Previsões para semana de 05 a 11/05: Lua Nova em Touro e as mudanças que vêm com ela

Enfim, uma semana com um céu animador! A Lua Nova que chega na quarta-feira (08) traz um conjunto de aspectos favoráveis, conforme mostram as previsões da Astrologia da semana de 05 a 11/05.

O momento nos convida a mudanças e transformações que podem fazer muita diferença em nosso dia a dia.

Veja o resumo astrológico da semana:

Até sexta-feira (10): Sol em sextil com Saturno

Sol em sextil com Saturno Até sexta-feira (10): Marte em sextil com Plutão

Marte em sextil com Plutão Quarta-feira (08): Lua Nova em Touro

Lua Nova em Touro A partir de quarta-feira (08): Sol em conjunção com Urano

Confira agora o significado de cada um desses trânsitos. Se quiser saber como eles atuam, especificamente, no seu mapa, acesse gratuitamente o Horóscopo Personalizado. Essa é uma poderosa ferramenta para descobrir mais sobre si e desvendar questões complexas da sua vida.

Tudo sobre as Previsões para semana de 05 a 11/05

O maior destaque é mesmo a Lua Nova em Touro, considerada a melhor de 2024, além do excepcional desenrolar no mês de maio. Mas ela não vem só!

Os sextis de Sol com Saturno e de Marte com Plutão favorecem o planejamento e a determinação. Já a conjunção de Sol e Urano faz surgir um desejo de mudança em busca do que dá prazer. Será que você precisa “acordar” em algo e sair da inércia?

Nem mesmo as redes sociais ficaram de fora. Esse clima de mudança pode estar ligado às nas polêmicas envolvendo TikTok e X. Descubra tudo a seguir, em texto e vídeo!

Até sexta-feira: Sol/Saturno e Marte/Plutão

Até sexta-feira (10), Sol em Touro está em sextil com Saturno em Peixes. Esse é um aspecto que nos ajuda a planejar e pensar com calma, entender e traçar prioridades.

Como Touro tem muito a ver com dinheiro, e estamos em uma Lua Nova neste signo, as finanças devem ser uma área bem importante no mês de maio.

Além disso, esse é um aspecto de gestão. É um bom momento para lidar com figuras de autoridade, pois estarão mais benevolentes e dispostas a escutar.

Marte em Áries

Também até sexta-feira (10), o superpotente Marte em Áries está em sextil com o transformador Plutão. Por isso, estamos com aquela energia de limpeza e transformação.

Existe uma determinação muito alta associada a um planejamento do Sol com Saturno. E aí, você já sabe onde você vai aplicar esta energia na sua vida?

A partir de quarta-feira: Lua Nova em Touro

Maio é o mês para aproveitar! A Lua Nova em Touro, considerada a melhor do ano, começa na quarta-feira (08).

A conjunção de Júpiter com Urano, que aconteceu em abril no mapa dessa Lua Nova, está muito forte. Esse aspecto nos convida a enxergar de forma mais ampla, para termos mudanças favoráveis na nossa vida.

Apesar de estarmos falando de Touro, um signo de permanência, o segredo está em mudar. É que Urano, o planeta da mudança, prepondera, sacudindo taurinos de Sol e Ascendente desde 2018.

Essa Lua Nova também é muito estratégica. Os dois aspectos anteriores, Sol/Saturno e Marte/Plutão, podemos nos fazer sentir mais fortes e potentes, além de contar com a ousadia da conjunção Júpiter/Urano.

Por fim, é uma Lua Nova que combina Aquário, Ascendente desse mapa para o Brasil, com Touro. Então, há um jogo de manutenção e mudança ou mesmo de mudanças em coisas que conhecemos.

Vale reforçar que essa mudança é marcada por consistência e paciência, características taurinas. Com Sol em sextil com Saturno existe um planejamento, nada é aleatório.

A partir de quarta-feira: Sol em conjunção com Urano

A partir de quarta-feira (08), e até semana que vem, o Sol estará em conjunção com Urano no signo de Touro. Esse aspecto nos pede para manter algumas coisas, por conta de Touro, mas incluir outras novas, por causa de Urano

Touro é o signo do bem-estar e do prazer. Por isso, essa conjunção pergunta: o que te dá prazer? Faça as mudanças necessárias para poder desfrutar do que trará mais prazer, estímulo e novidade.

Por outro lado, esse aspecto também tem um pouquinho de turbulência. Imprevistos podem surgir, mas um olhar atento pode encarar como um convite à mudança. Pois Sol-Urano tem uma energia estimulante, pede rápida adaptação.

Porém, no coletivo, temos mais agito e rebeldia, infelizmente com mais chance de fenômenos climáticos inesperados, como ondas de calor.

Ainda assim, a conjunção de Sol-Urano tem mais benefícios do que malefícios. Ela nos empurra para a ação e a ousadia.

Polêmicas com redes sociais

As mudanças de Sol com Urano podem chegar às redes sociais. O TikTok vem recebendo críticas e ameaças de banimento em diversos países, como os Estados Unidos.

No entanto, essa possibilidade pode ser barrada caso haja uma luta por liberdade, já que Urano, em destaque na Lua Nova e no Céu de maio, não gosta de censura. Dependendo da importância da discussão, será difícil mexer ou mudar o cenário atual.

Os movimentos uranianos são muito fortes e potentes. Quem usar essa potência de questionar com mais competência ganhará.

Já no Brasil, há um movimento para bloquear o X, antigo Twitter. E aí, vale lembrar que Touro está hiper destacado. Como essas redes sociais rendem dinheiro, tanto para as empresas administradoras quanto para os influenciadores, existe um forte motivador para lutar contra essa queda.

Muitas pessoas se especializaram na profissão de influenciador digital, e é provável que elas não fiquem caladas em relação a esse risco. Ou seja, o lado financeiro falará alto em uma Lua Nova taurina que rege, justamente, o dinheiro.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

