O Tarot é um repositório de cartas que indicam caminhos possíveis para as diversas situações e momentos de nossas vidas. Muito antes de resolver problemas em um passe de mágica, o Tarot fornece estratégias para alcançar objetivos. Mas você sabe de que forma usar o Tarot no seu dia a dia?

São muitas, mas nós separamos 10 maneiras de usar o Tarot para que você conheça as possibilidades e saiba utilizar o oráculo na sua vida quando for necessário. Para saber mais sobre Tarot, você pode fazer o Curso Básico de Tarot clicando aqui!

10 maneiras de usar o Tarot no seu dia a dia

Você precisa de um sim ou não do Tarot

Existem métodos de leitura que contemplam a afirmação e a negativa, mas devem ser evitadas principalmente no início de uma sessão. Ao final, para fazer confirmações, você pode fazê-las. Mas lembrem-se de que o NÃO sempre pressupõe algum tipo de SIM, e o SIM sempre traz alguma restrição. Para perguntar sobre o Amor

O Tarot e o Amor (que você pode experimentar aqui) faz uma análise da sua vida afetiva. Este jogo traz interpretações para quem busca um novo amor ou deseja melhorar o relacionamento. Concentre-se, sorteie as cartas e use os conselhos do Tarot para decidir os seus rumos no amor. Pense nas cartas de tarot como um exercício de consciência e evolução ao bem-estar a dois. Saber o que fazer em uma situação específica

O Tarot Direto é um Tarot de consulta rápida para perguntas mais específicas do seu dia a dia como “Essa pessoa vai voltar para mim?”, “Vou conseguir um emprego?” ou “Devo investir nessa relação?”. Nele, você sorteia uma carta e lê um conselho objetivo para a sua questão. Diferente de um simples Tarot sim ou não, o Tarot Direto ajuda a encontrar o melhor caminho para a sua pergunta. Experimente o Tarot Direto agora! Mudar crenças ou comportamentos negativos

Perguntas ao Tarot que começam com negativas devem ser evitadas (“Nunca conseguirei esse emprego?”). Parece óbvio, mas isso é bem comum, principalmente quando estamos cansados ou desabafando. Agora, você pode, sim, perguntar ao Tarot sobre comportamentos negativos. Por exemplo: “Como saboto inconscientemente meus relacionamentos amorosos?”, é uma ótima pergunta e o Tarot pode te ajudar. Para saber o seu futuro profissional

A décima carta do Tarot Semestral é uma das mais importantes na tiragem, pois revela as tendências profissionais e suas possibilidades de trabalho para os próximos seis meses. Mais do que isso: representa metas e objetivos de curto prazo, pois nem todo mundo trabalha, mas qualquer pessoa possui metas na vida. Atentando para a décima casa, você terá a oportunidade de se prevenir contra possíveis problemas e otimizar boas oportunidades! Para receber conselhos quando está perdido ou em dúvida

Será que caso ou compro uma bicicleta? Um dos grandes trunfos do Tarot é que ele analisa a sua vida real, não a que você deseja e te dá conselhos preciosos quando você está perdido em si mesmo. Mesmo quando está em dúvida ou nem sabe por onde começar, você vai obter uma resposta. Mesmo que não seja dizendo vá pela esquerda ou vá pela direita, você terá um start e poderá refletir sobre a natureza da mensagem, anotar as cartas e reler diversas vezes. Saber o que vai acontecer no mês

No Tarot Mensal, as cartas que você sorteia (são 3) atuam dentro de um período específico de 30 dias, que pode começar hoje — no dia do jogo de Tarot. Essa especificação torna as tendências mais claras e objetivas, porque estão demarcadas em parcelas de tempo. E toda a sua atenção se volta a esse período de um mês, exigindo maior atenção às mensagens das cartas que você sorteou. Saber o que vai acontecer em todas as áreas da vida em 6 meses

No Tarot Semestral, você sorteia 13 cartas que trazem interpretações sobre a sua vida para os próximos 6 meses. E receberá análises específicas com previsões para cada área de sua vida: amor, carreira, dinheiro e finanças, família, evolução pessoal e mais. Além das previsões, leia conselhos para lidar com os desafios do cotidiano. Para se preparar para os desafios de 2022

Estamos chegando ao fim de 2021 e um olho já está lá no próximo ano. A carta de Tarot para 2022 é Os Enamorados, junto com as cartas auxiliares A Justiça e A Morte. Relacionando as três cartas, você poderá entender melhor o primeiro e o segundo semestres com previsões para amor, carreira e dinheiro, saúde e, claro, a pandemia. Os tarólogos do Personare Alexsander Lepletier e Leo Chioda já fizeram isso. Veja aqui as previsões do Tarot para 2022! Para ter noção do seu futuro

Saiba que de longe os detalhes serão menos visíveis. Por isso, se optar por ver as tendências de um a seis meses, a leitura será como o barco na praia: repleta de detalhes. Se a tentativa for mais longa, mais generalizada será a leitura e menos detalhes poderão ser vistos, porque muito tempo significa muitas coisas acontecendo. Para evitar devaneios e abstrações, sempre estipule uma temporalidade antes de se embaralhar e sortear as cartas.

