A Morte no Tarot: significados da carta XIII

Uma das cartas mais temidas, A Morte no Tarot é mais positiva do que se imagina. Longe de prenunciar morte especificamente, o arcano XIII sinaliza que certas alterações são importantes. Ou seja, essa carta fala sobre transformações e que a morte, na prática, é daquilo que não serve mais e precisa sair para dar espaço ao novo.

Assim, a carta A Morte representa o fim de uma fase ou ciclo importante. Portanto, ela chega como um lembrete de que a mudança é inevitável e, muitas vezes, necessária para o progresso e o desenvolvimento pessoal.

A imagem da carta A Morte no Tarot revela uma figura esquelética que segura uma foice em um cenário de terra arada, com cabeças, mãos e pés humanos espalhados pelo solo. Essas partes corpóreas simbolizam a destruição do velho para dar lugar ao novo.

A foice, tradicionalmente associada à colheita, sugere que a morte não é um fim, mas uma preparação para um renascimento. O esqueleto, por fim, representa a transformação inevitável e o ciclo contínuo da vida, morte e renascimento. A ausência de nome na carta reforça seu caráter misterioso e inevitável.

Em uma leitura de Tarot, A Morte geralmente indica que algo novo e mais positivo pode surgir a partir do que é deixado para trás.

Entenda, abaixo, os conselhos da carta A Morte no Tarot e o que significa este arcano no amor, saúde e dinheiro, bem como sua possível resposta para Sim ou Não.

Conselhos da carta A Morte no Tarot

Estes são os conselhos mais comuns que A Morte costuma dar quando a carta sai em um jogo de Tarot:

Aceite as transformações que a vida traz, sabendo que elas são necessárias para o crescimento. Portanto, encare as mudanças como oportunidades para evoluir e se tornar uma versão melhor de si.

que a vida traz, sabendo que elas são necessárias para o crescimento. Portanto, encare as mudanças como oportunidades para evoluir e se tornar uma versão melhor de si. Use este momento para reavaliar aspectos da sua vida que precisam de renovação ou atualização.

ou atualização. Liberte-se do passado e deixe para trás velhos hábitos, relações ou situações que não servem mais ao seu propósito.

e deixe para trás velhos hábitos, relações ou situações que não servem mais ao seu propósito. Tome a iniciativa de fazer mudanças necessárias em sua vida , em vez de esperar que elas aconteçam de forma inesperada.

, em vez de esperar que elas aconteçam de forma inesperada. Resista à tentação de lutar contra mudanças inevitáveis, pois isso pode causar mais sofrimento.

Não tenha medo do desconhecido , afinal o medo paralisa. Encare o novo com coragem e mente aberta.

, afinal o medo paralisa. Encare o novo com coragem e mente aberta. Cuidado com pensamento negativos e pensamentos intrusivos durante os períodos de transição.

A Morte no Amor

No Amor, o arcano A Morte no Tarot costuma aparecer quando a pessoa precisa melhorar a vida afetiva, porque o que antes era saudável agora pode ter se tornado incompatível. Portanto, a carta chega para simbolizar um período de transição profunda.

Ela tanto pode significar o fim de uma fase e o início de outra, como uma renovação na dinâmica do relacionamento ou até mesmo o término da relação. O importante é avaliar o que precisa ser deixado para trás para que algo novo possa surgir.

A transformação pode ser dolorosa, mas é essencial para o crescimento emocional e a evolução do relacionamento. Se A Morte saiu para você, tente pensar sobre essas questões:

O que deve “morrer” em minha relação amorosa?

Como transformar esse amor em algo que me faz bem de verdade?

O verdadeiro significado da carta A Morte no Amor vai depender da posição que a carta saiu em um jogo de Tarot e o Amor.

Como você pode ver na imagem, a carta pode sair em diferentes pontos.

O jogo Tarot e o Amor traz respostas importantes sobre o papel do amor na sua vida, pontos positivos e negativos e o que a outra pessoa pode sentir por você.

Por isso, A Morte as respostas e os conselhos são diferentes dependendo de onde sai no seu jogo.

A Morte na Saúde

Na saúde, a carta A Morte não significa morte de fato, mas, sim, simboliza a necessidade de mudanças significativas para melhorar sua vida. Isso pode envolver deixar para trás hábitos prejudiciais e adotar um estilo de vida mais saudável, ou seja, vai desde alimentação e exercícios até mesmo novos tratamentos.

Além disso, a carta pode indicar o fim de um ciclo de doença ou problemas de saúde, com a promessa de um novo começo. Isso pode ser um período de recuperação e renascimento físico e emocional, portanto, simboliza a oportunidade de revitalização e regeneração.

A Morte no Dinheiro

Se A Morte sair para você em um jogo sobre Dinheiro no Tarot, é importante:

Reavaliar finanças e se preparar para mudanças significativas.

e se preparar para mudanças significativas. Desprenda-se do passado e libere investimentos ou gastos que não trazem mais benefícios.

e libere investimentos ou gastos que não trazem mais benefícios. Adapte-se a novas oportunidades financeiras e abordagens.

e abordagens. Considere fazer uma reestruturação financeira ou novos caminhos para aumentar a renda.

a renda. Planeje para o futuro, prepare-se para transformações e tenha um plano de contingência.

A Morte: Sim ou Não

No contexto do Tarot Sim ou Não, a carta da Morte geralmente sugere “Não” ou “Não Agora”. A resposta indica que é necessário passar por uma fase de transformação ou encerramento antes que um novo começo possa surgir.

Exercício para lidar com A Morte

A carta A Morte, quando sai em um jogo de Tarot, costuma falar da importância de limpar o que não funciona mais na nossa vida e, então, se abrir para a essência transformadora deste arcano.

As meditações e exercícios abaixo são indicadas para limpeza energética:

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto e professor do Curso Básico de Tarot.

