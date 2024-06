Quartzo ajuda a lidar com conflitos

O quartzo é um dos minerais mais abundantes da crosta terrestre e também um dos mais usados. Além daqueles caracterizados pela cor que têm – como Quartzo Rosa, Quartzo Verde, etc. – muitos dos cristais que conhecemos e usamos também são Quartzos. Por exemplo: a Ametista, o Citrino e outros mais.

Independente da cor, a forma de um cristal de Quartzo perfeita é a que veio direto da natureza. Aquela formação clássica que tem um prisma de seis lados e, em cada um deles, pirâmides culminando em uma ponta é a formação de um cristal de quartzo transparente tradicional, ordenado e ideal.

Suas seis faces simbolizam os seis Chakras (centros de energia localizados ao longo da coluna vertebral do corpo humano). A ponta ou “coroa” presente nas terminações simboliza a ligação do indivíduo com o infinito.

Cada cristal é uma matriz geométrica de átomos, arranjados meticulosamente, resultando em estruturas que são tanto robustas quanto delicadas.

Os cristais de Quartzo vibram em uma frequência tão alta que possibilita a liberação de energias mais densas, ou seja, nos ajuda a lidar com situações (eventos, pessoas, sentimentos, pensamentos) conflituosas.

Ametista

A Ametista, com sua deslumbrante tonalidade violeta, é uma pedra de profunda espiritualidade e purificação.

Ela é diretamente ligada ao chakra frontal, também conhecido como o terceiro olho, simbolizando a transição de um estado de consciência comum para um mais elevado e meditativo.

Esta pedra é um convite à introspecção, afastando a mente dos padrões egocêntricos e conduzindo-a a uma compreensão mais ampla e profunda da existência.

Conhecida por suas propriedades calmantes, a ametista pode ajudar a acalmar a mente e as emoções, promovendo a paz interior e a compreensão. Ela também pode ajudar a abrir a intuição para compreender melhor as perspectivas dos outros.

Citrino

A energia do Citrino assemelha-se à do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida. Por seu aspecto solar, ela é muito utilizada nos casos de cansaço geral, desânimo, preguiça, tristeza extrema e para estimular a alegria.

Também estimula a atividade, auxilia a transformar os eventos da vida, colocá-los em ordem e livrar-se do que é supérfluo.

Atua como um depurador de toxinas dos corpos e do seu campo energético.

Ele ajuda a pessoa a ficar menos suscetível a vibrações e influências negativas. Transfere um senso de certeza interior, oferecendo confiança e segurança.

Quartzo Fumê

O Quartzo Fumê é uma pedra de grande poder e complexidade. Sua energia é como uma chama que purifica e transforma, trazendo à tona a força primordial do ser.

Este cristal atua como um catalisador para a mudança, incentivando a aceitação de desafios e a responsabilidade pessoal.

Ele equilibra a maneira como interagimos com o mundo, promovendo um alinhamento entre nossos desejos mais profundos e a realidade que nos cerca. Sua ligação com o elemento Fogo confere uma energia vibrante, que estimula a ação e a determinação.

Ele é recomendado para aqueles que se sentem fatigados, tristes ou presos em padrões negativos, pois dissipa a negatividade e purifica o ser em todos os níveis.

Sua conexão com o elemento Fogo traz uma energia de renovação e transformação, fazendo dele uma ferramenta poderosa para a mudança pessoal. O Quartzo Fumê é o arquétipo do Sábio, guiando-nos através da escuridão com sua luz purificadora.

Quartzo Rosa

A energia do cristal de quartzo rosa é essencial à autorrealização e à paz interior. Ensina o amor-próprio, amor incondicional e transbordamento deste para o externo: pessoas, situações e mundo.

Dissolve as cargas acumuladas que reprimem a capacidade do coração de dar e receber amor.

O quartzo rosa, para muitos é a pedra do amor, para trabalhar relacionamentos, e amor relacional, mas é porque esse cristal acalenta e nutre o amor próprio e trabalha suas dores e necessidades internas, a criança interior sadia. Assim as relações são impactadas pela própria pessoa sendo mais inteira, amorosa e nutrida nela mesma.

A energia dessa pedra dissolve as cargas acumuladas no coração que o impedem de dar e receber afeto. Ele ajuda a abrir o coração, promovendo a empatia, a compreensão e a reconciliação.

Quartzo Transparente

É o tipo de cristal de Quartzo mais conhecido. De modo geral, é possível utilizá-lo para todos os fins, ou seja, toda e qualquer situação que precise de maior equilíbrio, calma e energia, uma vez que vibra a pura luz branca que contém todas as outras cores.

Ele representa a soma total da evolução no plano material. O Quartzo Transparente é extremamente versátil em suas aplicações. Ele é utilizado para ampliar a energia, equilibrar os estados emocionais e mentais, e purificar o ambiente de energias negativas.

Sua capacidade de vibrar em uma alta frequência facilita a dissolução e liberação de energias densas, promovendo uma limpeza profunda no Campo Energético pessoal, ele também fortalece a profundidade interior de uma pessoa, construindo uma base sólida para nosso aprimoramento pessoal e evolução.

O Quartzo Transparente também é conhecido por sua habilidade de ensinar a encontrar a luz em meio à confusão emocional ou mental, oferecendo clareza e paz interior, extremamente úteis em situações de conflito.

Quartzo Verde

O Quartzo Verde é uma pedra de cura e equilíbrio, conhecida por sua capacidade de confortar o coração e acalmar emoções turbulentas.

Este cristal emana uma energia purificadora que atua diretamente no coração, promovendo um profundo senso de bem-estar e equilíbrio emocional.

Sua essência está intimamente ligada ao raio verde da cura, refletindo uma luz que reequilibra a aura e restaura a harmonia interior. O Quartzo Verde é um símbolo de renovação e vitalidade, trazendo consigo a promessa de um novo começo, livre de cargas emocionais do passado.

O Quartzo Verde é especialmente benéfico durante períodos de agitação emocional ou física, pois ajuda a neutralizar emoções negativas e promove um estado de equilíbrio e calma.

Ele dissolve pensamentos e sentimentos doentios, auxiliando na resolução de problemas físicos associados a desequilíbrios emocionais. Este cristal é um poderoso aliado para manter a estabilidade interior, harmonizando a mente e o corpo.

Quando usado em conjunto com o Quartzo Rosa, amplifica a harmonia no chakra do coração. Além disso, sua associação com o Jaspe Verde e o Citrino Amarelo é conhecida por auxiliar nos distúrbios relacionados ao meridiano do pulmão, promovendo uma melhor circulação energética e respiratória.

Como o Quartzo Verde tem profunda conexão com a energia de cura do raio verde, ele é capaz de reequilibrar campo energético pessoal, trazendo uma sensação de renovação e purificação. Sua energia vibrante e curativa penetra no coração, dissolvendo as emoções reprimidas e promovendo um ambiente de paz e bem-estar.

Como utilizar o Quartzo

A sugestão é utilizar o cristal de Quartzo escolhido por 10 a 20 minutos, de 2 a 3 vezes na semana, segurando-o durante sua Meditação – seu uso proporciona harmonia e conexão com as característica que você quer ressoando na sua vida e especialmente as para ajudar a lidar com conflitos. Leia Como Usar Pedras e Cristais no dia-a-dia

Curiosidade

Apesar da forma perfeita de Quartzo possuir um prisma de seis lados, os cristais de Quartzo encontrados na natureza são muitas vezes irregulares e mistos. Isso acontece pois são desenvolvidos com cristais adjacentes de outros minerais, ou mesmo com faces cristalinas difíceis de identificar.

As partículas que o compõem (átomos, moléculas ou íons) estão organizadas em um padrão definido, que se repete formando uma estrutura com geometria específica, em geral em um alto grau de simetria tridimensional.

No momento de sua formação, cada partícula tende a ocupar determinada posição, de acordo e em harmonia com a partícula vizinha.

Como resultado de sua ordenação interna, o cristal vai propagando no espaço essa tendência à simetria, à harmonia. Esse é um dos seus atrativos, sua organização interna para harmonia.

Estar com as energias mais equilibradas traz bem-estar e nos ajuda a lidar com conflitos ou qualquer situação desafiadora de forma mais tranquila. Conte comigo para orientar e ajudar.

