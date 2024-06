Na Astrologia, os signos têm planetas regentes, isto é, cada signo é governado por um planeta específico que empresta suas características e energias particulares aos nativos.

Essa conexão entre planetas e signos forma a base para muitas das interpretações astrológicas que moldam nossa compreensão das personalidades e dos comportamentos humanos.

Os planetas regentes dos signos são considerados governantes porque refletem a essência e a energia central de cada signo. Por exemplo, Marte, o planeta da ação e da guerra, rege Áries, conferindo-lhe dinamismo e assertividade. Vênus, o planeta do amor e da beleza, rege Touro, imbuindo-o com uma apreciação pela estética e pelo conforto.

Neste artigo, exploraremos detalhadamente os planetas regentes de cada um dos doze signos presente no Mapa Astral, explicando seus significados.

Os planetas regentes dos signos

Os planetas regentes desempenham moldam as características e comportamentos dos signos do zodíaco. Compreender isso nos ajuda a entender mais sobre nós mesmos e nossas interações com o mundo.

Por exemplo, se você tem o planeta regente de Áries, que é Marte, no signo de Câncer, a energia marciana se manifesta de maneira diferente. Essa mistura em Marte e Câncer pode resultar em uma mistura complexa de energias que afetam o comportamento e a expressão emocional da pessoa.

E isso você descobre profundamente no seu Mapa Astral.

Áries | planeta regente: Marte

Marte, o planeta da ação e da guerra, rege Áries. Marte no Mapa Astral representa nossa vitalidade, agressividade, coragem e capacidade de lidar com desafios

Touro | planeta regente: Vênus

Vênus, o planeta do amor e da beleza, governa Touro. Vênus no Mapa Astral é o planeta do amor, dos relacionamentos, mas também das finanças e do nosso estilo pessoal.

Gêmeos | planeta regente: Mercúrio

Mercúrio, o mensageiro dos deuses, rege Gêmeos, dotando este signo de uma mente ágil e comunicativa. Mercúrio no Mapa Astral revela como funcionam nossos pensamentos, nossa mente, nossa comunicação – seja fala ou escrita – e nosso aprendizado.

Câncer | planeta regente: Lua

A Lua, símbolo das emoções e dos ciclos, governa Câncer, fazendo deste signo profundamente sensível e intuitivo. No Mapa Astral, a Lua rege nossa alimentação, maternidade, lar, energia feminina e vida emocional.

Leão | planeta regente: Sol

O Sol rege Leão porque este signo representa a vitalidade, a expressão pessoal, a criatividade e a liderança, qualidades associadas ao Sol. Na mitologia, o Sol é o centro do sistema solar, simbolizando o eu central e a essência do ser. No Mapa Astral, o Sol rege a nossa essência.

Virgem | planeta regente: Mercúrio

Mercúrio também rege Virgem, mas de uma maneira diferente de Gêmeos. Em Virgem, Mercúrio confere uma abordagem analítica, detalhista e prática. No Mapa Astral, Mercúrio também ajuda a melhorarmos a eficácia das nossas habilidades de comunicação e pensamento .

Libra | planeta regente: Vênus

Vênus também governa Libra, destacando o amor pela beleza, equilíbrio e relacionamentos harmoniosos. Vênus no Mapa Sexual mostra como cada signo ama.

Escorpião | planetas regentes: Plutão e Marte

Escorpião é tradicionalmente governado por Marte, mas Plutão também exerce regência significativa. Plutão traz intensidade, transformação e profundidade emocional, enquanto Marte acrescenta coragem e assertividade.

Plutão no Mapa Astral nos convida a perguntar a nós mesmas (os): “Eu sei quem sou?”. E Marte no Mapa Astral é como um motor interno que impulsiona nossas iniciativas e determinação.

Sagitário | planeta regente: Júpiter

Júpiter, o gigante do sistema solar e planeta da expansão, rege Sagitário, conferindo otimismo, aventura e uma busca incessante por conhecimento. Júpiter no Mapa Astral rege nossas oportunidades, crescimento pessoal e objetivo de vida.

Capricórnio | planeta regente: Saturno

Saturno, o planeta do tempo e da disciplina, governa Capricórnio, instilando seriedade, ambição e perseverança.

Saturno no Mapa Astral é a representação das nossas inseguranças, dificuldades e medos e, ao mesmo tempo, revela nosso lado mais maduro na vida.

Aquário | planeta regente: Urano e Saturno

Aquário é regido por Urano, o planeta da inovação e revolução, e Saturno, o planeta da estrutura e disciplina. Enquanto Urano no Mapa Astral revela nossa originalidade, independência e visão futurista, Saturno no Mapa representa nosso pragmatismo e responsabilidade.

Peixes | planeta regente: Netuno e Júpiter

Netuno, o planeta dos sonhos e da espiritualidade, rege Peixes, junto com Júpiter, que traz expansão e sabedoria. Netuno no Mapa Astral sinaliza em quais circunstâncias nós podemos nos iludir mais, mas também nossa conexão com o espiritual. Já Júpiter no Mapa Astral representa nossa busca pela felicidade emocional e espiritual.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

