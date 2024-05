Endometriose significado tem a ver com reprimir emoções

Quando nossas emoções calam, o corpo precisa gritar. E esse é o grito da endometriose. O significado da endometriose é de que você está reprimindo emoções e que você está cuidando mais do outro do que de si mesma.

O útero é o primeiro acolhimento materno que temos na vida, quando ainda somos um embrião. Então, quando uma mulher cuida muito mais do outro do que de si mesma, pode acabar reprimindo as necessidades que “choram” dentro dela. Seu corpo tenta, de alguma forma, suprir essa falta.

Quando o corpo entende que não há autocuidado, ele precisa fazer isso por si só. Assim, o organismo envolve o útero com este tecido endometrial. Nesse sentido, faz com que a própria mulher acolha a si mesma de forma maternal.

Pouca gente sabe disso, mas é no útero que a mulher guarda todas as suas memórias emocionais. Quando este órgão está lotado de memórias nocivas, o corpo tenta encontrar alguma forma de lhe dizer isso. Geralmente ele faz isso por meio de doenças ou problemas físicos. Assim, você começa a apresentar distúrbios, como a endometriose.

O significado da Endometriose é excesso de memórias nocivas acumuladas

Para que você entenda melhor, é importante explicar que endométrio é o tecido que reveste internamente o útero. Já a endometriose acontece quando um tecido semelhante ao endométrio se desenvolve fora do útero, revestindo, além deste órgão, também ovários, intestino, bexiga e trompas.

A endometriose costuma acontecer por menstruação retrógrada. Ou seja, é quando o útero não consegue eliminar todo o sangue menstrual pela vagina, que acaba “transbordando” pela tuba uterina, caindo no interstício (fora do útero). Então, as células começam a formar um tecido endometrial na cavidade uterina.

O sangue menstrual é, simbolicamente, a forma de nosso corpo se esvaziar dessas emoções negativas. Portanto, quando o corpo produz tanto sangue, a ponto de não dar conta, é sinal que está havendo uma demanda de limpeza emocional muito grande. Isso pode ter ligação com a história de vida que a mulher carrega. Também pode sinalizar limpeza das memórias celulares de suas ancestrais ou as emoções do mês que estão pesadas.

Por que o útero não consegue se contrair e eliminar todo esse sangue?

A força do útero está no seu trabalho do feminino. Quando as características femininas não estão bem exercidas na vida da mulher, isso enfraquece o tônus do útero, que não tem contratilidade suficiente para expulsar o sangue pela vagina.

Além disso, este problema também tende a deixá-lo menor ou com paredes mais espessas – o que leva a diminuir o espaço intrauterino e oferece menos capacidade de conter o sangue menstrual.

Endometriose sinaliza insegurança e enfraquecimento do feminino

A endometriose simboliza a insegurança desta mulher, que muitas vezes tem necessidade de se proteger do mundo, principalmente em relação ao seu feminino. Costuma ser alguém que tem necessidade de se afirmar, de receber a aprovação dos que lhe rodeiam.

Assim, esta mulher exige que as pessoas próximas adotem a mesma postura, jeito de pensar e atitudes que ela, tornando-se extremamente controladora.

Isto tende a ser mais acentuado na relação amorosa. Quando a pessoa parceira não age da forma que ela gostaria, sente-se frustrada, irritada, contrariada ou insatisfeita, encontrando inúmeros defeitos no outro.

A forma inconsciente que a faz tomar esse tipo de atitude é: “se todos forem iguais a mim, não vou mais me sentir inadequada”. Como forma de protegê-la da insegurança e do sentimento de inadequação, o útero envolve a si próprio.

Portanto, quando uma mulher manifesta a endometriose, ela precisa se questionar o significado com perguntas como, por exemplo,

O quanto estou em paz com meu feminino, meu ciclo menstrual e o fato de ser mulher?

Estou bem comigo mesma, com minha aparência?

Reconheço minhas virtudes, trabalho e melhoro meus potenciais, tenho amor-próprio?

Respeito minhas vontades, não me menospreza perante os outros, ou me deixa ser usada?

Sou capaz de abrir meu coração e transbordar amor sem medo?

Cuidar desses pontos é o primeiro passo para melhorar os sintomas da endometriose.

