Lua Cheia em Escorpião escancara as crises na semana de 21 a 27/04

Você já deve estar vivendo ou vendo algumas crises. Mas uma configuração na Lua Cheia de 23 de abril envolvendo Sol, Lua e Plutão deve escancarar o que talvez já não vinha bem. Por isso, é importante prestar bem atenção nas previsões da Astrologia da semana de 21 a 27/04. A boa nova é o fim de Mercúrio retrógrado!

Antes de entender tudo, confira o resumo astrológico da semana:

A partir de terça-feira (23): Lua Cheia em Escorpião

Lua Cheia em Escorpião A partir de terça-feira (23): Marte em conjunção com Netuno

Marte em conjunção com Netuno Quinta-feira (25): fim de Mercúrio retrógrado!

fim de Mercúrio retrógrado! Toda a semana: Marte em sextil com Urano e Júpiter

Marte em sextil com Urano e Júpiter Toda a semana: Sol em quadratura com Plutão

A seguir, você confere o que podem significar esses trânsitos de uma forma geral. Porém, cada pessoa pode senti-los de maneira distinta, pois temos Mapas diferentes.

Previsões da Astrologia da semana de 21 a 27/04

Pois é, nesta semana, deve mesmo cair aquela gota d’água que faltava para uma crise eclodir — ou ficar mais intensa. O aspecto de tensão entre Lua, Sol e Plutão no mapa astral da Lua cheia, além da conjunção de Marte com Netuno, pode afetar o equilíbrio dos próximos dias.

Mas há luz no fim do túnel! Vem saber tudo sobre isso. Você poder ler todas as previsões da Astrologia da semana de 21 a 27/04 e também assistir em vídeo:

Terça-feira: Lua Cheia em Escorpião e quadratura T

Na terça-feira (23), dia de Lua Cheia, Sol, Lua e Plutão vão fechar uma quadratura T no céu. Para a Astrologia, esse T é uma configuração de tensão, pois representa uma disputa e oposições, além de situações que nos forçam a refletir.

O Sol em quadratura (ângulo de 90 graus) com Plutão vem desde a semana passada, e na terça-feira, a Lua se opõe ao Sol, com isso, forma ângulo de 90 graus com Plutão, gerando a famosa Quadratura em T.

Essa configuração fica marcada no mapa da Lua Cheia, que reverbera até dia 08/05.

O Sol em Touro tem a ver com conservação, manutenção, calma e discernimento. Porém, a Lua está em Escorpião, apontando que algo não está legal e precisa de reformulação.

O que a quadratura T pode significar?

Esta poderosa configuração, podemos esperar pela eclosão de crises. Provavelmente, não será nada fora do comum. Porém, podem acarretar perdas, inclusive, de pessoas famosas.

Além disso, é provável que surjam problemas para pessoas próximas e situações difíceis, assim como gastos substanciais.

No coletivo, temos um momento muito complicado, em que as disputas estão no auge, e​m especial porque tivemos uma Lua Nova (e eclipse) muito belicosa em 08/04, de modo que esta Lua Cheia é ​o auge e a continuidade desse clima tenso.

Portanto, podemos ter tensões entre autoridades e países, brigas de poder e mais criminalidade. Precisaremos ter cuidado!

Terça-feira: Marte em conjunção com Netuno

Além disso, no mapa da Lua Cheia, temos Marte em conjunção com Netuno em Peixes, um aspecto que traz chances de viroses e eventos climáticos intensos envolvendo águas, como chuvas fortes, inundações, marés agitadas e acidentes envolvendo embarcações.

Marte com Netuno, às vezes, também pode nos fazer perder o controle em alguma situação, como problema de saúde de um filho. É importante que estejamos preparadas(os) para nem tudo estar certinho e estar sujeito a atrasos.

Até porque esta é uma semana com alto grau de dramaticidade, explosões e estouros. Então, vai mesmo ser preciso trabalhar o nosso emocional, no que a meditação​ e exercícios físicos podem ser grandes aliados!

Há a tendência de sentirmos mais desconfiança e vermos o lado mais negativo das pessoas, afinal, tudo parece maior na Lua Cheia. Então, se você estiver em uma crise, entenda que estas proporções não vão continuar.

​Mas podemos, sim, ter disputas e ofensas públicas, inclusive no tabuleiro internacional. Brigas, confusões e acidentes, como explosões com gás, estão entre as tendências.

Por outro lado, esse aspecto tem uma força de eliminação do que está insustentável. Por isso, temos que deixar as coisas acontecerem, sempre buscando equilíbrio emocional.

Toda a semana: Marte em sextil com Urano e Júpiter

Desde a semana passada e durante toda esta semana, Marte está em sextil com Urano e Júpiter. Esse aspecto ajuda você a ser inventiva(o) e encontrar saídas. Em um momento de crises e outras situações complicadas, isso é muito valioso.

​Marte, especialmente com Júpiter forte nesta semana, tem uma energia otimista do tipo “vou vencer, vou conseguir, vai dar certo”. Por isso, se você está enfrentando uma crise ou debilidade, saiba dessa chance de superação e ajuda amiga.

Além disso, com este aspecto, uma má notícia pode se transformar em algo útil e positivo. Teremos à disposição esta positividade​ e chance de abrir perspectivas, mesmo em situações de baixas, demissões ou qualquer outra situação de desligamento.

Quinta-feira: fim de Mercúrio retrógrado

E, por último, mas não menos importante, uma notícia muito aguardada: a partir de quinta-feira (25), Mercúrio retrógrado acaba e sentiremos nossos assuntos fluindo melhor.

Todas as reflexões feitas durante o período da retrogradação​, iniciadas em 1º de abril, agora nos deixarão disponíveis para tomar decisões e fazer assuntos andar.

No geral, podemos esperar um mês de maio mais decidido. Por isso, respire fundo, e aguente firme neste finalzinho de abril! Não está fácil​ — mas por vezes é preciso mostrar o que não vai bem.

