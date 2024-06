A Força do Trânsito de Marte em Touro

O trânsito de Marte em Touro em 2024 vai de 09/06, às 01:35, até 20/07. Nesse período, o planeta da ação assume características taurinas e todos nós, independentemente do signo, podemos sentir essa energia.

Marte é o planeta da energia, da iniciativa, dos impulsos, mas também da vitalidade, dos desejos, da coragem e da assertividade.

Já o signo de Touro é determinado, paciente, estável, assim como da segurança, da conexão com a natureza e com o mundo material. Ou seja, é um signo de ação mais lenta.

Quando vivemos o trânsito de Marte em Touro Touro, uma dança única se desenrola, trazendo consigo uma mistura peculiar de força e estabilidade. Isso, claro, traz oportunidades e alguns desafios.

Vamos explorar os aspectos positivos deste trânsito, bem como os cuidados necessários para navegar por essa fase com sucesso.

Foco com o trânsito de Marte em Touro

Nos objetivos do ano: Aquela vontade inabalável de alcançar objetivos pode ficar bem forte nesses dias (você lembra das previsões para os signos 2024, certo?). É que o trânsito de Marte em Touro nos ajuda a persistir, mesmo diante de desafios que parecem insuperáveis. Nas Metas Financeiras: Quando Touro, um signo associado à estabilidade material, recebe o impulso de Marte, nossas metas financeiras ficam em destaque. Portanto, são dias muito propícios para resolver questões financeiras e ter um plano para garantir sua segurança material. Força Física: Touro, como signo do elemento Terra, valoriza a força física e a resistência. Com Marte amplificando essas características, encontramos energia para nos envolver em atividades físicas que nos fortalecem como, por exemplo, musculação. Aqui tem um guia de exercícios para o signos. Prazeres Sensoriais: Touro é conhecido por sua apreciação pelos prazeres simples da vida, e Marte intensifica essa sensibilidade. O convite deste trânsito é para que a gente possa aproveitar melhor boa comida, música e conforto, por exemplo. Tudo sem exagero, claro.

Cuidados neste período

Excesso de Teimosia: A energia de Marte pode facilmente transbordar para a teimosia excessiva de Touro. Procure, portanto, ter flexibilidade para não se prender evitar ficar em convicções. Rigidez Mental: Para evitar estagnação, é bom se abrir a novas ideias e perspectivas, cultivando assim uma mente flexível e receptiva. Materialismo: É fácil se atrair pelos confortos materiais e pela segurança financeira. No entanto, não permita que essa busca por estabilidade consuma você. Preguiça: Ainda que seja um período ótimo para focar na força física, se não tomarmos cuidado podemos cair na armadilha da preguiça. O seu lado taurino, quando não está motivado, pode ter dificuldades de se mover. Tenha metas claras e se comprometa para não fazer com que suas metas precisem de motivação. Você vai chegar lá com constância.

Como fica seu Horóscopo no trânsito de Marte em Touro

O trânsito de Marte em Touro acontece para todos os signos, mas cada um de nós sente de maneira diferente. É que Marte vai “conversar” com a área que você tem Touro no Mapa.

A maneira mais fácil e gratuita para você acompanhar é no seu Horóscopo Personare, que analisa como cada planeta está se movimentando agora no céu em relação ao seu Mapa, ou seja, é personalizado.

Isso porque duas pessoas do signo de Áries, por exemplo, não vivem esse trânsito da mesma maneira porque elas podem ter o mesmo signo, mas Mapas bem diferentes.

Para ver o seu, faça o passo a passo a seguir:

Abra o seu Horóscopo Personare gratuito

Procure pelo trânsito de Marte. Veja que o planeta estará em uma casa, como no exemplo abaixo:

Basta clicar nesse trânsito para ler a sua previsão personalizada.

Mas você também pode ver abaixo uma prévia do seu trânsito de Marte em Touro a partir do seu Ascendente. Essa é uma tendência, a previsão completa está no seu Horóscopo Personalizado.

Áries Ascendente

Se você tem Ascendente em Áries, considere investimentos práticos e disciplina financeira. Além disso, trabalhe para aumentar sua autoestima e confiança, valorizando suas habilidades e recursos pessoais.

Touro Ascendente

Nesses dias, você pode sentir uma energia extra e determinação. Este é o momento perfeito para focar as pessoas com Ascendente em Touro focarem mais em si e em seus objetivos pessoais. Invista em sua saúde física e bem-estar. Aproveite para iniciar projetos pessoais e defender suas próprias necessidades com mais assertividade.

Gêmeos Ascendente

Este trânsito pode trazer necessidade de recolhimento para quem tem Ascendente em Gêmeos. Use esse tempo para explorar seu muando interior e subconsciente (já pensou em Psicanálise ou Terapia Transpessoal?). Ou seja, é um ótimo momento para uma profunda autoanálise e desenvolvimento espiritual.

Câncer Ascendente

Marte passa a enfatizar a vida social e os objetivos de grupo de quem tem Ascendente em Câncer. Conecte-se com amizades que compartilham interesses e visões de futuro semelhantes as suas. Trabalhe em colaboração com outras pessoas para alcançar metas comuns.

Leão Ascendente

Este trânsito destaca a carreira e a reputação pública de quem tem Ascendente em Leão. Aproveite a energia de Marte para impulsionar focar em metas profissionais ambiciosas e assumir uma postura de liderança. Mostre sua determinação e dedicação no trabalho, buscando reconhecimento e sucesso.

Virgem Ascendente

Neste período, Ascendente em Virgem, tente explorar novas ideias e expandir seus horizontes mentais. Aproveite para se envolver em estudos superiores, viagens ou atividades filosóficas. Além disso, são excelentes dias para aventuras intelectuais e espirituais.

Libra Ascendente

Pessoas com Ascendente em Libra podem precisar trabalhar para equilibrar suas próprias necessidades com as das outras pessoas e se abrir defender seus interesses nos relacionamentos durante o trânsito de Marte em Touro.

Escorpião Ascendente

É um bom momento para discutir finanças compartilhadas e se aprofundar em estudos esotéricos ou psicológicos. Se puder, Ascendente em Escorpião, revise suas finanças conjuntas e busque transformações internas.

Sagitário Ascendente

A energia de Marte em Touro é ótima para quem tem Ascendente em Sagitário se comprometer com uma rotina de exercícios e hábitos saudáveis. Além disso, tente assumir desafios no trabalho e ser mais prática (o) e disciplinada (o) para lidar com tarefas diárias.

Capricórnio Ascendente

Aproveite para se dedicar a projetos criativos e hobbies que inspirem você. Os dias do trânsito de Marte em Touro são perfeitos para as pessoas de Ascendente em Capricórnio buscarem romance e paixão. Deixe sua criança interior brilhar e aproveite a vida com entusiasmo.

Aquário Ascendente

É hora de as pessoas com Ascendente em Aquário investirem em melhorias em casa e fortalecerem os laços familiares. É possível que você tenha de lidar com questões emocionais ligadas às suas origens e precisem equilibrar sua vida pessoal e profissional.

Peixes Ascendente

Expressar ideias com confiança e assertividade é excelente nesse período para quem tem Ascendente em Peixes. Prepare-se para defender suas opiniões e ter proatividade na busca por informações.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post A Força do Trânsito de Marte em Touro apareceu primeiro em Personare.