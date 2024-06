Como cada signo flerta: decifre seu charme astrológico

O flerte é uma arte, e cada signo do zodíaco tem seu estilo único de conquistar. Ao observar a posição de Mercúrio no Mapa Astral, podemos descobrir como cada signo lança seu charme, ou seja, podemos entender como cada signo flerta, xaveca, lança seu papinho conquistador.

Mercúrio explica diretamente a maneira como conversamos, pensamos bem como interagimos. Ou seja, é o planeta que revela como encantamos na hora de conquistar com nosso papo.

Portanto, se Mercúrio é o planeta que ajuda a gente a entender como interagimos com outras pessoas, o signo em que esse planeta está diz como fazemos isso. Ou seja, o signo dá as características a nossa conversa e interação – e até ao nosso fluxo de pensamento.

Como descobrir Mercúrio no seu Mapa

Primeiramente, você vai precisar descobrir Mercúrio no Mapa Astral, siga este passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare ;

; Então, inclua seus dados de nascimento;

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planeta e procure por Mercúrio;

Assim, confira em qual signo está Mercúrio no seu Mapa;

Por exemplo, a pessoa com o Mapa da imagem abaixo tem Mercúrio em Leão. Ou seja, o charme na conversa dessa pessoa tem características leoninas.

Como cada signo flerta

Então, finalmente vamos falar sobre cada signo flerta baseados no seu Mercúrio! É porque o jeito como a gente se comunica é fundamentado nesse planeta, isso vai desde as nossas conversas, até a forma como enviamos um áudio por WhatsApp ou escrevemos para alguém.

Assim, o seu signo de Mercúrio dá as características para todos os temas que esse planeta rege (que você pode entender aqui). Então, agora que você já sabe onde tem Mercúrio, vamos entender como cada signo flerta:

1. Mercúrio em Áries

Usa muito humor e piadas rápidas.

Mostra entusiasmo e energia em cada frase.

Gosta de desafiar a pessoa porque gosta de ver a reação.

Usa elogios ousados, às vezes um pouco provocativos.

O tom de voz revela autoconfiança irresistível.

2. Mercúrio em Touro

Conversa devagar e de maneira sensual.

Fala sobre conforto e prazeres da vida.

Gosta de discutir sobre comida, arte e música.

Prefere ambientes tranquilos para o papo.

Elogia a aparência física e o estilo da pessoa.

3. Mercúrio em Gêmeos

Conversa animada e cheia de mudanças de assunto.

Faz muitas perguntas para conhecer melhor.

Usa muito humor e inteligência nas falas porque gosta de fazer a pessoa rir.

Troca mensagens rápidas e divertidas.

É brincalhão e um pouco imprevisível.

4. Mercúrio em Câncer

Fala de forma carinhosa e emocional e o tom de voz é suave

Usa lembranças e histórias pessoais para se conectar.

Elogia a sensibilidade e os sentimentos da pessoa.

Prefere um ambiente íntimo e acolhedor para conversar.

É um bom ouvinte.

5. Mercúrio em Leão

Conversa de forma carismática, mas também cheia de energia.

Fala sobre suas paixões e hobbies, com confiança e um toque de teatralidade.

Gosta de contar histórias impressionantes.

Adora receber atenção e elogios de volta.

É dramático e expressivo no jeito de falar.

6. Mercúrio em Virgem

Conversa detalhada e analítica.

Gosta de falar sobre trabalho, rotinas, saúde e bem-estar.

Fala de forma clara e organizada.

Tem disposição para ajudar.

É crítico, mas de forma construtiva.

7. Mercúrio em Libra

Gosta de falar sobre relacionamentos e harmonia.

Usa muitos elogios e comentários agradáveis.

Conversa charmosa e equilibrada.

Adora compartilhar ideias e opiniões.

Usa um tom de voz suave e agradável.

8. Mercúrio em Escorpião

Conversa intensa e cheia de mistério.

Gosta de falar sobre temas profundos, tabus e sexo.

Olhar é penetrante e sugestivo.

Fala de maneira intrigante e sedutora, ou seja, com tom de voz envolvente.

Mostra-se muito observador e atento aos detalhes.

9. Mercúrio em Sagitário

Conversa expansiva e cheia de otimismo, com muito humor.

Gosta de falar sobre viagens e aventuras.

Prefere discussões filosóficas e espirituais.

Mostra curiosidade e dispoisição para aprender.

Adora contar histórias divertidas e inspiradoras.

10. Mercúrio em Capricórnio

Conversa séria e focada.

Usa elogios formais e respeitosos.

Prefere discussões práticas e objetivas.

Fala sobre metas e realizações, mas também sobre sucesso e reconhecimento.

Fala de maneira estruturada e organizada.

11. Mercúrio em Aquário

Conversa original e imprevisível, com humor excêntrico e peculiar.

Gosta de falar sobre liberdade e independência.

Curte novas experiências e perspectivas.

Gosta de falar sobre amizade e redes sociais.

Fala de maneira desapegada e intelectual.

12. Mercúrio em Peixes

Conversa intuitiva e cheia de sensibilidade.

Gosta de falar sobre sonhos, fantasias, mas também sentimentos e emoções profundas.

Prefere discussões sobre espiritualidade e arte.

Conversa muito sobre mistérios e o desconhecido.

Fala de maneira poética e inspiradora.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

O post Como cada signo flerta: decifre seu charme astrológico apareceu primeiro em Personare.