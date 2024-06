Vagina apertadinha indica tensão e precisa ser tratada

Muitas mulheres chegam até mim dizendo: “meu médico disse que minha vagina está ótima, pois ela é ‘forte’. Então, não sei por que sinto tanto incômodo na cama”. Ter o que se conhece por vagina apertadinha e sentir dor durante o sexo, muitas vezes, é sinal de que sua Musculatura do Assoalho Pélvico (MAP) está cheia de tensões ou nódulos musculares.

A questão acarreta uma série de problemas para a mulher, como dor ou incômodo durante o ato sexual. Consequentemente, isso afeta seu prazer e pode dar origem a baixa libido ou travas diversas na cama.

Esse é o tipo de questão que os ginecologistas não conseguem diagnosticar, por não ser a especialidade deles. A tensão muscular deve ser avaliada por um fisioterapeuta ginecológico, cuja especialidade é trabalhar a Musculatura do Assoalho Pélvico, também chamada de MAP.

Já vi muito profissional diagnosticar uma musculatura tensa de forma errada e com um viés machista, dizendo que a vagina da mulher era “apertada”. Porém, na realidade, uma musculatura forte sugere tensão e precisa ser tratada.

Por isso, neste texto, vou falar sobre a vagina apertadinha, reforçando a importância de sempre buscar a orientação correta. Até porque o tratamento é possível e melhora muito a qualidade da vida sexual feminina.

As memórias por trás da vagina apertadinha

Nosso corpo guarda as memórias celulares relacionadas às emoções de acordo com sua localização. Por exemplo, quando estamos com excesso de sobrecarga na vida, ficamos com os ombros tensos e doloridos, uma associação de que estamos “carregando o mundo nas costas”.

Quando trata-se da genital feminina, os nódulos concentrados neste local sinalizam que há memórias de dor acumuladas ali. Normalmente, esses sentimentos são ligados ao amor, à sexualidade e aos relacionamentos.

Por exemplo, mulheres que estão há anos em uma relação que, claramente, já acabou, por medo de ficarem sozinhas. Ou que sofreram abusos ou violências sexuais. Ou, ainda, que vivem bloqueios na cama que as impedem de ter prazer, etc.

Se essas essas emoções negativas não são limpas, elas ficam registradas para sempre no canal vaginal, dando origem à tensão muscular – vulgarmente conhecida como vagina apertadinha.

Como limpar as memórias do útero e canal vaginal

Quando não fazemos nada para resolver esse problema, com o tempo, podemos sofrer com disfunções sexuais, pois a vagina vai ficando tensa, “apertada” e dolorida. As consequências podem ser:

vaginismo (impossibilidade de penetração vaginal);

dispareunia (dor no sexo);

anorgasmia (dificuldade ou falta de orgasmo);

adormecimento da genital (não sente prazer, parece que o órgão está adormecido).

Inconscientemente, essas memórias instaladas mandam a mensagem de que o ato sexual (ou o amor) é nocivo e ameaçador. Assim, a vagina se fecha para se proteger. Podemos compará-la a uma tartaruga, que se protege em seu casco e não permite acesso.

Por esse motivo, é crucial que a mulher trate a causa emocional desses problemas, paralelamente ao tratamento físico. E a técnica mais eficaz, nesse sentido, é a Reconsagração do Ventre.

Este é um método milenar de limpeza e cura energética do útero e canal vaginal, onde ficam armazenadas todas as memórias celulares de nossas experiências. Com ele, você ativa o corpo para se libertar de bloqueios sexuais, problemas amorosos e doenças íntimas.

A Reconsagração do Ventre é um método voltado para a limpeza das emoções. Mas ele também traz algumas melhoras físicas instantâneas, como no caso de tensões ou nódulos musculares na genital.

Ao eliminar as memórias instaladas nessa região, a mulher relaxa a Musculatura do Assoalho Pélvico mesmo sem passar por um tratamento físico, por exemplo. Porém, vale reforçar que, no caso de tensão na MAP, o tratamento físico também é importante.

Exercício de pompoarismo para diminuir a tensão vaginal

Depois de limpar as memórias uterinas e vaginais, o Pompoarismo é a melhor forma de exercitar fisicamente essa musculatura. Isso faz com que a vagina proporcione mais atrito e prazer no sexo – tanto para a mulher quanto para a pessoa parceira.

Portanto, se você tem uma vagina apertadinha e/ou costuma sentir dores ou incômodos no sexo, faça o exercício de Pompoarismo a seguir:

Pelo menos cinco vezes ao dia, pare o que estiver fazendo e pergunte-se: “como está minha vagina? Contraída ou relaxada?”. Então, tome consciência dela e mantenha-se por um tempo se autoavaliando. Contraia a vagina bem levemente, apenas para perceber sua musculatura. Logo depois, faça um movimento potente de expulsão, como se estivesse fazendo força para evacuar. Faça esse exercício 10 vezes. Descanse alguns segundos e repita. Realize 3 séries de 10 repetições, dando o intervalo de alguns segundos entre uma série e outra. Realize esse exercício diariamente, ao longo de um mês. Logo na primeira semana já é possível perceber os resultados, pois a musculatura quebra o padrão de contração constante.

Esse exercício trabalha o tônus da Musculatura do Assoalho Pélvico e ajuda a mulher a atingir o orgasmo com mais facilidade. E, em apenas uma semana, você já sente os resultados.

Roberta Struzani

Especialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.

fisioterapia.roberta@gmail.com

