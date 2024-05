Aprenda a perdoar com a Oração do Ho’oponopono

Perdoar pode ser uma das tarefas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que podemos experimentar em nossas vidas. Em busca dessa liberação emocional, muitas pessoas têm se voltado para técnicas de autocura como Oração do Ho’oponopono.

O Ho’oponopono funciona através da repetição de quatro frases simples:

“Sinto muito, Me perdoe, Eu te amo, Sou grato.”

Além do mantra, existe uma Oração do Ho’oponopono, uma leitura inspiradora e profunda. Então, abaixo, reproduzimos a oração original completa para você se aprofundar no autoconhecimento.

O poder da Oração Ho’oponopono

O Ho’oponopono é uma técnica milenar de origem havaiana que enfatiza que tudo o que acontece em nossas vidas é de nossa responsabilidade. Ou seja, nós criamos nossa realidade com nossos pensamentos e ações.

Esta prática sugere que ao curarmos uma parte de nós mesmos, consequentemente curamos o mundo ao nosso redor.

Nesse sentido, o Ho’oponopono desafia nossa visão convencional ao sugerir que devemos assumir 100% da responsabilidade por tudo em nossas vidas, incluindo as ações de outras pessoas e eventos externos.

Quando me deparei pela primeira vez com este conceito, ele me pareceu bastante incomum, mas intrigante.

Embora fosse difícil aceitar completamente essa ideia inicialmente, especialmente a ideia de curar criminosos ou indivíduos mentalmente enfermos através dessa técnica, minha curiosidade me levou a explorar e praticar o Ho’oponopono.

Hoje, o Ho’oponopono se tornou minha filosofia de vida. Me aprofundei a ponto de começar a compartilhar como dominar e aplicar o Ho’oponopono para viver o perdão de situações difíceis, perdoar pessoas importantes e se perdoar também!

O que é a Oração do Ho’oponopono

A Oração Ho’oponopono é um convite para limpar o subconsciente de todas as cargas emocionais, por meio de uma mensagem inspiradora.

Ela oferece uma oportunidade para estarmos em paz com todos ao nosso redor, e até com aqueles com quem temos pendências.

Mas o grande segredo é repetir as quatro frases ou a oração inteira com verdade. Apenas isso. Parece muito simples, e é.

Mas também é um ato de coragem olhar para dentro de si e reconhecer essa responsabilidade. Nesse sentido, o Ho’oponopono nos ensina que, ao fazer isso, podemos verdadeiramente nos libertar e curar.

Ao final, o Ho’oponopono não é apenas sobre repetir palavras ou a oração completa. É uma prática profunda de autoconhecimento, perdão e reconciliação. É ainda um caminho para uma vida mais tranquila, alegre e significativa.

Portanto, se você busca alívio e cura, considere esta prática como uma porta para a transformação emocional e espiritual.

A Oração Original do Ho’oponopono

“Divino criador, pai, mãe, filho – todos em um.

Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos Sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, pedimos o Seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura Luz. E assim é.

Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho’oponopono.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.

Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada de minha vida presente.

SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.

Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.

Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por este instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente.

SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.

Por este espaço sagrado que habito dia-a-dia e com o qual não me sinto confortável.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.

Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins.

SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.

Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, Divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez.

EU SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.

Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso: Minhas memórias, eu te amo! Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim.

SINTO MUITO, ME PERDOE, EU TE AMO, SOU GRATO.

Neste momento, afirmo que TE AMO. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados…

Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento.

SINTO MUITO, TE AMO.

Minha contribuição para a cura da Terra:

Amada Mãe Terra, que é quem Eu Sou…

Se eu, minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início de nossa criação até o presente, eu peço o Teu perdão deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas, transmute estas energias indesejáveis em pura LUZ e assim é.

Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição, à tua saúde emocional, que é a mesma minha, então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando eu te digo que…

Sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você.

Peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura.

Agradeço por estar aqui para mim…

E TE AMO por ser quem você é.”

Reflita e pratique Ho’oponopono

Após a recitação da Oração do Ho’oponopono com intenção e verdade, faça silêncio por uns minutos e, assim, permita internamente que a sabedoria em você faça a sua parte de purificar as emoções negativas.

Experimente o Ho’oponopo durante um mês ou dois, todos os dias, todas as horas para experimentar o seu poder.

Lembre-se a Divindade não é um realizador de seus desejos. Apenas faça a sua parte e todo o resto se manifestará.

Que a paz esteja em mim, em você, em todos e em todos os lugares.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras e uma das referências em Ho´oponopono no Brasil. Realiza atendimentos online no Personare. Está à frente da webserie Respira e integra o time de especialistas do Programa Medita e Vai.

