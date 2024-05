Como lidar com a libido baixa na menopausa: conheça 4 ferramentas naturais

Climatério e menopausa são assuntos que fazem parte da vida da mulher a partir dos 40 anos. E um dos sinais pode ser ter de lidar com a libido baixa.

Os sintomas que começam a aparecer nessa fase parecem com TPM, mas já são sintomas de climatério e para muitas mulheres trazem sofrimentos, medos e inseguranças. A baixa de libido é um dos assuntos que mais atendo em consulta.

O climatério é a transição da fase reprodutiva para fase não reprodutiva, ou seja, antecede a menopausa, que é confirmada após 12 meses sem menstruar.

O climatério é o início de uma jornada de redescobertas e transformações

As oscilações hormonais trazem além de mudanças físicas bem como uma avalanche de emoções e desafios e a libido é uma delas. Mas acredite não é o fim do mundo: não precisa se desesperar pois tem solução sim!

A libido tem um declínio, impactando não só a vida sexual, mas também a autoestima, a autoconfiança e a conexão com o próprio corpo.

As terapias naturais são muito eficazes para reacender a chama da libido e, assim, despertar o brilho interior que reside em cada mulher.

O acontece com nosso corpo?

Alterações Hormonais: A queda na produção de estrogênio e testosterona influencia diretamente a lubrificação vaginal e nossa mente já começa a entender que não existe mais desejo e isso faz com que nossos pensamentos negativos tomem conta de nós, entendendo que não vou ter mais desejo, não é assim que acontece? Quem concorda?

Fatores Psicológicos: Estresse, ansiedade, depressão assim como baixa autoestima podem inibir a libido e a conexão com o corpo.

Estilo de Vida: Falta de atividade física, má alimentação, cigarro em excesso e, além disso, consumo excessivo de álcool contribuem para a queda da libido.

Visitar seu médico para saber como estão seus exames pode ser interessante para entender de fato o que está acontecendo com seu corpo, incluir atividade física e cuidar da alimentação também e a saúde mental.

4 ferramentas naturais para lidar com libido baixa na menopausa

Aromaterapia: o óleo essencial de Ylang Ylang pode ser um grande aliado para trazer mais autoestima, amor-próprio e brilho interior. Isso porque além de ser afrodisíaco e contribuir para manter a chama do desejo acesa. Fitoterapia: Maca Peruana é um excelente para essa fase. Eu mesma uso há alguns anos e sinto a diferença. No meu caso foi prescrito pela minha terapeuta em ginecologia natural. Meditação e Respiração: Técnicas como a meditação mindfulness e exercícios de respiração ajudam e controlam o estresse, a ansiedade e promovem o autoconhecimento, intensificando a conexão com o corpo e a sexualidade. Exercícios com a dança trazem essa conexão com seu corpo, busque alguma atividade como dança do ventre por exemplo que podem ajudar a trazer essa conexão com o corpo.

Lidar com a libido baixa na menopausa: tempo de despertar seu prazer pela vida

A libido é apenas um aspecto da sexualidade feminina. Nessa fase da vida, é fundamental ampliar o olhar e buscar o prazer de outras maneiras:

Conexão consigo mesma: Dedique tempo para atividades que te tragam alegria e realização, seja um hobby, cursos, retiros e vivências, leituras.

Relacionamentos saudáveis: Cultive relacionamentos que nutrem com amizades, pares e familiares. O afeto, o diálogo e a cumplicidade são essenciais para nosso bem-estar e equilíbrio emocional.

Sonhos e projetos: Retome antigos sonhos ou inicie novos projetos que te motivem e te façam sentir viva. A realização pessoal contribui para trazer mais auto confiança e autoestima.

Sexualidade sem pressão: Explore sua sexualidade sem cobranças ou expectativas. Experimente novas sensações, converse com seu par e busquem o prazer mútuo.

Busque ajuda profissional: Procure alguém que possa te auxiliar nesse processo, como, por exemplo, terapeutas integrativos, terapeutas especializados em sexualidade, psicólogos e profissionais da área da saúde podem fazer a diferença nesse momento.

A baixa libido não te define, é apenas uma fase que pode ser superada com ferramentas e apoio.

O climatério e a menopausa podem ser momentos de novas descobertas, possibilidades, transformações e muito autoconhecimento.

Vamos juntas!

