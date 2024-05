Turbulência e notícias desagradáveis: as previsões para a semana de 12 a 18/05

Você pode esperar certa turbulência e notícias desagradáveis, como apontam as Previsões para a semana de 12 a 18/05. Mas (ufa!) ​​existem alguns aspectos favoráveis que você deve aproveitar.

Antes de entender tudo em detalhes, confira o resumo astrológico da semana:

Toda a semana: Sol em conjunção com Urano

Sol em conjunção com Urano Toda a semana: Vênus em sextil com Saturno

Vênus em sextil com Saturno A partir de terça-feira (14): Sol em conjunção com Júpiter

Sol em conjunção com Júpiter A partir de terça-feira (14): Vênus em conjunção com Urano

Vênus em conjunção com Urano A partir de terça-feira (14): Mercúrio em quadratura com Plutão

Mercúrio em quadratura com Plutão Quarta-feira (15): Mercúrio em Touro

Abaixo, você vai saber o que esses trânsitos significam. Para entender como eles atuam especificamente na sua vida, acesse gratuitamente o Horóscopo Personalizado. É uma ferramenta poderosa que analisa como cada movimento no céu pode agir especificamente na sua vida, segundo a posição dos planetas no seu mapa de nascimento.

Previsões para semana de 12 a 18/05

A conjunção do Sol com Urano e Júpiter dá uma sacudida na semana! Por um lado, traz imprevistos, por outro, oferece a criatividade para superá-los.

Mas o ponto mais crítico da semana, contudo, é a quadratura de Mercúrio/Plutão, com notícias difíceis e um plano mental mais intenso.

Vem saber de todos os detalhes das previsões para a semana de 12 a 18/05 em vídeo e texto.

Toda a semana: Sol em conjunção com Urano e Júpiter

Desde a semana passada e durante toda esta semana, o Sol está em conjunção com Urano. É um aspecto que traz agito e imprevistos, mas, também, uma energia borbulhante de mudança.

Já a partir de terça-feira (14), o Sol passa a fazer conjunção também com Júpiter. Aqui, a visão fica mais ampla, tentando encontrar novos planos e novas ideias. Além disso, há o fator sorte, além da busca por otimismo. Só fique atento a exageros​, que é o outro lado de Júpiter.

Figuras de ​l​iderança​ inovadoras, visionárias ou exageradas

O Sol tem a ver com governantes e lideranças. E, neste momento, com Sol, Urano e Júpiter, podemos ter um hiper otimismo, além de pessoas visionárias ganharem destaque.

A conjunção de Júpiter com Urano, que aconteceu em abril, continua muito forte, o que favorece tecnologia, invenções e coisas revolucionárias, que mudam comportamentos.

Há um lado negativo, pois a união desses três planetas pode trazer arrogância e radicalismo. Mas a boa notícia é que temos lideranças renovadoras, que buscam o progresso.

​Urano em destaque no Céu: esperar o inesperado

Além disso, podemos esperar notícias sobre assuntos taurinos, como moedas, economia e agricultura – de​sde safras muito positivas até quebras​, variações bruscas em moedas e ações e mudanças climáticas.

No caso da tragédia ​q​ue se abateu sobre Rio Grande do Sul​ neste início de maio, o Céu desta semana fomenta que o povo brasileiro tente ajudar com doações e iniciativas​ em um contexto ainda muito difícil.

Na vida pessoal, o clima é de otimismo. Sol com Júpiter é um aspecto que dá muita confiança. Mas, fica a dica: a fé vai ser muito importante, independentemente do que está acontecendo, pois é ela que muitas vezes ajuda virar o jogo.

A partir de terça-feira: Vênus em conjunção com Urano

Nas Previsões para semana de 12 a 18/05, também a partir de terça-feira (14), Vênus estará em conjunção com Urano. Esse aspecto traz certo tumulto para as pessoas próximas e para a vida financeira, já que o dinheiro é regido por Vênus. Nas relações no âmbito coletivo ou pessoal, podemos esperar notícias de rebeldia, rupturas, separações e protestos.

No entanto, é um momento de renovação e criatividade, de saber improvisar em vez de fazer sempre a mesma coisa.

Inclusive, para quem busca autoconhecimento, esta é uma semana com flashes bem grandes de mudanças. É a hora ideal para despertar e sair da zona de conforto – que, no fundo, pode estar te prendendo no desconforto e na estagnação. O Personare preparou este guia completo para você sair da sua zona de conforto.

Chance de surpresas na política

Nesta semana, existe uma grande chance de acontecer um agito político no Brasil. No mapa da Lua Nova do dia 8 de maio, Urano está conjunto ao Fundo do Céu, que significa mexidas na base.

Isso fica muito forte até a próxima semana, com a Lua Cheia. Então, podem surgir revelações que vão repercutir e trazer mudanças.

Maio será um mês bastante agitado para o Brasil, embora com muitas coisas favoráveis, como falamos na semana passada.

Chance também de questões de abastecimento elétrico e mais propensão a ventos e subidas súbitas das marés.

Onde estão Sol e Vênus no seu Horóscopo?

A casa astrológica em que Sol e Vênus estão no seu Horóscopo Personalizado pode indicar algumas tendências em áreas específicas da sua vida. Ali também se encontram Júpiter e Urano, que formaram a conjunção mais importante do primeiro semestre.

Este aspecto pode trazer alguns questionamentos.

Será que você pode ir além de onde está?

O que você precisa mudar para ter um horizonte mais amplo?

Como sair do ponto estacionário em que você está há algum tempo em algum tema da sua vida, para dar uma arrancada rumo a mudanças?

Por exemplo: se Sol ou Vênus estão passando pela sua Casa 10, se a sua carreira está parada, a dica é que você use mais criatividade para crescer nesse setor. Mas se estão na sua Casa 4, alguma questão familiar pode destravar.

Estamos em um momento muito propenso a se liberar de situações que não se sustentam mais, como relações abusivas ou desiguais. Tudo está favorecendo para que você saia disso com inteligência e apoio.

A partir de terça-feira: Mercúrio em quadratura com Plutão

A partir de terça-feira (14), Mercúrio, o planeta da mente, faz uma quadratura com Plutão. É um aspecto que incomoda, mas faz a verdade aparecer.

Quando estamos em uma prisão ou estagnação (como falamos há pouco), é importante acharmos ruim estarmos nessa posição. Caso contrário, vamos continuar nela, como na Síndrome de Estocolmo, em que a pessoa sequestrada se apega ao sequestrador.

Então, precisamos perceber o que não nos serve mais, e isso é muito favorecido durante a quadratura de Mercúrio e Plutão.

No coletivo, temos notícias intensas, incômodas e difíceis de lidar. Por isso, é necessário tomar cuidado com nosso plano mental, pois a palavra está com o poder – e um poder bem afiado. Teremos o desafio de lidar melhor com pensamentos e julgamentos nesta semana para não nos prejudicarmos.

A partir de quarta-feira: Mercúrio em Touro

Ainda nas Previsões para semana de 12 a 18/05, na quarta-feira (15), Mercúrio entra no signo de Touro. O céu está muito taurino, por isso, com Mercúrio em tensão com Plutão podemos ter notícias difíceis na área financeira, como um novo imposto.

Na vida pessoal, também podem vir notícias desagradáveis. Mas vale lembrar que outros fatores positivos irão ajudar a lidar com essa tensão, visto que o que não falta nesse céu é suporte positivo.

É bom lembrar, ainda, que Mercúrio em Touro nos faz pensar com calma, desde que não nos rendamos à teimosia. Vale avaliar bem e não comprar a primeira história que está sendo vendida. Nosso plano mental vai se voltar muito para assuntos concretos e materiais ao longo de todo este mês.

Toda a semana: Vênus em sextil com Saturno

Durante toda a semana, Vênus em Touro está em sextil com Saturno em Peixes. Esse é um aspecto de conservação de relações.

Ok, Vênus conjunto com Urano fala em mudanças. Mas tem um outro lado que diz “quero mudar alguma coisa na relação, mas não preciso jogar tudo fora”.

Além disso, Vênus em sextil com Saturno nos ajuda a tentar moderar nosso comportamento no sentido de tentarmos conservar nossas relações, já que as palavras poderão estar mais intensas nesta semana.

Conjunção Júpiter/Urano em sextil com Netuno

A conjunção de Júpiter e Urano em sextil com Netuno dá um impulso e traz um ar de mudança, como já falamos anteriormente neste texto. O sextil destes planetas com Netuno, por sua vez, fomenta esperança. Esperança a partir de mudanças e novos horizontes.

Ainda assim, podemos ter que lutar com algo querendo nos puxar para baixo, com a quadratura Mercúrio/Plutão. Talvez uma crítica ou um comentário podem tentar derrubar você, que estava indo pelo caminho certo.

Mas aí você vai se voltar para dentro e focar nas suas esperanças de mudanças, lembrando que a lunação de maio pede perseverança, por ter acontecido em Touro.

Veja aqui como seu signo pode se beneficiar com a conjunção entre Júpiter e Urano

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Turbulência e notícias desagradáveis: as previsões para a semana de 12 a 18/05 apareceu primeiro em Personare.