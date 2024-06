Veja a mensagem do Tarot sobre amor para você

As cartas de Tarot oferecem significados que podem ser aplicados a diversas áreas da vida, incluindo o amor. É porque cada carta contém uma mensagem do Tarot que você precisa ouvir. Isso porque o Tarot é um indicador de caminhos possíveis para as diversas situações de nossas vidas.

A seguir, apresentamos reflexões baseadas na interpretação dos sete primeiros Arcanos maiores, que oferecem conselhos sobre questões do coração, ou seja, trazem uma importante mensagem do Tarot para sua vida afetiva.

Mas se você quiser ir além, o Tarot do Amor Personare traz lições que podem te ajudar a amadurecer suas relações. São 6 cartas com conselhos e previsões para você ou sua relação.

Mensagem do Tarot traz sobre amor

Faça um jogo de Tarot gratuito e online ou tire uma carta no seu baralho pessoal. Anote a carta que saiu pra você e, então, veja abaixo qual a mensagem importante sobre o amor que o Tarot tem para você agora:

O MAGO

O Mago traz uma mensagem de busca pelo melhor no amor. Você pode estar investindo em fórmulas mágicas de sedução ou até mesmo manipulando situações para conseguir o que deseja. Por outro lado, sua criatividade pode trazer momentos de alegria e prazer ao relacionamento.

A SACERDOTISA

A Sacerdotisa simboliza uma pessoa que não costuma demonstrar seus sentimentos. É porque essa carta indica passividade sentimental, sugerindo que é um bom momento para olhar para suas carências e autoestima.

A IMPERATRIZ

A Imperatriz sugere que você pode estar vendo impasses afetivos como oportunidades de crescimento. Além disso, você oferece segurança emocional à pessoa amada.

O IMPERADOR

O Imperador pode indicar que você está se colocando acima dos sentimentos na relação. Suas atitudes podem parecer altruístas, mas também secas e egocêntricas. Ele é prático e objetivo, mas também controlador e insensível.

O PAPA

O Papa sugere respeito, diálogo, amizade e honra na relação, com uma fidelidade que perdura. Ele passa uma imagem de cumplicidade com a pessoa amada.

OS ENAMORADOS

Os Enamorados estão ligados ao romantismo e ao amor idealizado, mas também podem indicar indecisão e temores. Essa carta sugere um desejo de se relacionar de forma sincera e sem questionamentos.

O CARRO

O Carro traz entusiasmo e desejo na relação. Transformando a ansiedade em determinação, você pode alcançar uma relação autêntica e satisfatória.

A JUSTIÇA

A Justiça indica distanciamento afetivo e uma relação baseada na formalidade. Simboliza respeito mútuo, mas pode faltar carinho e afeto.

O EREMITA

O Eremita significa paz interior entre duas pessoas que se amam. Há muito afeto e dedicação, refletindo valores antigos e honestidade.

A RODA DA FORTUNA

A Roda da Fortuna simboliza os altos e baixos da vida, mostrando ansiedade e instabilidade na relação. A busca impensada por harmonia pode gerar obstáculos e variação de humor.

A FORÇA

A Força sugere que o amor deve ser verdadeiro, com equilíbrio, segurança e integração. A vitalidade e maturidade contribuem para uma união próspera.

O PENDURADO

O Pendurado simboliza insatisfação e mágoa, esperando mudanças da outra pessoa. Indica relações desgastadas pelo tempo e conformismo.

A MORTE

A Morte indica situações difíceis e egoísmo na relação. Sugere a necessidade de revisar e reciclar as interações amorosas.

A TEMPERANÇA

A Temperança indica tranquilidade em um relacionamento estável, com amizade e carinho. A carta aconselha a desenvolver o potencial da união.

O DIABO

O Diabo mistura paixão, desconfiança e desejo, sugerindo disputas de valores e prazer aliado à possessividade. Pode haver brigas e ciúmes que estimulam a intimidade.

A TORRE

A Torre mostra que o fim deve ser aceito, com obstáculos causados por imaturidade e negligência. Indica a necessidade de renovação.

A ESTRELA

A Estrela traz paz, tranquilidade e esperança, com base em afeto e respeito. Sugere vivenciar a reciprocidade ao máximo.

A LUA

A Lua é a carta do ciúme e das fantasias, indicando confusão emocional. Sugere a necessidade de melhorar a comunicação e a coragem para iluminar o amor.

O SOL

O Sol é uma carta de extrema positividade e otimismo no Tarot. Quando essa carta surge em uma leitura amorosa, ela indica um período de alegria, realização e harmonia no relacionamento.

O JULGAMENTO

O Julgamento mostra um relacionamento que se adapta ao estilo de vida do casal, sempre se renovando e aberto a novidades.

O MUNDO

O Mundo mostra equilíbrio e aceitação mútua. Há segurança emocional e responsabilidade pela felicidade.

O LOUCO

O Louco ilustra uma união baseada na liberdade e diversão, mas pode faltar seriedade e compromisso.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto e professor do Curso Básico de Tarot.

l.chioda@personare.com.br

O post Veja a mensagem do Tarot sobre amor para você apareceu primeiro em Personare.