Signos que comem as emoções: quando comemos por necessidade emocional

Estudos astrológicos mostram que analisando a Lua, é possível entender quais signos que comem as emoções, ou seja, recorre à comida para suprir necessidades que não são de nutrientes, mas emocionais.

Muitas vezes, encontramos na comida como uma maneira de suprir sentimentos negativos e preencher vazios emocionais, ou seja, não temos a fome de comida, mas sim um tipo de fome emocional.

Terapia e nutrição são fundamentais para entender o que está por trás da fome emocional, e o seu Mapa Astral é uma ferramenta que pode ajudar nesse processo. É porque a Lua rege nossas emoções e nossa nutrição espiritual, ou seja, aquilo que precisamos de nutrientes para satisfazer a alma.

Quando não temos um signo lunar maduro, isto é, não entendemos a nossa lua, podemos cair no conto de que não precisamos olhar para nossas emoções. O resultado é que buscamos o que nutre nossas emoções na comida.

Além disso, a Lua rege nossas raízes e família, especialmente nossa mãe. Portanto, questões e problemas ligados a esses temas também podem atrapalhar nossa relação com a comida.

Descobrindo sua Lua

Para você dar esse passo e descobrir cada um dos signos que comem as emoções você precisa conhecer seu signo lunar, portanto. É fácil e gratuito:

Abra aqui seu Mapa Astral Personare grátis

Inclua seus dados de nascimento ou faça login no site

Na lista de Planetas, procure pelo signo que está ao lado da lua

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como vai aparecer para você. Perceba que a pessoa tem a Lua em Escorpião. Isso significa que as necessidades e nutrição emocional dessa pessoa tem características escorpianas.

Descobrir seu signo lunar vai ajudar você a entender como preencher vazios e problemas emocionais sem necessariamente recorrer à comida. Esse é um primeiro passo importante para reconhecer sua responsabilidade e desenvolver uma relação mais saudável com os alimentos.

Signos que comem as emoções

Cada signo lunar tem suas próprias necessidades emocionais, hábitos tradicionalmente enraizados e diferentes formas de nutrição. Mas todos os signos podem ser aqueles que comem as emoções se não aprenderem a lidar com os sentimentos.

Agora que você conhece o signo da sua Lua, veja abaixo como os signos tendem a comer as emoções e dicas para começar a mudança que você tanto quer na sua ligação com a comida.

Lua em Áries

Pode recorrer a alimentos picantes ou estimulantes, como, por exemplo, pimenta, curry, gengibre, cafeína, canela e chocolate amargo. Especialmente quando sente frustração ou ansiedade . A comida rápida, do tipo fast food, também é uma escolha frequente.

. A comida rápida, do tipo fast food, também é uma escolha frequente. Praticar exercícios físicos para canalizar a energia e buscar alimentos que proporcionem sensação de saciedade sem excessos. Este guia de exercícios para os signos pode ajudar na sua escolha.

Lua em Touro

Tende a buscar alimentos cremosos e doces quando sente insegurança ou carência . Por exemplo, sorvete, cheesecake, iogurte grego, mousses, risotos e molhos com nata ou creme de leite. Faça esse teste aqui para saber se sua fome é emocional ou de comida.

. Por exemplo, sorvete, cheesecake, iogurte grego, mousses, risotos e molhos com nata ou creme de leite. Faça esse teste aqui para saber se sua fome é emocional ou de comida. Experimentar cozinhar pratos saudáveis e saborosos e dedicar tempo às refeições como um ritual prazeroso.

Signo lunar em Gêmeos

Pode optar por lanches rápidos, do tipo fast food, quando sente tédio ou ansiedade . Além disso, a mente inquieta pode levar ao comer compulsivo.

. Além disso, a mente inquieta pode levar ao comer compulsivo. Manter a mente ocupada com atividades variadas e optar por lanches saudáveis e diversificados.

Lua em Câncer

Busca conforto em comidas caseiras e tradicionais, especialmente quando está se sentindo vulnerável . Isso vai desde uma receita que a avó fazia até o doce preferido da infância.

. Isso vai desde uma receita que a avó fazia até o doce preferido da infância. Envolver-se em atividades que proporcionem segurança emocional, como passar tempo com a família, e preparar refeições nutritivas em casa.

Lua em Leão

Pode exagerar em comidas opulentas para se sentir especial ou quando busca aprovação. Por exemplo, carne assada, risotos, torta de chocolate, comidas com muito queijo. Corre o risco de pedir comidas muito caras, mesmo quando a grana está curta.

Por exemplo, carne assada, risotos, torta de chocolate, comidas com muito queijo. Corre o risco de pedir comidas muito caras, mesmo quando a grana está curta. Praticar gratidão e buscar reconhecimento de maneiras não alimentares, como hobbies criativos.

Signo lunar em Virgem

Pode recorrer a dietas rigorosas ou comer exageradamente como uma forma de auto-punição quando sente descontrole. Com isso, pode parar de comer, restringir comida, comer algo considerado saudável, mas de forma exagerada, ou até comer escondido.

Com isso, pode parar de comer, restringir comida, comer algo considerado saudável, mas de forma exagerada, ou até comer escondido. Adotar uma abordagem equilibrada à alimentação, evitando a obsessão pela perfeição e focando em nutrição holística.

Lua em Libra

Pode optar por alimentos esteticamente agradáveis ou indulgentes para evitar conflitos ou desconforto emocional , do tipo comidas coloridas, mas pouco nutritivas, tortas enormes, cafés com muito leite ou muitos adicionais açucarados, por exemplo.

, do tipo comidas coloridas, mas pouco nutritivas, tortas enormes, cafés com muito leite ou muitos adicionais açucarados, por exemplo. Buscar equilíbrio nas refeições e nas emoções, praticando a auto-aceitação e o diálogo interno positivo.

Lua em Escorpião

Pode recorrer a comidas intensas ou exóticas em momentos de estresse ou para lidar com emoções profundas . Por exemplo, alimentos com muito sal, muita pimenta, muito molho, e sobremesas com queijos ou muito creme.

. Por exemplo, alimentos com muito sal, muita pimenta, muito molho, e sobremesas com queijos ou muito creme. Explorar métodos de transformação emocional, como terapia, e optar por alimentos nutritivos que apoiem a saúde mental.

Signo lunar em Sagitário

Pode se entregar a excessos alimentares em busca de novas experiências ou para escapar de restrições emocionais.

Encontrar equilíbrio entre indulgência e moderação, explorando novos alimentos de maneira saudável.

Lua em Capricórnio

Pode buscar conforto em alimentos simples e substanciais, mas que em excesso são prejudiciais. Na maioria das vezes são alimentos nutritivos e “inofensivos”, como, por exemplo, sopa de legumes, canja, batata assada, ovos, frutas ou iogurte, mas que são consumidos não por fome nutricional, mas por questões emocionais. Isso pode ocorrer especialmente durante situações de estresse ou quando sente que perdeu o controle .

. Integrar práticas de autocuidado e ter tempo organizado para refeições saudáveis e estruturadas.

Lua em Aquário

Pode experimentar com dietas alternativas ou recorrer a comidas exóticas quando se sente emocionalmente deslocada (o) como, por exemplo, começar uma dieta paleo sem consultar um nutricionista, fazer jejum intermitente sem estudar antes, tirar o glúten da alimentação sem indicação médica.

Manter a originalidade nas escolhas alimentares enquanto garante a nutrição adequada, e buscar conexão emocional com amigos e comunidades.

Signo lunar em Peixes

Pode usar a comida como refúgio para fugir de emoções avassaladoras , optando por alimentos que ofereçam conforto emocional que vão desde pão, batatas e arroz podem aumentar os níveis de serotonina no cérebro, até pratos de massa que podem evocar memórias de casa e aconchego.

, optando por alimentos que ofereçam conforto emocional que vão desde pão, batatas e arroz podem aumentar os níveis de serotonina no cérebro, até pratos de massa que podem evocar memórias de casa e aconchego. Praticar atividades que nutram a alma, como a meditação, e escolher alimentos que sustentem o bem-estar emocional.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Signos que comem as emoções: quando comemos por necessidade emocional apareceu primeiro em Personare.