparar o banho, siga o passo a passo

Misture água com sal grosso em um recipiente adequado para limpeza doméstica.

Essa solução pode ser aplicada no chão, paredes e móveis usando um pano úmido.

Se preferir, pode ser pulverizada usando um frasco de spray.

Tenha especial atenção nos cantos e teto, e comece de dentro para fora da casa.

Se você quer saber tudo sobre Feng Shui, participe aqui do canal no WhatsApp e converse direto com a Aline Mendes.

Quando limpar a energia da sua casa

É importante notar que o banho de sal grosso deve ser usado com moderação. Embora seja altamente eficaz na remoção de energias negativas, seu uso excessivo pode resultar em uma descarga excessiva de energia, tanto para o ambiente quanto para os ocupantes da casa.

Simone Kobayashi, especialista em limpeza energética com cristal de sal, enfatiza a importância de praticar essa técnica com cautela.

Por isso, faça a limpeza com sal grosso apenas quando necessário, ou seja, sentir que o ambiente está carregada, quando você estiver sentindo cansaço, baixa vitalidade e até ficando doente com facilidade.

Além disso, assim como limpamos nossa casa, também é crucial cuidar de nossa própria energia – veja aqui algumas dicas poderosas.

Depois de limpar a sua casa e o seu corpo, reponha suas energias com uso de outros cristais ou pedras que estejam conforme o que você busca neste momento (aqui tem um guia sobre como usar cristais e pedras pra você ler).

Lembre-se sempre de que a energia é uma força poderosa e delicada — trate-a com respeito e gratidão, e ela o retribuirá abundantemente. Se precisar de ajuda, procure um terapeuta energético.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Aprenda um banho para limpar energia negativa da sua casa apareceu primeiro em Personare.