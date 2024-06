Pãozinho do Amor.. pão de beijo.. chame como quiser, apenas faça este pão de queijo vegano maravilhoso!

Substitui o pão de queijo para quem não quer consumir lácteos por serem intolerantes à lactose, por quem quer consumir lanches saudáveis e sem ingredientes de origem animal.

Receita barata, fácil demais e mto delícia! Pode trazer as crianças para a cozinha, elas se divertem muito colocando a mão na massa e fazendo as bolotinhas. E é uma forma de despertar nelas a consciência alimentar e instruir sobre de onde vêm os alimentos.

Receita de Pão de Queijo Vegano

(rende em média 15 pãezinhos de 20 gramas)

1/2xic batata inglesa cozida e amassada

1/2xic polvilho doce (vai dar a liga)

1/2xic polvilho azedo (vai dar a expansão)

1 colher de sopa de flocos de amaranto *

1/4xic azeite ou óleo de girassol

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de levedura nutricional *(opcional, mas vai dar o sabor natural de queijo)

1 colher de café de orégano (opcional, pode acrescentar ou não o temperinhoque você quiser)

Um pouquinho de água pra dar a liga se necessário.

Modo de fazer:

Vai amassando com as mãos até formar uma massinha de modelar gostosa de trabalhar. Ela não pode grudar nas mãos e nem esfarelar.

Unte a assadeira. Faça bolotinhas de 20g e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 min (depende muito do forno).

Você pode mudar a base da batata inglesa por abóbora, batata doce, mandioquinha, inhame ou cará.

Essa receita é sucesso garantido.

*levedura nutricional acha em lojas de produtos naturais. Além do sabor natural de queijo, ela têm muitos nutrientes.

* os flocos de amaranto vão ajudar a dar estrutura para o pãozinho não murchar depois de frio, ele ficará bem redondinho, além de gerarem um aporte de proteínas e nutrientes à receita. Pode não colocar, mas saiba que eles podem murchar um pouquinho.

Alana Rox

Autora dos best-sellers Diário de Uma Vegana e Diário de Uma Vegana 2. Prega a conexão corpo, mente e espírito através da alimentação e estilo de vida saudáveis como agentes de transformação.

alanaonline@gmail.com

