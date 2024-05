Feng Shui para atrair amor: decoração para ter relacionamentos saudáveis

Para atrair o amor na sua vida você pode utilizar o Feng Shui, que é uma prática milenar chinesa, cuja tradução é vento e água, simbolizando o fluxo da energia que circula nos ambientes, que precisa ser fluido como esses elementos na natureza.

Dessa forma, harmonizando os ambientes para promover bem-estar, prosperidade, êxito e realização em várias áreas da vida como a profissional, dos estudos e do amor.

Num ambiente saudável é possível criar um espaço para atrair bons relacionamentos. No Feng Shui encontramos várias vertentes para alcançar esse objetivo. Neste artigo, veja algumas que pode utilizar no seu lar e manifestar a energia do amor.

O fluxo de energia em casa

Para um fluxo de energia positiva no ambiente é preciso cuidar de alguns detalhes. Imagine-se caminhando pela casa e responda se você consegue:

andar sem esbarrar em móveis e objetos

olhar o que está à vista e sentir que agrada

perceber que tem boa iluminação e ventilação

sentir-se feliz e seguro no seu lar

Seja sincera (o) ao responder essas questões, pois suas respostas influenciarão em boa parte o fluxo de energia no ambiente.

O amor segundo o Feng Shui

Agora, para o quesito atrair o amor, esses são os pontos de acordo com o Feng Shui:

A atenção segue a intenção: esse é um princípio básico para que a energia mude no ambiente. Ou seja, você ter a intenção de atrair o amor é o primeiro passo; o segundo é saber que o Feng Shui pode ampliar a capacidade de atrair a energia que deseja. Por isso, quanto melhor puder aplicar os recursos do Feng Shui ao ambiente mais eficiente será o resultado.

esse é um princípio básico para que a energia mude no ambiente. Ou seja, você ter a intenção de atrair o amor é o primeiro passo; o segundo é saber que o Feng Shui pode ampliar a capacidade de atrair a energia que deseja. Por isso, quanto melhor puder aplicar os recursos do Feng Shui ao ambiente mais eficiente será o resultado. Tenha uma bússola para ativar a área do amor na sua casa, que é o setor sudoeste da sua casa. Você pode usar a bússola do celular, por exemplo. Caso o setor sudoeste seja num banheiro, garagem ou área faltante, não ative a energia aí. Opte por ativar o setor sudoeste do seu quarto. Então, use um símbolo de casal nessa localização.

para ativar a área do amor na sua casa, que é o setor sudoeste da sua casa. Você pode usar a bússola do celular, por exemplo. Caso o setor sudoeste seja num banheiro, garagem ou área faltante, não ative a energia aí. Opte por ativar o setor sudoeste do seu quarto. Então, use um símbolo de casal nessa localização. O quarto no sudoeste: se o lugar em que você dorme, ou seja, o quarto de casal estiver localizado no setor sudoeste da sua casa, a energia do amor será potencializada. Então, se puder optar por mudar seu quarto para essa localização, faça!

Símbolos para atrair amor com Feng Shui

Outros detalhes importantes na decoração do quarto ou da área sudoeste da sua casa envolvem o uso de simbologias para atrair o amor com o Feng Shui.

Imagens de pássaros

Por exemplo, patos-mandarins (símbolo de amantes) e gansos voando juntos na mesma direção (que simboliza um casamento duradouro e a fidelidade), têm energia favorável para atrair o amor.

É preferível tê-los em quadros ou feitos de pedra (representando o elemento terra que rege esse setor do Bágua). Além disso, você pode escolher o animal que, para você, simboliza fidelidade e felicidade conjugal com esse propósito.

Caso queira usar uma imagem que goste, pesquise antes seu significado, pois pode não ser tão auspicioso quanto imagina.

Imagens felizes de casal

Ou fotos ou quadros que representem essa energia de felicidade a dois também são bem-vindas. Além disso, tenha atenção para que as pessoas na imagem estejam olhando uma para a outra ou na mesma direção.

Evite imagens em que cada um olhe para um lado, pois demonstra falta de sintonia no casal.

Além disso, ao escolher uma imagem do casal que mora na casa, verifique a energia da foto. Certifique-se de que foi tirada em um dia em que estavam felizes e bem.

Evite fotos tiradas em dias de desentendimento, pois ao olhar para a imagem, você irá rememorar o dia da foto e as emoções associadas a ele.

Objetos em dupla

Objetos que formam uma dupla ou que lembrem um casal também contribuem para a energia do amor. Evite colocar objetos solitários no quarto.

Imagens de flores

Elas também simbolizam o amor, de acordo com o Feng Shui.

Um quadro bonito ou um vaso com flores podem incentivar o amor.

Especialmente as rosas, que são sua representação mais sublime.

Presentes especiais

Lembranças especiais trocadas entre os dois também são bem-vindas, isso porque reforçam boas recordações.

É bom evitar

quarto que parece infantil

fotos dos pais, sogros ou filhos, pois podem interferir em momentos íntimos

imagens que possam provocar ciúmes ou constrangimentos

pelúcias e bonecos sobre a cama

reuniões com amigos no quarto, especialmente conversas em cima da cama do casal

dormir chateado. Procurem resolver antes de deitar, para começar o dia renovados e sem ressentimentos.

Além disso, observe o que você vê da cama antes de dormir e ao acordar. Isso pode impactar a dinâmica do sono e do casal. Por exemplo:

Há bagunça ou excesso de objetos sobre a cômoda ou aparadores?

Quais imagens estão à sua vista: fotos, quadros, janela ou espelho, e o que eles refletem ou mostram?

Tenha cuidado com os espelhos, pois embora possam ser agradáveis em alguns momentos, também podem afetar seu sono ao refletir luz.

Organização do quarto no Feng Shui para atrair amor

A cor do quarto para relaxar e dormir precisa ser clara. Caso queira usar o vermelho, use em uma colcha ou almofadas que possam ser trocadas ou retiradas se afetarem o sono.

Pense na cor como uma vitamina energética. O vermelho é quente e estimulante. Por isso, quando em excesso, pode afetar o sono.

Além disso, a posição da cama é crucial. Algumas observações são importantes:

para proteção e segurança, é essencial que a cabeceira (é preciso ter uma) esteja em uma parede cega (sem janela ou porta atrás dela).

da cama é importante poder ver todas as aberturas (portas e janelas), essa é uma posição de poder.

evite que a parede atrás da cabeceira tenha encanamentos, pois isso pode afetar seu sono.

tenha aparadores dos dois lados da cama, não precisam ser iguais, mas de preferência na mesma altura.

evite camas embutidas

O quarto de casal precisa emanar a energia do amor, por isso lembre-se de que menos é mais. Por exemplo, o excesso de guarda-roupa pode sufocar o ambiente. Além disso, se houver espaço, um cantinho aconchegante para conversar ou relaxar pode ser ótimo.

Especialmente se compartilham a casa com outros familiares. O quarto se torna o refúgio do casal.

Utilizar um spray com florais e óleos essenciais pode contribuir para a harmonia do ambiente. A fórmula pode ser personalizada de acordo com os desejos do casal.

Para momentos de relaxamento, óleo essencial de lavanda, para momentos mais íntimos, óleo de Ylang Ylang ou um cítrico como tangerina. Quanto aos florais, a escolha depende do que está causando estresse ou interferindo na dinâmica do casal.

Lembre-se de manter a energia positiva cuidando do ambiente externo com o Feng Shui. Mantenha a fluidez do ambiente, tenha objetos ou imagens que representem um casal feliz e algo que traga uma atmosfera romântica, seja através de óleos essenciais, um jantar romântico ou um momento especial de carinho.

Além disso, cuide do seu ambiente interno, ou seja, dentro de você, buscando autoconhecimento, compreendendo seu temperamento e o do seu parceiro para que a combinação seja saudável.

Andrea Leandro

Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do BRAIN GYM®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

andrelis.2@gmail.com

